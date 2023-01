El secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Beiró, admitió esta tarde que su agencia no ha conseguido algún suplidor de plátanos fuera de Puerto Rico ante la escasez de este producto en la isla luego del azote del huracán Fiona en septiembre de 2022.

“En el caso de los plátanos, hay una situación (de que) no hemos conseguido plátanos suficientes para traer”, confesó González Beiró tras participar de la asamblea anual del American Farm Bureau que se celebró en el Coca Cola Music Hall.

Fue durante el mes de diciembre que un grupo de Agricultura visitó la República Dominicana, pues se consideraba importar plátanos de este país, sin embargo, la vecina isla también enfrenta deficiencias del fruto, por lo que le cotizó un precio “bien exorbitante” a Puerto Rico.

“En la semana de Navidad, tuvimos un equipo de trabajo visitando la República (Dominicana) completa, de norte a sur, este a oeste, y la realidad es que la República Dominicana tiene la misma deficiencia de plátanos, principalmente por unos tornados, por Fiona, y por consumo. Además, es que están vendiendo mucho plátano sin cáscara, mondado. El poquito plátano que hay nos lo cotizaron bien exorbitante”, expresó.

Originalmente, se planificaba hacer negocio con Ecuador para importar los plátanos, pero durante el proceso de negociación se descubrió que la producción ecuatoriana no es de suficiente disponibilidad.

Mientras, la llegada de los guineos verdes y maduros de Costa Rica se dilató en llegar a Puerto Rico por atrasos del Servicio de Aduana federal y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

Sin embargo, el también agricultor rechazó que posiblemente existiera otro método más efectivo de traer plátanos a la Isla, pues el método que utilizó el Departamento “es el mismo que utilizaría cualquier empresario”.

“Fuimos allá, se certificaron las fincas, se compró el producto y las compañías navieras todos sabemos de los problemas que hay en la transportación marítima. Es un producto que normalmente no llega y le crea un tapón (y) carga adicional al Servicio de Aduanas y al servicio de inspección de Agricultora. Y, le sumamos que en el segundo (barco) algunos contenedores contenían un insecto, insecto que hay en Puerto Rico, pero la regla federal es que hay que fumigar y eso causó un cuello de botella mucho más grande que fue lo que atrasó el caso de los guineos verdes”, explicó.

¿Para cuándo las ayudas a los agricultores?

Por otro lado, el gobernador Pedro Pierluisi especificó que el control de parte de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sobre el uso de los fondos en la Reserva de Emergencia es uno de los factores que ha dilatado los reclamos de agricultores que sufrieron pérdidas tras el paso de Fiona.

“Parte de los reclamos de los agricultores tiene que ver con el uso que no hemos tenido o el acceso que no hemos tenido a la reserva de emergencia que controla la Junta de Supervisión”, explicó Pierluisi a los medios de comunicación. “Estamos ahora mismo en conversaciones y haciendo gestiones con la Junta para que le permita a la Corporación de Seguros agrícolas tener acceso a esos fondos para poder asistir a nuestros agricultores en áreas de las cuales el gobierno federal no los pueda asistir. Usamos nuestra corporación de Seguros Agrícolas para, cierto punto, llenar el espacio cuando, por alguna razón, el agricultor local no tenga acceso al apoyo federal”, agregó.

Por su parte, González Beiró aseguró que los reclamos de los agricultores fueron respondidos de manera más eficiente tras el paso del huracán María en el 2017 debido a la magnitud del fenómeno y porque “se activaron programas especiales que bajaron del Congreso (de los Estados Unidos)”. A diferencia, solamente se han activado los programas tradicionales de desembolso del Farm Service Agency luego del huracán Fiona.

“Necesitamos que se agilice el proceso, porque cada día que pasa nos atrasa más el proceso de recuperación”, dijo el presidente de la Asociación de Agricultores, Héctor Ivan Cordero.