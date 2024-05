La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón no cumplió con la segunda citación que le hizo hoy las comisiones de Salud Mental y Adicción y de lo Jurídico de presentarse a una vista pública para responder preguntas sobre el manejo del caso del convicto, Hermes Ávila Vázquez, por lo que el Senado buscará obligarla a comparecer a través del tribunal.

Escobar Pabón también será interpelada el martes próximo en una sesión de la Cámara, constituida en comisión total sobre las irregularidades que rodean la excarcelación del convicto Ávila Vázquez, quien cumplía una cadena perpetua por asesinar a una mujer y en 2023 logró salir a la libre comunidad fingiendo una condición de paraplejia. El pasado 22 abril se le imputó el feminicidio cruel de Ivette Joan Meléndez, en Manatí.

La Secretaria del DCR fue citada por la Comisión de Iniciativas Comunitarias del Senado para horas de la mañana, pero no se presentó, al igual que el secretario de Salud, Carlos Mellado. Ante la ausencia esta mañana de los funcionarios, el presidente de la comisión senatorial, José “Chaco” Vargas Vidot acogió una solicitud del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, quien pidió que los secretarios fueran citados nuevamente para esta misma tarde.

Sin embargo, en la tarde solo compareció a la vista el Secretario de Salud, quien pidió excusas a las comisiones legislativas por haber comparecido en la mañana y sostuvo que la agencia no tiene ingerencia sobre el comité evaluador del Programa de Salud Correccional, que dio paso a la excarcelación de Ávila Vázquez.

“Es un hecho lamentable (el feminicidio de Meléndez) es bien triste que estemos discutiendo esto ahora porque se trata de una vida y eso causa indignación”, sostuvo Mellado.

El senador novoprogresista, Juan Oscar Morales alegó que la citación de la Secretaria del DCR no cumplía con el reglamento, pues dijo no se hizo con más de dos días de anticipación. Morales dijo que Escobar Pabón se encontraba testificando en otra vista ante la Comisión de Seguridad de la Cámara.

La solicitud de Morales fue declarada no ha lugar y aún con los micrófonos apagados, el legislador continuó repitiendo que la citación estaba “en incumplimiento”.

“Yo no tengo preguntas para usted (el Secretario de Salud). Tengo preguntas para la Secretaria del DCR, quien no compareció y aquí el único incumplimiento es con el reglamento (de la agencia), que por no cumplirse, se produjo el asesinato de una mujer”, dijo la senadora del Proyecto Dignidad, quien pidió ser excusada de la jornada de la tarde.

La Secretaria del DCR envió una carta a la comisión legislativa en la que solicitó ser excusada amparada en “el corto tiempo” de la notificación.

Escobar Pabón indicó en la misiva que en la tarde del 6 de mayo “se diligenció una citación para audiencia pública y entrega de documentos a realizarse el 8 de mayo de 2004 a las 9:30 a.m. ante la Comisión de Iniciativas Comunitarias”. Alega que someterá a la comisión los documentos requeridos que no guarden relación con el caso de Ávila Vázquez porque el Departamento de Justicia realiza una investigación sobre el asunto.

“Estos documentos forman parte del sumario fiscal y están protegidos por un manto de confidencialidad”, alegó la funcionaria en la carta.

Pero, el presidente del Senado ripostó que es el Departamento de Justicia el que se puede negar a entregar el sumario fiscal. “Ella tiene que someter toda la información que se le requiere. Eso está resuelto por el tribunal”, sostuvo Dalmau Santiago, quien dijo que era inaceptable la ausencia de la Secretaria del DCR.

En horas de la mañana, el líder senatorial, quien también preside la Comisión de lo Jurídico del Senado, acudió al Salón, Luis Negrón López, donde se lleva a cabo la vista pública, pidió que se citara tanto a Escobar Pabón como a Mellado, para la 1:00 de la tarde de hoy, a través de la Oficina del Sargento de Armas del Senado, al amparo del reglamento del Senado y del Código Político.

Dalmau Santiago pidió que a la corporación Physician Correctional se le otorgue un plazo de cinco días para entregar la información que le fue requerida y que esté disponible para testificar ante la comisión.

“¿Aquí (hay) tres sillas vacías y una tumba que está llena, hasta donde está la balanza?, cuestionó Vargas Vidot.

“Hemos sido muy prudentes en la forma en que hemos manejado este asunto, no ha sido una reacción aniñada, traviesa sino un proceso de investigación que comienza en 2022 y que no se circunscribe un evento”, sostuvo el senador y salubrista.

Los senadores, María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño, Rafael Bernabe del Movimiento Victoria Ciudadana y Rodríguez Veve también hicieron expresiones en reclamo de la comparencia de la Secretaria del DCR. Los senadores popular Ramón Ruiz Nieves y Marially González Huertas acudieron también a la audiencia.