El Departamento de Hacienda sometió ayer al Gobierno federal el borrador del plan de distribución de la segunda ronda de Pagos de Impacto Económico que, entre otros aspectos, concederá $600 a cada ciudadano y sus dependientes en la Isla, confirmó el titular de la agencia Francisco Parés.

La revisión y aprobación del documento son mandatorios para dar paso al desembolso del dinero. Sin embargo, Parés estimó que tanto el Servicio de Rentas Internas (IRS) como el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, gestionarían los procesos con mayor agilidad que la alcanzada con el plan sometido para distribuir los $1,200 del primer paquete de estímulo económico. Para entonces, tardaron 36 días en dar el visto bueno.

PUBLICIDAD

El funcionario dijo que, si el Gobierno federal aprueba ese plan a mediados de enero, desde ese mismo mes y hasta mediados de febrero, un 90% de los puertorriqueños pudiera comenzar a recibir los fondos. Señaló que la agencia está lista para trabajar con los desembolsos en un periodo de entre tres y cuatro semanas, una vez reciban la aprobación.

“Mi expectativa es que no se levante reparo sobre ciertos detalles que tal vez en el pasado, por la naturaleza compleja de lo que estábamos viviendo y de la implementación de este programa bastante novel, pues tomó tiempo al IRS el poder delimitar. Hay muchos puntos que no deben ser asuntos que se dediquen demasiado tiempo de revisión porque funcionaron para la distribución de los $1,200, que entendería razonable pensar que el Tesoro Federal pues no haga reparos sobre ellos, pero hay que darle el espacio a este proceso de revisión”, dijo el secretario.

Lee también: Cámara Baja avala apoyo de $2,000 por pandemia

No obstante, el IRS ya adelantó que no estarán trabajando esta semana en la revisión del plan por tratarse de fechas navideñas, un periodo en el que no cuentan con suficiente personal en sus oficinas.

“El IRS está enfrentando unos retos inherentes en las fechas navideñas en cuanto a sus recursos que están disponibles dentro de la agencia para poder llevar a cabo la revisión. De igual manera, hay una transición a nivel federal, que desconocemos cómo esto pudiese impactar sobre los recursos que tienen poder decisional para dar las autorizaciones correspondientes. No quisiera consignar una fecha porque si el IRS diera una aprobación a mediados de enero, por dar un ejemplo, ya a mediados de febrero esto debe estar finiquitado y gran parte de los pagos se llevarían a cabo durante el mes de enero. Así que todo va a depender de cuándo el IRS y el Tesoro Federal den la aprobación”, expuso Parés tras consignar que su agencia comenzó ayer a realizar pruebas para poder ajustar los procesos y garantizar su efectividad.

PUBLICIDAD

En veremos si aumentará la cantidad a $2,000

Asimismo, el funcionario indicó que el plan pudiera requerir de enmiendas si el Congreso de los Estados Unidos decide aumentar el monto de $600 a $2,000 por individuo, como lo solicitó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. De hecho, anoche la Cámara de Representantes federal aprobó el aumento, que ahora pasa a evaluación del Senado. La actual sesión del Congreso vence el sábado.

“Yo entendería que sí, como mínimo habría que enmendar el plan de distribución. Tal vez el IRS nos instruya a someter uno nuevo, pero como mínimo debe haber una enmienda porque el plan de distribución es categórico en cuanto a la cuantía nominal del plan de distribución y las proyecciones de cuántos fondos se destinarían para esto. Así que aumentando $1,400, es algo que evidentemente se tiene que atender en, al menos, una enmienda”, sostuvo.

¿Que traerá este nuevo Programa de Estímulo Económico?

En este segundo paquete de ayudas, unos 2.8 millones de residentes de Puerto Rico, ya sea en su carácter de contribuyente, de pareja o de dependiente, serían elegibles para el desembolso de los $600, lo que representaría entre unos $1,500 a $1,700 millones aproximadamente.

Según el secretario, el Programa de Estímulo Económico es similar al primero, solo que cambia la cuantía, otorgando $600 por persona y la misma cantidad a sus dependientes, en lugar de $1,200 para adultos y $500 por dependientes.

En términos de los dependientes reclamados en las planillas, como son los estudiantes universitarios mayores de 18 años y los adultos mayores, el secretario indicó que estos se mantienen inelegibles al estímulo económico.

PUBLICIDAD

“Sigue habiendo esas mismas restricciones que básicamente replican lo que está ocurriendo en Estados Unidos”, destacó.

En cuanto a los desembolsos, Hacienda proyecta en esta segunda ronda enviar el dinero a todos los puertorriqueños en una “gran fase”.

“Esta vez el plan no detalla qué grupos van a empezar primero porque ya tenemos la información de todos. Nosotros queremos ser equitativos con esta distribución. Creo que va a ser más delimitado sobre la capacidad que tiene el Departamento de Hacienda y la operación financiera de Puerto Rico de recibir archivos de depósitos de cantidades que probablemente sobrepasen los $400 y $500 millones constantemente por varios días”, indicó el titular de la agencia.

Por otro lado, el funcionario dijo que, al igual que en la primera ronda de ayudas, los confinados fueron incluidos en el plan de distribución. Ahora esperan porque el IRS evalúe la situación y apruebe o decline el desembolso.

“No los estamos excluyendo en este plan. De hecho y originalmente tampoco los excluimos, ellos (IRS) nos obligaron a excluirlos. Jamás se nos pasó por la mente hacer una exclusión de esta naturaleza. En el proceso de evaluación del plan de distribución el IRS tomó la determinación de restringir el pago a nivel nacional y de que los territorios hicieran lo propio en los planes de distribución y es una interpretación administrativa la cual nosotros no nos quedaba de otra que darle la total deferencia al Tesoro Federal”, manifestó.

Un 3% no recibió el primer desembolso

A preguntas de Primera Hora, el secretario de Hacienda confirmó que al momento en que se habla de una segunda ronda de ayudas, un 3% de las personas elegibles para la primera ronda de envíos no ha podido recibir sus $1,200 por problemas con los requisitos de validación de nombre y seguro social.

PUBLICIDAD

“Ya nosotros hemos procesado las solicitudes originales. Toda solicitud original se tramitó. La gran mayoría ya se aprobaron con los distintos requisitos”, señaló.

“Hay un requisito que es validar el nombre y el seguro social con la solicitud, con los récords del IRS. Esto tiene que validar carácter por carácter, letra por letra, número por número, si no valida exactamente igual, el IRS nos restringe la capacidad de emitir el pago y esos son procesos automatizados y bien sensibles, en términos de cómo se procesa. El 3% de las solicitudes se vieron impedidas de convertirse en un depósito porque no cumplían con estos requisitos”, explicó.

“Muchas de esas solicitudes, una vez siguieron las instrucciones de hacer la reclamación utilizando el nombre y seguro social tal cual como aparecía en su tarjeta de seguro social, se pudieron subsanar. Desconozco el número de cuántas personas quedaron inhabilitadas. Mi recomendación es que estas personas hagan las reclamaciones correspondientes ante el IRS. Van a tener un segundo turno al bate con la radicación de planillas”, dijo el secretario.

Trump firmó el domingo un paquete de ayuda económica de $900,000 millones, poniendo fin a días de dramatismo por su negativa a aceptar el acuerdo bipartidista que entregará dinero a empresas e individuos afectados por la pandemia y evitará el cierre del gobierno.

El proyecto de ley incluye $1.4 billones para financiar las agencias gubernamentales hasta septiembre y contiene otras prioridades legislativas, como dinero para los sistemas de tránsito y un aumento en las prestaciones de cupones de alimentos.

PUBLICIDAD

La firma se produjo después de un día de fuertes críticas tanto de republicanos como de demócratas por sus objeciones al acuerdo, que fue aprobado por la Cámara de Representantes y por el Senado por amplios márgenes.

En un comunicado, Trump señaló nuevamente su frustración porque el apoyo por el COVID-19 solo sea de $600 para la mayoría de los estadounidenses, y no de $2,000, una cifra rechazada por sus colegas republicanos. También se quejó de lo que consideró son gastos innecesarios del gobierno en general.

(La periodista de The Associated Press Alexandra Olson en Nueva York contribuyó en esta historia).