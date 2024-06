El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, le recordó al exlegislador y exalcalde de Yauco, Abel Nazario, que votó a favor del Código Anticorrupción que ahora no quiere que le apliquen.

El funcionario hizo las declaraciones luego de que Nazario cuestionara las demandas que la agencia anunció contra convictos de corrupción para intentar recobrar dinero público.

Nazario cuestionó temprano hoy en una entrevista radial (NotiUno) si en Puerto Rico se puede castigar a una persona dos veces por un mismo delito. También dijo no tener propiedades ni dinero para pagar.

“Antes de ser político yo me ganaba ciento y pico de mil dólares. Me metí al servicio público y me fastidié... Le recomiendo a los jóvenes que jamás se metan al servicio público porque no vale la pena”, agregó.

Nazario fue incluido en la demanda que ayer anunció Emanuelli Hernández, y a través de la cual también buscarán recobrar dinero de convictos como el exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado, y la exrepresentante, María Milagros “Tata” Charbonier.

Tras sus declaraciones, el secretario de Justicia respondió diciendo que cualquier alegación que tenga, podrá hacerla ante tribunal muy pronto.

“Si no quería que se le aplicara el Código Anticorrupción, legislación por la cual votó a favor, no debió haber cometido los actos por los cuales resultó convicto. Las leyes no se hacen para aplicarlas solo cuando les conviene”, dijo Emanuelli Hernández.