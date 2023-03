El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, afirmó este jueves que se encuentra en una “disyuntiva” por la demanda de desahucio que enfrenta la agencia ante la deuda que acumula de $4,658,457.70 por el uso de varias oficinas en el edificio que actualmente es la sede del Departamento de Corrección y Rehabilitación, en Hato Rey.

Por un lado, el dueño del edificio, el ingeniero Luis Rivera Siaca busca en los tribunales sacarlos del edificio y el anexo que ocupan. Por otro lado, Ramos Parés desea saldar la deuda para permanecer allí. Sin embargo, reconoció que emitir un pago podría ganarle un referido al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) como el que enfrenta uno de sus antecesores, Eligio Hernández.

“En este momento, yo tengo las manos atadas. Claro, y lo decimos en sentido figurado. No es que no estamos haciendo (nada). Ya nos comunicamos con la Junta (de Supervisión Fiscal), seguimos en comunicación con OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto). Igualmente, nosotros queremos resolver este impase que no data de ahora. Nosotros venimos arrastrando esto desde el 2021″, manifestó el titular a Primera Hora durante una visita que realizó a las oficinas de la organización Instituto Nueva Escuela, en Río Piedras.

Es que desde junio de 2021 hasta el presente Educación no ha emitido ni un solo pago al ingeniero Rivera Siaca. La falta de un contrato firmado entre las partes es la razón principal por la que Educación no le ha desembolsado los fondos.

Ramos Parés explicó que el “tranque está en el cumplimiento de los requisitos que la Junta ha exigido, que no son válidos, verdad, para el tenedor del contrato, (Rivera Siaca). En la medida en que, para la Junta autorizar la asignación de fondos requiere que se firme esta enmienda del contrato, yo no tengo mecanismos para pagar, un mecanismo legal. Caería en lo mismo que ocurrió bajo la premisa por la cual se hicieron los referidos al PFEI. So, esa es la disyuntiva”.

Con el caso legal incoado por el dueño del edifico, Ramos Parés espera que pueda surgir una alternativa legal que lo salve del desahucio. Una de ellas es que el tribunal le ordene emitir el pago. Ello provocaría que, entonces, no se meta en líos legales como para ser referido al PFEI.

“El mecanismo legal puede ser una negociación o quizás el tribunal fallándole a favor del edificio, pues nos permite de otra forma pagar a través de una sentencia”, señaló.

Lo que sí aceptó el funcionario es que no será fácil salir del edificio, el cual en el pasado fue la antigua sede de la agencia y ahora es ocupada por Corrección.

Señaló que allí tienen todos los servidores de los programas computadorizados de Educación. Dijo que una mudanza podría traer problemas de seguridad y otras complicaciones relacionadas al mundo de la informática.

En el edificio también está la región de San Juan y la división de Recursos Humanos de la agencia.

“Es un tema sumamente complicado yo decir (voy a) salir del edificio y que vamos a hacerlo de un día para otro. A lo mejor, yo lo puedo hacer con algunas oficinas, pero estamos hablando aquí que el cuarto de servidores del Departamento de Educación está allí. Así que hay un tema de seguridad y un tema de información, hay un tema de capacidad para poder hacer esto, y eso es algo que se ha insistido”, sostuvo.

El secretario aceptó que han buscado alternativas en caso de que sean desahuciados. Sin embargo, señaló que el tribunal tendría que establecer un plan para que se dé dicha mudanza.

Más allá de las complicaciones, Ramos Parés aceptó que a Rivera Siaca se le debe pagar por lo adeudado “en aras de hacer justicia”.

“Tampoco pretendo ser injusto con el tenedor del edificio”, manifestó.

La demanda de desahucio fue notificada ayer, miércoles, por el abogado de Rivera Siaca, Charles A. Cuprill. Este informó que “tomar esta decisión ha sido muy difícil para Rivera Siaca por la larga relación que ha tenido con el Departamento de Educación, la cual data del 1969. Sin embargo, Rivera Siaca no puede continuar tolerando que el Departamento se mantenga ocupando sus propiedades sin pagar lo que contractualmente le corresponde. Rivera Siaca siempre ha cumplido con su responsabilidad como propietario, haciendo importantes inversiones para mantener las propiedades en óptimas condiciones en beneficio de las operaciones indispensables del Departamento”.