La secretaria de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar Pabón, prefirió este martes guardar silencio sobre todo lo relacionado al ingreso a prisión y posterior fallecimiento de la reclusa Shannet Colón Ponce durante una vista pública de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado.

Se limitó a solicitar disculpas públicas y las condolencias a la familia de la joven de 23 años, así como al pueblo de Puerto Rico en general.

La funcionaria adujo que “debe asegurar la confidencialidad de los asuntos bajo investigación”, por lo que estaría a destiempo proveer información relacionada al trato que recibió Colón Ponce y el alegado suicidio registrado el 2 de junio, mientras estaba confinada en el Complejo de Rehabilitación de Mujeres, en Bayamón, del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Esto, porque tanto la agencia, el Instituto de Ciencias Forenses, la Policía y el Negociado de Investigaciones Especiales llevan investigaciones en curso sobre el fallecimiento.

Alegó que sería “irresponsable, no aporta al fin último de conocer la verdad, contribuye a crear sospechas innecesarias y no tan solo pone en riesgo los resultados de la investigación en curso, sino la seguridad de los informantes, testigos y la de los propios empleados y funcionarios del Estado”, si adelanta información al Senado, como le fue requerido.

Escobar Pabón prometió que una vez concluyan las investigaciones, daría a conocer los detalles de los incidentes registrados ese pasado 2 de junio y que llevaron a la muerte de la joven.

“Es el interés de este cuerpo legislativo y nuestra agencia el poder clarificar qué ocurrió aquí. La familia necesita conocer la verdad, el pueblo necesita saber la verdad… Esta servidora necesita saber qué ocurrió en su momento dado y todos estamos dirigidos a buscar esa verdad. Aquí no hay ninguna intención de nosotros de ocultar”, sentenció.

Añadió que “si algún funcionario dentro del Departamento de Corrección y Rehabilitación ha sido negligente, ha incumplido con su deber ministerial, no importa el nivel que ocupe ese funcionario público, a mí no me temblará la mano para encausar, que puede ir desde la suspensión de empleo hasta la destitución del cargo que ocupa”.

Previo a esta explicación, la secretaria extendió sus condolencias a la familia de Colón Ponce, quien asistió a la vista pública. Además, pidió disculpas públicas por si alguien “no atendió el mensaje de manera digna o no fue empático” o no les brindó la información de la manera “más humana y sensible”.

“Reciba mis disculpas a nombre de todos aquellos que debieron haber intervenido y haber hecho el trabajo de una manera más correcta y humana”, precisó.

Por otro lado, Escobar Pabón explicó de manera general el proceso que se realiza para evaluar a un sumariado una vez entra por primera vez a una institución penal. Indicó que el proceso se realiza en unos siete días e incluye evaluación educativa, médica e higiene, entre otras cosas.

El proceso de evaluación médica, que incluye desde rayos X, análisis mental y hasta bucal, está a cargo de la empresa Physician Correctional. Comentó que desconoce aspectos específicos de las evaluaciones que la empresa realiza y el cual dijo solo se realiza en las instituciones Ponce 676 y Bayamón 705.

Colón Ponce, específicamente, recibió su evaluación en la institución Bayamón 705. No trascendió durante el testimonio de la secretaria si se determinó si la joven necesitaba alguna ayuda psicológica o psiquiátrica.

De hecho, la funcionaria no quiso comentar si la familia llegó a alertar a Corrección si la joven necesitaba algún tipo de ayuda mental.

El DCR alega que la muerte de Shannet, en medio de un traslado supervisado a su celda, se trató de un suicidio. Sin embargo, la familia sospecha de que pudo tratarse de una muerte provocada por otra persona. Las cámaras de seguridad del área donde ocurrió la muerte no estaban funcionando.

A preguntas del presidente de la Comisión, José Vargas Vidot, Escobar Pabón aclaró que los oficiales de custodia no toman determinaciones sobre la clasificación y selección de ayuda que deba dársele a un confinado.