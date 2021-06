El Departamento de la Familia reconoció hoy que los casos de maltrato infantil en el País han aumentado durante el período de la pandemia por el COVID-19, pero la agencia ofreció información contradictoria a la Comisión de Bienestar Social del Senado.

La secretaria de la Familia, Carmen Ana González Magaz reportó un alza de un 21.4 por ciento en los referidos de maltrato en una ponencia escrita que sometió el pasado viernes 8 de junio a la Comisión de Bienestar Social del Senado. Hoy, cuatro días después, al comparecer a una vista pública ante la comisión legislativa, la funcionaria reclamó un descenso “en los referidos recibidos y fundamentados”.

González Magaz primero dijo que, al 6 de abril de 2021, se reportaron 3,127 referidos de maltrato recibidos a través de la Línea de Denuncias de Maltrato del Departamento de la Familia comparado con los 3,069 referidos recibidos en ese período en años anteriores. Los números arrojaron unos 658 referidos adicionales.

Sin embargo, la funcionaria sostuvo hoy que, al comparar las cifras de los años 2017, 2018 y 2019 con las del 2020 y lo que va de 2021 hubo un descenso en los referidos recibidos y fundamentados. Según las cifras proporcionadas por González Magaz en 2017 hubo 16,947 casos referidos y 2,752 fundamentados, mientras que en 2020, fueron 10,874 los casos referidos y 1,810 los casos fundamentados.

“Sobre estas cifras podríamos hacer la observación obvia del aumento en referidos y concluir sin mayor análisis que el maltrato a menores ha aumentado. Sin embargo, el ejercicio responsable es en reconocer que los números de referidos del año pasado pueden no representar un reflejo real de las situaciones de maltrato en la Isla”, reclamó González Magaz en la vista pública.

“Podríamos también afirmar que las circunstancias han cambiado y los factores que antes incidían en las denuncias de maltrato a menores van poco a poco cambiando. Así mismo, podríamos afirmar que la conciencia sobre la situación y las dificultades para señalar el maltrato en los escenarios de la pandemia han rendido frutos y los ciudadanos están más vigilantes y conscientes de la responsabilidad que tenemos todos de velar por el bienestar y la seguridad de los menores”, agregó la Secretaria de la Familia.

Por su parte, la directora de ADFAN, Glenda Gerena dijo a preguntas de la senadora y presidenta de la Comisión de Binestar Social, Rosamar Trujillo Plumey que diariamente se reciben en la agencia entre 30 a 40 referidos de maltrato a menores de edad.

“Nosotros entendemos que los números no están claros, quedó establecido que a nivel federal no hay unos números y a nivel estadístico, no hay unos números uniformes”, dijo la senadora Trujillo Plumey.

La legisladora indicó que este jueves la comisión citó a las vistas públicas al Instituto de Estadísticas.