La designada secretaria de Educación, Elba Aponte, tronó este viernes contra algunos representantes por faltarle el respeto durante la extensa vista de interpelación a la que fue sometida ayer en la Cámara de Representantes, en la que alega, buscaron la manera de ridiculizarla y que fue tratada de manera desigual por ser mujer.

“Yo sabía que había una agenda”, afirmó la funcionaria durante una entrevista hoy con WKAQ 580.

Pero, Aponte distinguió a varios legisladores. Sostuvo que fueron solo dos los que la trataron de manera irrespetuosa. En primera instancia no dijo nombres. Expresó que “la gente sabe”. Poco después, sin embargo, habló del presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández.

“Una de las cosas que estuvieron, por lo menos para mí, fue una falta de respeto, y eso está en los medios, que lamentablemente el presidente de la Cámara haya establecido que esta servidora tenía un auricular puesto. Para mí es una falta de respeto y que yo me tenga que quitar, verdad, levantar mi cabello o quitarme mi ‘jacket’ para demostrar que no tenía nada”, explicó.

El que preguntó sobre el uso del auricular, sin embargo, fue el vicepresidente de la Cámara, José “Conny” Varela.

La secretaria mostró inconformidad con que se alegara que ella tenía a una persona que le dictaba las respuestas, porque aludió a que ella estaba muy preparada para contestar.

Planteó que “yo no fui allí a leer documentos. Fui allí a leer y expresar lo que hemos trabajado con la guía del plan” de la reapertura de escuelas para el próximo mes de marzo en medio de la pandemia del coronavirus.

La funcionaria aceptó que habló lento durante sus contestaciones. Alegó que se debió a que “es la primera vez que yo me expongo a un escenario de esta naturaleza y quise ser pausada para llevar de manera relajada y tranquila un mensaje. Mi temple y mi carácter fueron demostrados allí y la capacidad que tengo para dirigir el Departamento”.

Por ello, insistió que la agenda era “minar la credibilidad de esta servidora” con argumentos como que alguien le dictaba las contestaciones. Insistió que la agenda era “sacarme de tiempo, minar mi capacidad, ridiculizarme. Yo lo vi de esa manera”.

Agregó que los legisladores “no pudieron (cumplir su objetivo), porque el carácter y el temple y la preparación, cuando se desarrolla una guía que se está en vivo, lo tienes todo para contestar con la calma que me caracteriza. No pudieron lograrlo, mantuve mi temple y contesté la pregunta, mil veces la misma pregunta”.

El presidente de la Cámara, en una entrevista televisiva (Noticentro 4), sostuvo que todos en el hemiciclo y hasta comentarios de periodistas que vio en las redes sociales apuntaban a que a Aponte le estaban dictando las contestaciones.

“El tono del proceso fue el mismo que el Departamento de Salud. Lamentablemente, al ella no ser responsiva, la forma en que contestó, relativamente, todo el mundo pensaba, hasta yo pensé en un momento dado que lo tenía. Porque era como si alguien le hablaran y ella contestaba”, expuso.

Alegó que no es un hombre machista. Dijo que se considera liberal y muy respetuoso con su esposa. A Hernández también se le preguntó por qué le hizo a la titular de Educación la pregunta de si 2 + 2 = 4.

“Esa no fue la pregunta. Hay que ver el contexto completo. Ya yo llevaba 20 minutos sin una contestación. Le preguntamos que si, por lo menos, me podía contestar una y no la pudo contestar… Ella no pudo contestar”, insistió.

Aponte, por su parte, dijo que no respondió a si 2 + 2 eran 4, porque sintió que era una de las tantas faltas de respeto que recibió durante la interpelación.

“La gestión fue sacarme de tiempo”, indicó la secretaria, al señalar que no lo pudieron lograr.

Expuso, de paso, que es una persona que “tengo la capacidad y tengo el talento” para ocupar la silla de secretaria de Educación y que ha trabajado arduamente en los pasados 39 días que lleva en el cargo para lograrlo.

“En el momento más crítico esta servidora dio un paso al frente sabiendo lo sacrificado que es, en pro de trabajar por los niños, por los maestros, para transformar la educación”, llegó a decir.

También expuso que es una mujer valiente y que tiene un buen equipo de trabajo que le ayuda a poner todas las escuelas al día para lograr la reapertura. Por ello, recalcó que no bajó al nivel en que el presidente cameral deseaba que ella llegara, “ese nivel de querer ridiculizar a esta servidora. Él sabrá el propósito”.

“A mí me enseñaron que quede mal el otro, yo no”, soltó, de inmediato.

Aponte pidió “a las mujeres que me están escuchando que no se dejen minar por nadie”. Aludió a que muchos hombres no permiten que féminas como ella ocupen puestos de importancia. “Cada cual tiene su agenda y la agenda de este caballero me parece que no era escuchar respuesta del plan de contingencia, sino querer ridiculizar a esta servidora, haciendo preguntas como si 2 + 2 dos eran 4”, puntualizó.

El presidente cameral, por su parte, lamentó que muchos legisladores se quedaran con preguntas sin contestar.

De hecho, el representante Jesús Manuel Ortiz publicó una lista en sus redes sociales. “Esperaba escuchar: plan específico para evitar contagios, cantidad de escuelas con y sin internet, plan específico sobre transportistas, status de utilización de fondos para atender emergencia plan de divulgación del protocolo a padres y madres, y un informe sincero sobre las preocupaciones de la secretaria de Educación ante el enorme reto de comenzar clases en medio de una pandemia. Ni como padre de un estudiante del sistema ni como legislador he recibido esa información”, manifestó.

Aponte, por su parte, dijo estar “satisfecha” con la presentación que dio ante los legisladores. “Está evidenciado”, respondió.