La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, y el senador Eduardo Bhatia arremetieron la noche del jueves contra el alcalde de Isabela, Carlos “Charlie” Delgado, quien prefirió, en ocasiones, el silencio frente al ataque de sus contrincantes.

Esto ocurrió en “El Debate Decisivo”, trasmitido por WAPA, y que fue el último foro de los tres aspirantes a la gobernación por el Partido Popular Democrático antes de las primarias a celebrarse este próximo domingo.

Cruz comenzó a resaltar deficiencias del alcalde de Isabela desde la primera pregunta.

“Diferente al alcalde, que lleva 20 años en Isabela y no ha podido trabajar un sistema de salud, yo sé lo que es administrar el sistema de salud municipal más grande de todo Puerto Rico”, manifestó la alcaldesa de San Juan.

Ante esto, el alcalde de Isabela prefirió no contestar.

Luego, antes de contestar su segunda pregunta –también sobre el tema de la salud– Cruz volvió a arremeter contra Delgado.

“No es que él no quiera contestar, es que no puede. Lleva 20 años siendo alcalde de Isabela y no ha hecho nada por la salud de su pueblo, absolutamente nada”, dijo.

En el próximo tema, sobre el desarrollo económico, la primera ejecutiva municipal de San Juan volvió a enfilar sus cañones hacia Delgado.

“Hay que combatir la Junta de Control Fiscal, no como el alcalde de Isabela que le tiro la alfombra roja cuando llegó la Junta de Control y dijo que le estaban controlando el municipio porque él era un buen administrador”, manifestó.

Esta vez, el primer ejecutivo municipal de Isabela sí decidió contestar.

“Lo único que puedo decir es que tenemos que centrarnos en quién le ha fallado al pueblo de Puerto Rico, que es el Partido Nuevo Progresista. Ese es el partido que ha cargado la corrupción en este cuatrienio, Pedro Pierluisi, abogado de la Junta, y Wanda Vázquez, en esta segunda versión del PNP. Ahí es que hay que atacar señora alcaldesa”, dijo.

Ante esto, Cruz ripostó destacando que el alcalde Isabela “cacarea de que tiene un superávit, pero tiene sobre 500 techos azules”.

“El superávit no puede ser solo para comprarse un vehículo lujoso, tiene que ser para atender las necesidades del pueblo”, añadió.

Delgado también enfatizó en que la alcaldesa de San Juan había gastado $213,000 en cinco vehículos.

“Alcaldesa, no se trata de nosotros, se trata del País. Yo quiero salir de aquí unido, un Partido Popular unido para derrotar a quien ha destrozado el País que es el Partido Nuevo Progresista, ahí es que tenemos que centrar nuestro mensaje, no en seguir atacándome a mí”, dijo Delgado.

No obstante, Cruz contestó: “La verdad se tiene que decir y si uno hace toda una campaña de que uno es un buen administrador y tiene un superávit y tiene sobre 500 techos azules, y en una reunión de los alcaldes con La Fortaleza preguntó quién le iba a dar el dinero para darle de comer a los viejitos, pues no es un buen administrador”.

Mientras, el alcalde de Isabela dijo que solo había 173 techos azules con los que ya ha comenzado a trabajar con una inversión de $8 millones, del superávit de $35 millones.

“¿Cuánto ha usado la alcaldesa de su dinero? Nada porque tiene un déficit de más de $1,000 millones”, puntualizó.

Carmen Yulín Cruz no se quedó callada y volvió al ataque alegando que “el alcalde no sabe de lo que está hablando” y que los estados financieros de Isabela no eran públicos como los de San Juan. Seguido, explicó que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal le dio autorización para reducir la deuda del municipio en 56%.

Posteriormente, Bhatia también embistió contra Delgado en una pregunta sobre los cambios radicales que aplicaría a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para que se garantice un mejor servicio, pero sin ser privatizado.

“Me alegra escuchar al alcalde de Isabela explicando lo que es el programa que yo estoy sugiriendo, pero, sin embargo, se queda corto al decir: ‘Yo lo apoyo’”, dijo.

En la próxima pregunta para la alcaldesa de San Juan, Cruz apuntó a la falta de reconocimiento de “Charlie” Delgado en Estados Unidos.

“No es que yo haya insinuado, es que no lo conocen en Washington. Y hay que tener conexiones en Washington para no utilizar el dinero del pueblo de Puerto Rico en cabilderos”, señaló.

Cruz continuó la contestación a su pregunta, esta vez, con unas palabras para el senador.

“Eduardo, yo te quiero y me perdonas, pero tú perdiste la estatura moral de hablar del tema energético cuando el País se enteró que eras inversionista, mientras legislabas para cambiar la ley de la Autoridad de Energía Eléctrica”.

Sin embargo, el senador manifestó que la Oficina de Ética Gubernamental no encontró ninguna ilegalidad en sus decisiones.

“No hay ningún conflicto y no han encontrado ningún conflicto y esa es la diferencia, ir de frente, tener todos mis papeles abiertos y, más que nada, son los ataques políticos a unos días de las elecciones”, aseveró.

Por su parte, cuando le cuestionaron al alcalde de Isabela si quería debatir el señalamiento de Cruz sobre el reconocimiento en Washington, decidió guardar silencio.

“Yo no sé cómo el alcalde quiere tener un concurso con Wanda [Vázquez] o [Pedro] Pierluisi dejando pasar con ficha todo lo que le dicen”, arremetió Cruz.

“Yo vengo aquí a discutir los temas importantes del País y, sobre todo, con una responsabilidad como vicepresidente del Partido Popular de que de estos procesos el Partido Popular salga fortalecido para derrotar al liderato del Partido Nuevo Progresista”, respondió el alcalde de Isabela.

En la próxima pregunta para Bhatia, el senador volvió a atacar a Delgado.

“Ir a Washington requiere credibilidad y hablar con la verdad. Y yo sí, “Charlie”, quiero salir de esta primaria unido como Partido Popular, claro que sí, pero creo que hay que hablarle con la verdad al pueblo. Uno no puede pintarse como un gran administrador y tener más de 50 señalamientos del Contralor. Es importante que se sepa la verdad y es importante que todo el mundo discuta estos asuntos abiertamente sin que se esté escondiendo la verdad y tratando de pintar cosas que no son”, dijo.

Esta vez, el primer ejecutivo municipal de Isabela no se quedó callado y mencionó que en la última auditoría del Contralor en Isabela: “Eduardo, tuve cero hallazgos, ni un solo hallazgo negativo. Lo importante es ser un buen administrador, con sensibilidad”.

Ante esto, Bhatia ripostó: “Cómo uno puede darse en el pecho de haber tenido tanto dinero, sobrarle tanto dinero y todavía decir que tiene 173 techos azules todavía en su municipio. Eso no es ser un gran administrador, eso es que al que le sobra dinero, le falta corazón”.

Delgado cuestionó, entonces, que si tener un superávit es malo y repitió que ha utilizado $8 millones para atender las casas que perdieron el techo tras el huracán María en 2017.

“Ahora mismo no podemos utilizar más del superávit porque dentro de los 10 municipios que estamos dentro de la injerencia de la Junta de Supervisión Fiscal no se está utilizando el dinero”, detalló.

Esto desató un intercambio de palabras:

- “Ahí está, la Junta se los congeló”, dijo entre risas la alcaldesa de San Juan.

- “En tu municipio no hay nada que congelar, los déficits no se congelan”, le contestó Delgado.

- “Charlie, lo que pasa es que, en un momento de tanta necesidad, de tanta pobreza, de tanto dolor en el País, uno darse en el pecho que un alcalde le sobra dinero cuando el País y el pueblo de Isabela tiene tanta necesidad. Vayan a Isabela, yo lo vi los otros días, la cantidad de techos azules, de personas con estas carpas porque no tienen techos. Yo lo que le digo al alcalde es: ¿cómo puede haber gente con tanta necesidad habiendo tanto dinero en el municipio? Es una cosa que no tiene nombre”, comentó Bhatia.

- “Vuelvo a repetir: hay 173 techos azules en Isabela. ¿Cuántos hay en San Juan? Miles. ¿Los puedes arreglar con un déficit? No. En Isabela hay esperanza para arreglarlos y hemos estado esperando por quien tiene responsabilidad en responder por esos techos azules que es el gobierno de Puerto Rico”, aseveró Delgado.

- “[En San Juan] Quedan alrededor de 800 de 3,000”, dijo Cruz, quien aseguró que esas reparaciones fueron realizadas por el Municipio y no por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), como alegó el alcalde de Isabela. “La Junta de Control Fiscal le congeló el dinero, entonces, ¿qué vamos a ver? Alcalde que cree que tener dinero en el banco para pagárselo a los bonistas es la prioridad sobre la necesidad del País”, añadió tras asegurar que tiene el sistema de rastreo de COVID-19 “mejor y más grande de todo Puerto Rico”.

- “Yo creo que el mensaje hay que centrarlo donde tiene que estar, que es en lo que queremos hacer con el País. ¿Si yo tengo superávit? ¡Qué bueno que lo tenemos! Versus un déficit de $1,000 millones, que los techos azules de San Juan que los ha arreglado FEMA, pues yo no he tenido la suerte que ha tenido la gobernadora, la compañera aquí”, respondió Delgado.

- “Gracias por decirme gobernadora”, dijo Cruz.

En el debate, que duró casi una hora y media, los aspirantes a la gobernación debatieron sobre temas de salud, desarrollo económico, seguridad pública y visión de gobierno.