La secretaria de Educación, Yanira Raíces Vega, aceptó este jueves que evalúa varias ofertas que ha recibido “para trabajar fuera de Puerto Rico”.

Reveló que los acercamientos los ha tenido gracias a que por el pasado año y tres meses ha ocupado la silla de secretaria del Departamento de Educación.

La afirmación la dio luego de que Primera Hora le preguntara, durante una entrevista especial que se realizó en la agencia, en qué se enfocará en estos próximos dos meses que le quedan al mando de la agencia previo al cambio de gobierno y cuáles han sido sus logros.

Entre sus expresiones, Raíces Vega afirmó que “yo no descarto en trabajar en Educación, en cualquiera de los espacios donde entienda que yo voy a estar, que puedo aportar. No obstante, tengo que confesar que ya ofertas tengo fuera de Puerto Rico para trabajar en instituciones. Así que, la gran oportunidad de ser secretaria del Departamento de Educación… me ha abierto muchas puertas y yo le agradezco a todos aquellos que se han acercado, que ven en mí el liderato”.

¿Se quedaría en la Isla?

De inmediato, se le cuestionó si renunciaría a su puesto de carrera en Educación, el cual era de directora regional de Bayamón, para ir a trabajar “fuera de Puerto Rico”. Su respuesta es que “soy evaluadora. No se descarta nada”.

Raíces Vega, igualmente, señaló que analizaría cualquier oferta que le haga el gobernador o gobernadora entrante, el cual se elegirá en las próximas elecciones del 5 de noviembre, para permanecer al mando de Educación.

Sin embargo, confesó que en estos dos meses que le restan en el cargo, bajo la administración de Pedro Pierluisi, se enfoca en “cierres”.

Especificó que se trata de “que los proyectos, aquellos que ya estaban para concretarse, se concreten. Un ejemplo del proyecto que me encanta y ayer me lo disfrutaba cuando iba a las escuelas, el que las sillas y las mesas, la distribución de las sillas y las mesas, eso se ha adelantado muchísimo y eso afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ver los salones, que ya le estamos diciéndole no al pupitre y ahora estamos con las sillas y las mesas”.

“Como todo proceso, estamos en nuestros informes de transición. Es importante, verdad, que esos informes estén, dejar el material para cuando estemos con los comités de transición entrante y poder brindar toda la información. Los que me conocen saben que yo no me quito hasta el último día, que eso es lo que combato y mi equipo de trabajo lo sabe. Estoy yendo a mis capacitaciones, estoy yendo a mis viajes oficiales, estoy yendo a visitar escuelas, salgo de aquí para ir a Guayama a visitar una escuela, estamos dándole bien duro al proyecto de descentralización, de igual manera dejándolo enmarcado, caminado, con todas las líneas de tiempo, que sea decisión de cómo se hacen las cosas el próximo secretario o secretaria, es una prerrogativa de la persona que venga. Lo importante es que yo digo: ‘¿qué me hubiera gustado que a mí me pasara si yo estoy entrando?’ Que me dejen las líneas de tiempo, que me den la información, que las cosas estén corriendo. Así que, en ese sentido, (estoy) trabajando mucho, estando aquí y después de enero vamos a ver qué pasa”, agregó.

Lo alcanzado

Entrentato, Raíces Vega dijo que se pone contenta cuando habla de aquellos logros que se han obtenido bajo su mando.

“Se están fortaleciendo las regiones educativas con el recurso humano, y ahí hablo de experiencias propias. Cuando yo llegué a Bayamón, no tenía ningún facilitador, ningún superintendente, no teníamos equipo”, sostuvo.

También se anotó como un logro el que los padres, madres y encargados de los estudiantes estén participando del proceso de recogido de notas. De hecho, mañana, viernes, se hará entrega a estos de las notas de medio semestre.

Según dijo, esa participación “era un 29%, el año pasado llegamos a un 78%”.

Comentó que su “esperanza” es que mañana vuelvan a presentarse los encargados de los menores para responsabilizarse por el progreso escolar de los estudiantes.

Otro logro que destacó es que “tenemos tutoría. Eso es un proyecto que Educación ha tenido con mucho éxito y estoy segura que la próxima vez que nos veamos vamos a hablar del aprovechamiento académico donde esta administración de hace cuatro años va a dar buenas noticias con esos resultados de las pruebas”.

Raíces Vega no adelantó el resultado que obtuvieron los estudiantes en las pruebas CRECE, que cubren las materias de español, inglés, matemáticas y ciencias en los grados tercero, cuarto, octavo y décimo.