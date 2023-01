“Todo el que haya cometido un delito o falta va a ser procesado”.

Con estas palabras y sin abundar en detalles específicos, el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, aseguró que los casos de alto interés público que investiga la agencia están bien encaminadas.

Entre los casos están las pesquisas para determinar ilegalidades en las construcciones ilegales erigidas en terrenos de la Reserva Estuarina Bahía de Jobos en Salinas, las irregularidades en la construcción del puente atirantado de Naranjito y el asesinato del adolescente de 16 años a manos de policías estatales.

Más allá de afirmar repetidamente que se está haciendo el trabajo, no describió aspectos específicos de estos casos, pues todos están en curso.

En cuanto a Bahía de Jobos, afirmó que “sigue en camino; se está trabajando” y excuó su dilatación por ser un caso “bien técnico”.

“(Se está) entrevistando a personas, se están haciendo estudios. No puede entrar en detalles”, acotó en conferencia de prensa.

Este caso cobró notoriedad en marzo de 2022 cuando la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli, denunciara que estructuras y mulles estaban construidas ilegalmente en zonas protegidas.

Pese a denuncias de casos similares en redes sociales, este es el único caso de crimen ambiental que investiga Justicia.

“En estos momentos, el caso de crimen ambiental que tenemos es el de Bahía de Jobos. No cerramos la puerta a otro que puedan surgir, pero en este momento ese es el que está”, respondió a preguntas de Primera Hora.

Mientras, adelantó que la investigación para determinar alguna irregularidad en la construcción del puente en Naranjito “va a llevar mucho tiempo”, debido a su aparente complejidad.

“Les adelanto que esto es un tipo de construcción tan y tan complejo y son procesos tan y tan complejos que no es tan fácil. Hay que investigarlo y la investigación, se van a dar cuenta, va a ser bien profunda, va a llevar mucho tiempo y, sobre todo, se van a buscar peritos de nombre, que sean personas respetadas”, comentó.

El viernes, Emanuelli Hernández, personal de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), un fiscal y la contralora, Yesmín Valdivieso, se reunirán el viernes en la sede del Departamento para discutir el tema.

Las fallas detectadas en la estructura son de tal magnitud que el director de la ACT, Edwin González Montalvo, había indicado que el pago pendiente por unos $318,906.78 que se le debía a la compañía Las Piedras Construction “no se va a realizar”, pues fue esta empresa que estuvo encargada de la construcción que presuntamente fue altamente deficiente.

Sin embargo, el procesamiento o no del pago no es de gran preocupación para Emanuelli Hernández, ya que sostuvo que “la partida grande es lo que se gastó en el puente y reestructurarlo…cuando se compara con todo el daño, con $25 millones que se gastaron y $25 (millones) que había que invertir”.

“Yo creo que (el dinero) no es un caso que debe volver loco a este pueblo. Este pueblo lo que tiene es que hacer valer sus derechos para que estos abusos no vuelvan a ocurrir. Aquí va a haber una investigación. Se trata de un daño continuo. También hay la posible conducta criminal. Hay varias situaciones, pero para eso se requiere, por ejemplo, que se haga una auditoría de ese proyecto como tal. Examinar contrato, examinar prueba pericial sobre cómo estuvo la estructura diseñada, cómo estuvo construida, si estuvo de acuerdo a los planos, si no estuvo de acuerdo a los planos. Esa es una cosa que toma mucho tiempo”, agregó al resaltar que, pese a tener esta opinión, no le resta importancia.

Entretanto, Emanuelli Hernández aseguró que la investigación de los policías señalados por el asesinato del joven de 16 años en agosto de 2022 está “en la mirilla mía y del Departamento y de los fiscales”. También, recalcó que la pesquisa está “avanzada”, pero falta aún evaluaciones periciales para su continuidad.

“(Vamos a investigar) rey Mundo y todo el mundo”, aseveró.