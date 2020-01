Esperanzado en poder contar para la próxima semana con “visibilidad total del sistema educativo”, el secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, afirmó este jueves con confianza que “los estudiantes no van a perder el semestre académico”.

Esto se debe a que, para los próximos días, posiblemente el sábado, el Departamento de Educación debe contar con las certificaciones de las escuelas que no quedan en la zona de desastre mayor para poder fijar fechas para el inicio de clases. Además, se ha comenzado el proceso de alquiler de paradores, hoteles y centros de convenciones en los que se espera ubicar a los 28,000 estudiantes que hay en los pueblos más impactados por los sismos: Ponce, Peñuelas, Guayanilla, Yauco, Guánica y San Germán.

“Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para que se comience a restablecer el sistema educativo a partir de la próxima semana. Esto implica un trámite administrativo que tenemos que realizar, una capacitación de personal. Pero, ya se va a estar convocando a los funcionarios del Departamento de Educación, que son el primer paso para el restablecimiento del proceso educativo en los municipios más afectados”, informó el funcionario en entrevista telefónica con Primera Hora.

Indicó que, en otros pueblos afectados, pero que no están protegidos por la declaración presidencial de desastres mayor, como Jayuya, Adjuntas, Utuado y Las Marías, establecerán turnos de “interlocking” para poder acomodar los estudiantes de las escuelas no aptas en las que sí recibieron la certificación de los ingenieros estructurales para ser utilizadas.

“Yo reconozco la tristeza, la ansiedad que existe en la población en general. Nosotros tuvimos la experiencia de María, que hubo escuelas que estuvieron cuatro meses sin brindar servicios educativos y no se perdió el semestre. La parte académica en término de cómo vamos a atender a los estudiantes, nosotros tenemos muchas opciones. Tenemos unos módulos en línea, módulos impresos, cursos en línea, tenemos también dónde estaríamos ubicando a los estudiantes, en este caso, en facilidades temporeras de renta en lo que logramos ubicar los vagones, salones movibles conforme a las necesidades de cada municipio. Pero el semestre escolar no se va a perder”, insistió el funcionario.

Sin embargo, Hernández Pérez insistió que será para la próxima semana cuando la agencia tendría mayor certeza de cuándo podría ocurrir el inicio escolar para la totalidad de los estudiantes de las 856 escuelas que tiene la Isla o los trabajos que deben hacerse en planteles o centros alquilados para encaminar su regreso a clases.

“Es importante destacar que el año académico consiste en 40 semanas de clases. De esas 40 semanas de clases, ya nosotros hemos atendido 20 semanas. Las clases para los niños iniciaban el 13 de enero, por lo tanto, a este viernes nosotros hemos perdido, básicamente, 15 días de clases. Al yo suspender los medios días que los maestros iban a tener adiestramientos, al suspender los días completos que los maestros iban a estar en adiestramiento y lunes, martes y miércoles de Semana Santa, que vamos a estar trabajando, ya nosotros recuperamos 15 días de trabajo. Así que vamos poco a poco con pie firme y yo le garantizo al pueblo de Puerto Rico que los niños no van a perder el semestre”, planteó.

Hernández Pérez explicó que, para los pueblos bajo declaración de emergencia mayor, la Agencia federal de Manejo de Emergencias (FEMA) costeará el alquiler de los centros que se convertirían en escuelas. Se ha anticipado que serán hoteles, paradores y centros de convenciones los que se utilizarían. Esto se debe a que el asesor gubernamental, el ingeniero estructural Carlos Pesquera, ha recomendado no utilizar ningún plantel en la zona impactada por los sismos, porque hay reportes diarios de que la tierra continúa temblando.

“Dentro de los alquileres, una de las opciones son centros de convenciones, lugares que podamos convertir en salones de escuelas, y también hoteles y paradores. Todo esto ya FEMA lo presentó en las reuniones que yo tengo todos los días con ellos en la mañana… Este es el escenario más factible en el que puedo atender la diversidad de la población estudiantil. Me explico. Una de las opciones es carpa. No se descarta. Pero, las carpas implican que tenemos que tener un servicio sanitario paralelo a ello. La mayoría de lo que se identifica son los baños portátiles individuales. Pero, nosotros tenemos muchos niños participantes del programa de Educación Especial, algunos con limitaciones en movilidad. Por lo tanto, podríamos no afectar el sistema educativo, más no así brindarle un servicio que pueda atentar con sus derechos civiles y derechos humanos”, explicó.

También comentó que han descartado por el momento las carpas, pues los baños portátiles también representan un peligro para los niños más pequeños.

El secretario de Educación comentó que hasta ayer, miércoles, recibieron recomendaciones de parte de los alcaldes de los lugares que se podrían alquilar en sus pueblos para comenzar las clases. De aquí es que surgen los nombres de los paradores Costa Bahía, en Guayanilla, así como el Guánica 1929 para ubicar escuelas.

El funcionario reconoció que estos lugares son opciones, pero que aún no se han alquilado.

No obstante, planteó que FEMA ha establecido que lugares como estos ejemplos mencionados serían “la mejor opción… Ya sabemos que tiene un standard de baños, que de esos baños hay para impedidos, que nos garantizan la movilidad adecuada de los estudiantes y que, sobre todo, los más pequeño no tendrían ningún riesgo en los servicios sanitarios”.

Hernández Pérez dijo desconocer cuánto podría costar alquilar hoteles, paradores y centros de convenciones para ubicar a los alumnos de Ponce, Peñuelas, Guayanilla, Yauco, Guánica y San Germán.

“Una vez nosotros completemos el proceso, lo estaremos notificando al pueblo de Puerto Rico, pero ellos van a ser subvencionados con fondos de FEMA”, afirmó.

Continúa la baja asistencia

Hasta el momento, las clases del sistema público han comenzado en 177 escuelas. El martes iniciaron ciertos grados y ayer, miércoles, se suponía que se presentaran todos los estudiantes de estos planteles. Sin embargo, la asistencia no alcanzó ni el 50% en ambos días.

Estadísticas oficiales establecen que para el martes estaban convocados 30,432 alumnos, de los que se presentaron 12,672 para un 42%. Mientras, ayer, miércoles, debían asistir 53,691 estudiantes. Solo llegaron 25,030, para un 47%. Hoy, jueves, asistieron 26,710 para un 50%.

Más allá de la baja asistencia, el secretario se enfocó en que están trabajando para garantizar la seguridad de los estudiantes.

“La parte más relevante es que nosotros hemos puesto la salud y seguridad de los estudiantes por encima de cualquier otra consideración administrativa”, acotó.