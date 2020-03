La secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Dennise Longo Quiñones, está inhibida de reaccionar o participar de cualquier acción investigativa que realice la agencia respecto a las serias declaraciones que ofreciera ayer su madre, la exsecretaria interina del Departamento de Salud, Concepción Quiñones De Longo, y que pone en tela de juicio la labor realizada por Mabel Cabeza, quien fuera la ayudante ejecutiva del pasado exsecretario Rafael Rodríguez, respecto al manejo de reclutamiento de personal en esa agencia y posibles señalamientos con unas propuestas federales.

Así se desprende de unas declaraciones escritas que envío a Primera Hora la portavoz de prensa de Justicia, Brenda Quijano, luego que este diario solicitara respuestas a una serie de interrogantes.

¿Tomará acción la secretaria de Justicia luego de las declaraciones de la exsecretaria interina de Salud, Concepción Quiñones de Longo, quien aludió a posible presiones en la agencia para que se otorgaran contratos e hizo serios señalamientos a la figura de Mabel Cabeza, quien fuera ayudante especial del exsecretario Rafael Rodríguez?, preguntó este diario a la portavoz de Justicia.

“El Departamento de Justicia realiza investigaciones sobre todo asunto que nos es referido. Sin embargo, no tenemos inherencia sobre las determinaciones de administración de personal de otras agencias”, respondió Quijano.

Continuamente expresó lo siguiente: “El 17 de septiembre de 2019 la Secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, sometió a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) una solicitud de inhibición con respecto a procesos de investigación o querella civiles, administrativas o criminales relacionados a los procesos administrativos del Departamento de Salud. Dicha inhibición fue acogida por la OEG el 1 de octubre de 2019 por ser conforme a las disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental y se mantiene en vigor”.

Ante una nueva petición de este diario Quijano aclaró que la agencia está supuesta a realizar investigaciones sobre asuntos no referidos, incluyendo el escenario actual.

“En el caso de asuntos administrativos de Salud, la Secretaria está inhibida, pero esto no impide que, de recibirse un referido, se atienda, se asigne para investigación y otro personal del Departamento supervise las decisiones. En este caso, esos asuntos serían supervisados por la Directora de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, la fiscal Phoebe Isales Forsythe”, explicó.

Mientras, Primera Hora también solicitó una reacción de la gobernadora Wanda Vázquez Garced. En cambio, lo que se envío fue una comunicación escrita por parte del secretario de la Gobernación, Antonio Pabón, en el que informa lo siguiente:

“Ante la información que ha surgido públicamente relacionada a las expresiones de la exsecretaria interina de Salud, Dra. Concepción Quiñones, la gobernadora nos ha instruido y procedimos de conformidad a solicitar al secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, que analice las mismas y se tomen las determinaciones que corresponda. Del mismo modo se le indicó que, de proceder, haga los referidos a las agencias pertinentes para que lleguen a las conclusiones y determinaciones que procedan conforme a derecho. Cónsono con el principio de sana administración, este gobierno no tolera acciones que puedan empañar la gestión íntegra y transparente que hemos ejercido y mantenemos como norte”, expuso por escrito sin precisar más detalles.

Reveladoras declaraciones de Quiñones De Longo

Quiñones De Longo ofreció ayer una entrevista reveladora -de casi una hora- con el analista político Jay Fonseca, en la que explicó las razones que motivaron su súbita renuncia al Departamento de Salud.

En sus declaraciones la exfuncionaria señaló a Cabeza como la persona que recibió 500 pruebas de detección del coronavirus COVID-19 en las oficinas centrales del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), luego que en Fortaleza supuestamente se emitiera una “contraorden” a lo que había dictado para entonces Quiñones de Longo, quien prefería que los kits se entregaran en el Departamento de Salud. Allí, se debía completar un proceso de registro, como dicta el reglamento de la agencia. Se desconoce si ese paso se concretó, antes de que las cientos de pruebas fueran entregadas a través de varios hospitales.

La exsecretaria interina dijo en varias instancias que no confiaba en la labor que realizaba Cabeza, por lo que cuando asumió el cargo de liderazgo en Salud la llamó a su oficina y le informó que no requeriría de sus servicios. Le comunicó que recomendaría su traslado a la Administración de Seguros de Salud (ASES) para que desde esas oficinas laborara con el Task Force Médico que atiende la emergencia del COVID-19 en Puerto Rico. En cambio, según Quiñones De Longo, recibió una llamada de La Fortaleza en el que se le indicó que Cabeza era “indispensable” para la operación de Salud.

Posteriormente, relató, la hicieron firmar una carta para que fuera a trabajar por destaque en Fortaleza, donde laboral actualmente como “ayudante especial”. Quiñones De Longo expresó que sintió que “ellos se la llevaron pa’ Fortaleza… lo que hicieron fue ascenderla porque, entonces, de Fortaleza me está mandando”.

“¿Entiendes? , Entonces, yo no estoy, yo no puedo, mi integridad personal y profesional no me permite trabajar circunstancias (en las que) no veo transparencia y decirle al público otra cosa”, expresó.

Entre otras cosas, la exsecretaria interina dijo que Cabeza quiso contratar a su hermana en la agencia, a amigos cercanos y a una exasesora de contabilidad del BDO que fue contratada, posteriormente, en Salud por un salario que inicialmente era de $200 mil y luego fue reajustado a $100 mil. Todos esos contratos resultan excesivos para Quiñones de Longo quien dejó saber su malestar al exsecretario Rodríguez.

Dijo, incluso, que en una ocasión le otorgó contratos a amistades y que “una de ellas, incompetente, nos metió en problemas con una propuesta federal que todavía estamos tratando de resolver el rollo que nos causó”.

En la entrevista, se mencionó que un empleado del área de compras, de nombre Jafet Rivera, levantó bandera sobre este asunto y hasta lo denunció bajo juramento en las agencias federales. Desde entonces, a su entender, hay una investigación de ese foro federal en curso.

También hizo señalamientos de posibles represalias contra personas que la respaldaron tras su renuncia.

“El licenciado Raúl Banda, que era el director de asesores legales de Salud, una persona que yo considero fina, íntegra, muy responsable, que fue la persona que me estuvo asesorando y ayudándome desde mucho antes de ahora… anoche, el licenciado (Antonio) Pabón, secretario de la Gobernación, le suspendió el contrato inmediato, o sea, efectivo hoy su contrato queda cancelado. A mí, mal pensada, entiendo que le suspendió el contrato ayer porque él me estaba respaldando”, expresó.

Al mismo tiempo resintió que la gobernadora Wanda Vázquez Garced expresara públicamente que no sabía de la relación de Mabel Cabeza con Elías Sánchez (cabildero). “¿Tú verdaderamente puedes creer que eso es verdad? A mí eso me desilusionó muchísimo de la señora gobernadora y el que le recomendó que dijera eso yo no sé qué sabe de comunicación”, manifestó.

En otra parte de la entrevista con Jay Fonseca, la doctora dijo que recientemente le llevaron por orden de Fortaleza unos documentos de una orden para comprar 300 ventiladores por $13 millones, esto para atajar la crisis de inventario que hay para manejar la crisis de COVID-19.

Quiñones De Longo manifiesta que pidió tiempo para revisar la orden y que todo estuviera bien. Entonces, se percató que la orden decía que iban a entregar los ventiladores en año y medio, por lo que se opuso a firmarla.

“La orden decía que lo iban a entregar en 14 o 16 meses y yo dije: ‘yo no puedo firmar eso porque la emergencia es ahora; en 14 o 16 meses, cuando lleguen los ventiladores, ya la gente se ha muerto y eso lo que sirve es para ponerlo como lápida. Yo llamé al Dr. Segundo Rodríguez y ala gente de compras y dije: ‘esto yo no lo puedo firmar, lo tienen que rehacer’. Lo rehicieron y, entonces, las órdenes pasaron”.

En la Legislatura también investigarán

De otra parte, según información publicada por El Nuevo Día, el representante del Partido Nuevo Progresista, Juan Oscar Morales, quien preside la Comisión de Salud de la Cámara baja, expresó que hará formal este lunes alrededor de 20 peticiones de documentación al Departamento de Salud sobre el rol de Cabeza en esa agencia.

Al mismo tiempo, se informó que senadores del Partido Popular Democrático, así como alcaldes y aspirantes del partido Victoria Ciudadana, también reclamaron acción a la Legislatura y emplazaron a la gobernadora a que explique su relación con Cabeza.