Dinámica, jovial, pero nerviosa al enfrentarse a los señalamientos que ya se vierten en su contra, la designada secretaria de Educación, la doctora Yanira Raíces Vega, aseguró este martes que no convertirá nuevamente a la agencia en un comité de campaña y que elegirá a su equipo de trabajo de acuerdo a sus “capacidades”.

Por ello, alegó que bajo su dirección el excomisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez, no regresaría a la agencia ni mucho menos será nombrado su subsecretario. Sin embargo, mantendrá a Ángel Toledo López, quien duró unos siete días en el cargo de secretario y fue rechazado por los legisladores por sus expresiones políticas en las redes sociales, como secretario auxiliar de Asuntos Académicos de Educación.

PUBLICIDAD

¿Es activista del PNP?, le cuestionó Primera Hora durante una entrevista concedida a un día de haber sido designada por el gobernador Pedro Pierluisi a dirigir la agencia más grande del país.

Raíces Vega respondió: “Yo soy educadora. Vuelvo y lo digo, yo soy educadora. Como todos, tenemos nuestro ideal, como todos”.

Alegó que tal ideal no nubla sus posturas a favor de la agencia por la que ha trabajado por los pasados 24 años, en distintas posiciones de liderato.

“Se escoge a la gente por sus capacidades, y como yo le digo, trabajando para los resultados”, demarcó la funcionaria, quien se convierte en la quinta secretaria de Educación designada por Pierluisi en sus dos años y medio de incumbencia.

Asimismo, explicó que la foto que se ha desplegado de ella junto al excomisionado electoral de la Palma fue porque lo invitó, como a muchos otros empleados de la agencia y hasta políticos de ambos partidos de la región de Bayamón -donde se desempeñaba como directora regional-, a su cumpleaños número 50. Lamentó que sólo sacaran una de las fotos para atacarla.

Para los maestros y sus sindicatos, entretanto, prometió ser una “mano amiga”.

“En cuanto a los maestros, yo quiero que sean mis mejores maestros. Yo quiero distinguirlos y yo, como secretaria, tengo que buscar las alternativas, ya sea en capacitación, ya sea en infraestructura, ya sea en mejores condiciones, pero tenemos que hacer análisis que correspondan a unas realidades, a unos contextos. Pero de mí, los voy a escuchar. Vuelvo y lo digo, vengo de una familia de educadoras”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Sobre temas polémicos, estipuló que las escuelas alianzas o “chárter” ya están fijadas mediante legislación y que existe una carta circular en la que fija la acción que se debe tener al tratar todo lo relacionado a la enseñanza con perspectiva de género. Como ambos asuntos son política pública, señaló que se regirá por lo establecido.

Mientras, aludió a que bajo la administración de la exsecretaria Julia Keleher –quien se declaró culpable de fraude y cumplió su condena en una cárcel de West Virginia el pasado año– fungió como secretaria asociada y que sólo ejecutó el plan de consolidación o cierres de escuela que su jefa en aquel entonces delineó. Aceptó, sin embargo, que era parte del grupo evaluador.

“Cuando hubo el proceso de la doctora Keleher, ella estableció las reglas a través de la política pública por carta circular y se llevaron a cabo, y ella lo estableció y se ejecutaba”, precisó Raíces Vega, al reiterar que quien determinaba qué escuela se cerraba era la exsecretaria.

No obstante, justificó la acción al establecer que en este periodo “teníamos escuelas donde teníamos poca matrícula y mucha infraestructura”.

Aludió en que la política pública actual no da paso al proceso de “consolidación”, por lo que no enfocaría su administración en el tema.

Empero, aceptó que hay una directriz de transformación del sistema educativo, la cual tiene sus miras en la descentralización.

“Seguimos la política pública, la política pública del señor gobernador. Pero, hay unas cosas que puedo contribuir con mi experiencia. Ejemplo: Son tres los valores organizacionales que siempre la uso para el trabajo en equipo, (que son) comunicación, transparencia, (y) rendición de cuentas para la toma de decisiones”, explicó.

PUBLICIDAD

Dijo que, como secretaria de Educación, pondrá en funciones todas las capacidades que ha logrado forjar dentro de la agencia, especialmente como planificadora.

“Estoy muy entusiasmada. Muy emocionada. Así que es un honor que el gobernador me haya llamado. Así que yo digo que me siento, verdad, la expresión que uso es como pez en el agua, porque esta es mi casa. Son 24 años de servicio acá en Educación. Así que tengo proyectos, he realizado proyectos, he trabajado proyectos de envergadura. Así que es sentir que toda esa experiencia puedo ahora llevarla a un plan de trabajo para buscar lo que todos buscamos, una educación de calidad y de excelencia en Puerto Rico”, manifestó.

En la actualidad, Raíces Vega aceptó que está enfocada en el regreso a clases, principalmente en aspectos de limpieza e infraestructura de las escuelas, así como en el proceso de confirmación ante el Senado.

Sobre el primer tema, dejó claro que no habrá problema con la falta de recursos humanos al iniciar el año escolar a mediados de agosto.

Mientras, sobre su confirmación, aludió a que ya ha comenzado a tener contacto tanto con legisladores como alcaldes. Dijo que no le preocupa el proceso.

“Estoy tan, tan, tan emocionada y motivada, porque han sido mensajes de apoyo” los que ha recibido hasta el momento, aseguró la funcionaria.

En sus planes está el formar su propio equipo de trabajo. Pero, señaló que se tomará su tiempo para hacer los nombramientos.

“Yo quiero el espacio, porque yo quiero montar mi equipo de trabajo para poder desarrollar mis planes de acción”, precisó.

PUBLICIDAD

Parte de sus proyectos futuros para Educación está expandir el proyecto de alianzas con organizaciones que estableció cuando era directora regional de Bayamón para el beneficio de las escuelas públicas. A modo de ejemplo, expuso que tenía proyectos para que las agencias dieran servicios en las mismas escuelas y otro con la Fiscalía federal, llamado Ley.

Enfatizará, además, en más y mejores ofrecimientos en las escuelas vacacionales, así como en el establecimiento de escuelas bilingües, aspectos que son parte de la promesa de campaña que realizó el gobernador Pierluisi.

“Todos mis compañeros me conocen, así que hemos trabajado en otras ocasiones. Saben cuál es mi visión. Saben que soy muy agresiva con las líneas de tiempo, saben que voy a la calle al ‘field’... Aquí es continuidad y, como todo, hay cosas que podemos proyectar, que si no está como lo proyectamos, atacar rapidito con un plan de acción correctiva”, explicó Raíces Vega, al revelar cómo será su modo de trabajar.