El secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Beiró, se cuestionó este jueves por qué los supermercados continúan limitando a sus clientes la venta de leche fresca, cuando ya se superaron los problemas de escasez que se registraron entre agosto y septiembre.

“Acá, entre nosotros, yo no sé (por qué se continúa con las limitaciones en venta), porque no hay razón. Ahora mismo, yo estoy en Adjuntas y he ido a dos panaderías y las dos tienen las neveras llenas de leche”, indicó a Primera Hora.

Según comentó, las estadísticas que se registran en la actualidad apuntan a que ya no hay problemas en el mercado de la leche fresca. Indicó que la empresa Tres Monjitas registró en la quincena pasada la misma producción que lograba cuando operaba junto a Suiza Dairy, que es de alrededor de 4.2 millones de cuartillos de leche fresca para la venta a la comunidad y 300,000 para los comedores escolares. Además, hizo constar que la producción de la leche cruda en las ganaderías, que disminuyó a causa del calor, registra aumentos desde hace tres semanas.

Explicó que muchos comerciantes le han alegado que limitaron la venta a dos medios galones por cliente porque, supuestamente, iban comerciantes de negocios de venta de café y cafeterías a comprar mucha cantidad de productos.

“Previendo que les vaciaran las neveras, pues limitaron a dos medios galones por cliente. Pero, es una práctica específica del supermercado”, sostuvo al achacar a los comerciantes la decisión de limitar las ventas.

Insistió que “los números nos indican que la leche que se está produciendo es la suficiente” para que no se continúe con la medida.

11 Fotos La empresa, que ha duplicado la producción del líquido, ha contratado a unos 50 empleados que fueron cesanteados por Suiza Dairy.

Sin embargo, González Beiró dijo que no han evaluado si la crisis de la leche que se produjo en junio pasado, cuando los empleados de Suiza Dairy se fueron a la huelga, y luego esta empresa dejara de producir leche fresca, desembocó en un aumento de consumo de este importante producto.

“Hay que evaluarlo… Yo creo que se ha levantado el consumo de la leche fresca y yo me atrevería hasta decir que el consumo está aumentando”, expuso.

Dijo que es “buenísimo” para el sector de la leche que se registre este aumento de consumo. Pero, alertó que todavía no han evaluado este escenario.

Asimismo, González Beiró informó que el alza de producción de leche cruda que se prevé para la próxima primavera podría ser asumida por las plantas productoras de leche UHT, Suiza Dairy e Indulac.

No obstante, dejó entrever que una nueva empresa podría entrar en operación en la misma planta que cerró Suiza Dairy, en Río Piedras.

“Veremos. Hay unas cuantas empresas mirando las facilidades de ellos. No sé qué podrá pasar”, reveló el secretario.