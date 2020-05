La secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Briseida Torres, rechazó esta tarde que la agencia recibió por parte del correo postal miles de cheques por concepto del seguro de desempleo -y que los reclamos de estos beneficiarios estaban sin atender- como alegaron en redes sociales.

En entrevista con Primera Hora, Torres indicó que la correspondencia a la que se alude en la denuncia “no son cheques devueltos” sino notificaciones generales casi todas dirigidas a patronos a los que no se pudo localizar durante las pasadas semanas.

En la red social Twitter una cibernauta identificada como Carmen Martínez “La Mulata” publicó una fotografía que mostraba decenas de sobres y indicaba lo siguiente: “Una amiguita de @DTRHPR me envía esta foto y me dice; miles y miles de cheques devueltos por direcciones incorrectas. Duermen el sueño de los justos en la agencia pq nadie los atiende y no hay personal reportándose. @BriseidaDTRH y @wandavazquezg nos deben una respuesta…”

“Según la investigación que se hizo la correspondencia que aparece en la foto no son cheques devueltos sino correspondencia general dirigida a patronos que no están recogiendo sus cartas, tal vez, debido al cierre por cuarentena”, dijo la titular.

Una amiguita de @DTRHPR me envía esta foto y me dice; miles y miles de cheques devueltos por direcciones incorrectas. Duermen el sueño de los justos en la agencia pq nadie los atiende y no hay personal reportandose. @BriseidaDTRH y @wandavazquezg nos deben una respuesta... pic.twitter.com/kqIff850bE — Carmen Martinez “La Mulata”🦠🙋🏾‍♀️ (@CarmenLaMulata) May 24, 2020

Explicó que en el caso de los cheques devueltos -por dirección incorrecta o algún otro asunto- estos son entregados a la mano a personal de la agencia.

“En esos casos el personal se comunica con los reclamantes y le indica que puede recoger los cheques en alguna de las locales siempre y cuando presente identificación con fotos… se aprovecha también para corregir los posibles errores”, indicó Torres.

La funcionaria dijo que a diario se citan beneficiarios para que recojan cheques en las oficinas de la agencia y que no hay atrasos a esos fines. De hecho, dijo que cerca de un centenar de cheques devueltos por correo serán entregados en los próximos días a beneficiarios.

En cuanto a la correspondencia devuelta por el correo -y a la que alude la foto publicada en redes sociales- reiteró que se trata de notificaciones que se le envían a los patronos referente a las reclamaciones de desempleo que pudieron haber hecho sus empleados.

“Que esa correspondencia sea devuelta a la agencia no perjudica la adjudicación de beneficios”, sostuvo.