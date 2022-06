A falta de acuerdos entre Cámara y Senado, varios proyectos que requieren mayor discusión o tienen una fuerte oposición en la opinión pública, se quedan sin aprobar en esta sesión ordinaria que está a punto de terminar.

Mientras avanza el reloj legislativo, otras medidas, como la propuesta reforma electoral, podría pasar el cedazo en los últimos días de sesión, a juicio del portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD), Ángel Matos García.

Algunas de las medidas se quedan sobre el tapete para la segunda sesión ordinaria que inicia en agosto, mientras otras podrían permanecer de forma indefinida en las gavetas del Capitolio. Esta semana será de corre-corre en los pasillos legislativos, pues el sábado a la medianoche expira el término para la aprobación de medidas y, al cierre de la sesión, el jueves, 30 de junio, solo quedarán aprobadas las que quedaron vivas en comités de conferencias.

“La reforma electoral no puedo decir en este momento que se vaya a quedar. Esta semana pasada los líderes legislativos han tenido reuniones. Me consta que hay un esfuerzo en el Senado para un lenguaje conjunto. Ese proyecto puede tener oportunidad todavía en comité de conferencia”, dijo Matos García en expresiones a Primera Hora.

Al que no le vio probabilidades, al menos en la Cámara, es al Proyecto del Senado 693, que prohíbe el aborto después de las 22 semanas y ha sido una de las medidas más controversiales en la presente sesión ordinaria. La medida podría ser aprobada en el Senado antes del sábado, pero la pieza de ley se quedará pendiente en la Cámara por falta de tiempo.

“La Cámara no va a tener tiempo de atender esa medida en esta sesión legislativa. Desconozco en qué momento el Senado la va a traer. En estas próximas 120 horas que nos quedan a partir de mañana, el tiempo no está a favor del 693. Se queda para la próxima sesión”, indicó Matos García. De pasar el cedazo del Senado, la medida cruzará a la Cámara, pero el legislador no pudo precisar a qué comisión será referida. Podría ser a la Comisión de Bienestar Social, que preside la representante Lissie Burgos Muñiz o a las comisiones de lo Jurídico o Asuntos de la Mujer.

“Es una medida controversial desde su nacimiento. La discusión, su manejo y sus enmiendas la han hecho casi un isotopo radioactivo”, dijo Matos García, quien considera que “en términos generals, la medida no es necesaria”.

Otro proyecto que podría quedarse en la Cámara es el Proyecto del Senado que busca tipificar como delito el acoso callejero.

“No tengo el informe y si no está listo, pues también se estaría quedando”, indicó el portavoz del PPD.

Igualmente, dijo que el proyecto senatorial que crearía la carta de derechos de la comunidad LGBTTIQ “no lo veo maduro para este próximo 25 de junio”. También, indicó que se quedaría en el trámite el proyecto que busca ampliar las licencias de maternidad y paternidad en el sector privado.

“El reloj legislativo se acabó. Esta semana es para lo que está discutido, no es para traer cosas nuevas, lo que se baje a votación tiene que estar bastante perfeccionado”, sostuvo Matos García.

Sobre el proyecto sustitutivo del impuesto del 4% a las empresas foráneas, subrayó que se tiene que aprobar o, de lo contrario, habría una sesión extraordinaria. “Tenemos que reemplazar la legislación porque estamos hablando de $2 mil millones en 22 empresas totales. De esas, las heavy son 6 y son farmacéuticas”, dijo para agregar que la medida está en ambos cuerpos legislativos y se trabajó en conjunto con el Departamento de Hacienda y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

En torno a la medida que crea la Oficina del “GAO (General Accounting Office) boricua” y que se aprobó en la Cámara, Matos García dijo que podría tener oportunidad en el Senado “no empece a la oposición del Partido Nuevo Progresista”.

Otra medida que se queda es la que busca aumentar el salario base a los meseros. “No hay ambiente. Los restaurantes dicen que si los llevan a $8.50 tienen que reducir meseros o contemplar cargos al comensal”, indicó.

En cuanto al Proyecto Senado 437, que reduce de 35 a 25 años el tiempo para los confinados cumplir sentencia y acudir a la Junta de Libertad Bajo Palabra, Matos García dijo que “se están trabajando enmiendas para hacer el proyecto viable”.

El legislador sostuvo que hoy se crea el comité de conferencias de la Cámara para atender la resolución que contiene el presupuesto de gastos del gobierno para el próximo año fiscal y que fue aprobada la semana pasada con enmiendas en el Senado. Agregó que con la prórroga que les concedió la JSF, las cámaras tienen hasta el 27 de junio para llegar a un acuerdo y someter la versión final.

“No veo tapón de medidas. Las comisiones han apretado su trabajo”, dijo Matos García sobre el cierre de los trabajos legislativos.