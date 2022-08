El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés reconoció que la Oficina de Inspector General (OIG) del Departamento de Educación de Estados Unidos, requirió hoy documentos e información a la agencia, pero no reveló en qué se centra la nueva pesquisa federal ni contra quién o quiénes.

No obstante, como medida “cautelar” separó de sus funciones al gerente de Educación Técnica de la agencia, Kelvin Pagán La Luz, quien fue nombrado al puesto en 2017 por la convicta exsecretaria de Educación, Julia Keleher.

“No voy a entrar en detalles de cuál es particularmente la oficina, sí puedo decir, que vamos a estar en total colaboración y que el resultado de esa investigación, Puerto Rico lo va a conocer”, indicó Ramos Parés a preguntas de periodistas.

Dijo que el allanamiento le tomó por sorpresa y reiteró que están “en total colaboración” con los agentes federales que desde temprano esta mañana se personaron a la sede central del Departamento de Educación en Hato Rey.

“Ha habido requerimientos de documentos, requerimientos de información. Nosotros, por parte del Departamento, estamos en total colaboración. He estado desde tempranas horas de la mañana en comunicación con los agentes federales y al personal, igualmente, la instrucción que se la hado es de colaborar y dar acceso a la totalidad de la información de la cual el Departamento de Educación es custodio”, sostuvo.

Cuando se le preguntó qué tipo de documentos les estaban requiriendo, Ramos Parés dijo que no entraría en detalles. “Es una investigación que está en curso. Este servidor como con otras investigaciones va a estar colaborando. Vamos estarle dando acceso total a las autoridades federales. Hemos estado conversando con ellos durante toda la mañana, lo vamos a continuar durante el día, hasta que esta investigación culmine”, dijo.

-¿Le tomó por sorpresa o tenía conocimiento de la investigación?, le preguntó una reportera.

“Todos los días es rutinario la colaboración con la Oficina del Inspector General. En este caso, el Inspector General ha venido a llevarse documentos en original para continuar unas investigaciones. Sí, me toma de sorpresa la visita en el día de hoy. No es costumbre que haya avisos previos, pero sí, han tenido la amabilidad de ponerme al tanto. Estuve en conversaciones con ellos, igualmente tuvimos contacto con el personal de las distintas oficinas para pedirle esta colaboración y que estén abriendo oficinas, colaborando con archivos y contestando las preguntas”, dijo el Secretario.

El funcionario tampoco quiso precisar si la investigación estaba relacionada con algún referido o querella. “Lo importante es que sepan que nosotros, como Departamento, vamos a velar por la integridad de la institución, que se cumpla con los procesos y lo que esté mal, igualmente lo vamos a señalar. Estamos en total colaboración y cooperación con las autoridades. No solamente en este caso con el Inspector General, sino con otras entidades que igualmente todos los días están haciendo investigaciones”, indicó.

Cuándo se le preguntó por qué no detallaba si la investigación estaba relacionada con compras, servicios o la oficina que fue allanada dijo que podría “afectar las investigaciones”. Tampoco fue responsivo cuándo se le preguntó si se estaba investigando a algún funcionario o funcionarios en particular. “Si puedo decir que los procedimientos en el Departamento de Educación funcionan y que el personal está respondiendo, que no se va a tolerar ningún acto que esté fuera de las leyes, las normas y los reglamentos”, replicó.

Se le preguntó además, si la investigación guardaba relación con el entonces subsecretario de Educación, Héctor Joaquín Sánchez, quien el pasado mes de julio salió de forma súbita de la agencia para ocupar la subsecretaría del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

“No voy a entrar en detalles de nada sobre la investigación por respeto a quiénes están investigando, por preservar esa investigación y por tener el resultado más puro de esa investigación. La van a conocer... En su momento van a tener todos los detalles”, indicó Ramos Parés.

Según reportó El Nuevo Día, la pesquisa se relaciona con Pagán La Luz y el uso de fondos federales del programa Immediate Aid to Restart School Operations (Restart).

“Nosotros seguimos enfocados en un ‘back-to-school’ que tenemos. Hoy, particularmente,tenemos la cumbre de directores en el Centro de Convenciones. En esa cumbre vamos a estar hablando con los directores de cuál es la expectativa en este inicio escolar, de cuáles son los proyectos que están en curso, igualmente los preparativos, sobre todo, el tema del COVID y otros de salud que están aquejando a Puerto Rico”, dijo Ramos Parés a los periodistas.