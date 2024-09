La vista pública de la comisión senatorial de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción relacionada a la investigación en torno a la excarcelación del feminicida Hermes Ávila Vázquez tuvo que ser aplazada ya que el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, no compareció a la misma.

Ante ese escenario, el presidente de la Comisión, el senador independiente José Vargas Vidot, determinó citar al secretario a comparecer a la 1:00 p.m., so pena de desacato.

Según indicó el senador, quien estuvo acompañado en la fallida vista por el senador Rafael Bernabe, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), el secretario envió una misiva a la Comisión en la que, pese a reconocer el valor y el deber investigativo de la Legislatura, sostuvo que declinaba a comparecer a la vista.

“Nos envía una carta rechazando la invitación”, confirmó Vargas Vidot. “Realmente es una carta muy respetuosa, muy linda, llena de palabras. Tres cuartas partes de la carta dice que nosotros tenemos el perfecto derecho de citarlo, que tenemos el deber de citarlo, inclusive, porque el planteamiento este de que vamos a enmendar leyes debe de tener el concurso y la participación del propio secretario de Justicia, toda vez que ha implicado crímenes que se han dado por la interpretación de una ley”.

“Así que él (secretario), tres cuartas partes de la carta esa esa, justificando que nosotros tenemos razón. Pero luego ya termina diciendo que es discreción de él si quiere venir o no. Y ahí es donde la cosa se pone difícil, porque yo al secretario siempre lo he considerado con mucho respeto, y todavía le tengo un gran aprecio y no quisiera que las cosas se violentaran hasta el punto de tener que utilizar otros recursos como el Código Político”, agregó el senador.

Por su parte, Emanuelli emitió unas breves declaraciones escritas, en las que justificó su ausencia cuestionando el fin público de una comparecencia pública suya mientras todavía está en curso una investigación criminal en torno a excarcelación del criminal Ayala Vázquez.

En dichas declaraciones, Emanuelli subraya que “el secretario del Departamento de Justicia se debe al mejor interés del pueblo y tiene el deber legal y ético de garantizar que los procesos investigativos se conduzcan de manera objetiva, íntegra y confiable”.

“Es de conocimiento universal que las investigaciones criminales tienen que realizarse de forma confidencial para cumplir con estos principios y asegurar un resultado veraz, certero y justo”, agrega el secretario.

“¿Qué fin público puede tener que un secretario de Justicia ventile públicamente un proceso investigativo de naturaleza criminal que no ha culminado?”, cuestionó, antes de repasar que la vista convocada para hoy era para “discutir ‘los hechos relacionados con el señor Hermes Ávila Vázquez, imputado por el feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega en la madrugada del 21 de abril de 2024 en el pueblo de Manatí’”.

“Ante esto, responsablemente, tuvimos que declinar la comparecencia”, añadió, recordando que “el proceso liderado por la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia en torno a la excarcelación del convicto Hermes Ávila Vázquez se encuentra en su etapa final”.

Sin embargo, el senador Vargas Vidot argumentó que, si bien es cierto que el secretario “tiene la discreción”, la misma “puede ejercerse de diferentes formas que sean participativas y complementarias”.

“Él (secretario) puede sentarse en la silla de los deponentes y rechazar cualquier pregunta que él entienda que es sensible y que no tiene que contestar, y nosotros respetamos eso. Pero el negarse a venir entonces evita que nosotros podamos concluir nuestra investigación con la pericia de un hombre que tiene 47 años en la práctica y que es propiamente el secretario de Justicia, y que encima está corriendo una investigación paralela en el caso de Hermes (Ayala Vázquez), que es una investigación criminal paralela a la que nosotros estamos haciendo que es sobre la enmienda de una ley”, agregó el senador.