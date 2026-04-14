El secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, informó este martes que el hospital Wilma Vázquez, en Vega Baja, “no tiene condiciones para cerrar”.

Admitió, sin embargo, que la administración lleva cerca de mes y medio sin pagarle a sus médicos y demás personal.

“Lo que está pasando en Wilma Vázquez no es como lo que estaba pasando en el (Hospital del) Maestro, no es lo que estaba pasando en Hope (Medical Center, en Humacao), que ellos se autocerraron. Estamos hablando de un hospital que tiene 2,500 visitas a sala de emergencias al mes, que tiene todos los días sobre 100 pacientes hospitalizados y la unidad de rehabilitación del hospital la tienen siempre llena. No hay razón alguna para que la administración del hospital no esté cumpliendo con los compromisos económicos que tiene que cumplir, porque no es porque no hay pacientes, no es que no hay censo, no hay razón para cerrar ese hospital. Es un asunto de administración”, puntualizó, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

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Lo que lamentó el secretario es que hay muchas quejas en contra la institución, pero las querellas no han llegado a Salud para poder ser investigadas.

No obstante, el titular dijo conocer médicos que atienden en el hospital que le han denunciado la falta de paga. Por ello, informó que requirió información para evaluar la situación financiera y clínica que pudiesen estar enfrentando. La fecha para entregar los datos es el martes, 28 de abril.

“Dependiendo de lo que nos contesten, es las decisiones que va a tomar el Departamento de Salud. Pero, el hospital no va a cerrar... El hospital no puede cerrar”, aseguró.

No quiso aventurarse a exponer las posibles medidas que se tomarían contra la institución. Dijo que hay que esperar que se entreguen todos los documentos requeridos para poder determinar el curso a seguir.

Aceptó, de paso, que Salud busca un nuevo operador para los Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Dorado y Vega Alta, los cuales son operados por los mismo dueños del hospital Wilma Vázquez, quienes se encuentran en un proceso de quiebras.

“Se van a recibir propuestas. Ellos pueden hacer propuestas sobre esos dos CDT y se evaluarán junto a las otras propuestas que han estado llegando, que eso sí corresponde directamente al Departamento de Salud”, indicó el funcionario.

Por otro lado, Ramos Otero informó que el transformador de corriente (CT) para el nuevo CDT de Vieques llegaría antes de que se equipe el centro, que se promedia ocurriría en unas 10 semanas.

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Indicó que el transformador sería repuesto, ya que el que se había comprado perdió la garantía de un año en espera en el muelle.

“Es último modelo, que vale $825,000. Tiene, lamentablemente, un solo año de garantía, porque es un ‘trading’ por el que ellos compraron, que tenía un solo año de garantía. Pero los años de garantía, en vez de $175,000 anuales, van a ser $110,000 anuales en la negociación que hicimos. Este CT va a estar en 60 días o menos en Vieques”, auguró.

Por otro lado, el equipo para dotar al CDT de herramientas y equipos, como Rayos X, maquinaria para hacer mamografías y oxígeno, se prevé estén en unas 10 semanas en Vieques. Indicó que el proceso de licitación, que se hace a través de la Administración de Servicios Generales, culmina el jueves.