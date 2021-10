El secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, catalogó de “inaceptable” y un “acto irresponsable” el junte multitudinario que hubo en el evento de música electrónica “Day of colors”, el cual se llevó a cabo la noche del viernes en la avenida Chardón, en Hato Rey, al tiempo que detalló que la actividad fue suspendida por la agencia y desencadenó en una investigación que pudiera culminar con multas por incumplimiento de ley hacia los productores y hasta con una pena de seis meses de cárcel.

“Es inaceptable que las personas aún no comprendan que nos encontramos ante una emergencia de salud pública. Hemos intentado volver a la normalidad poco a poco y flexibilizar las disposiciones de las órdenes administrativas y ejecutivas para que se puedan celebrar actividades de distracción y entretenimiento. No obstante, no podemos estar en descontrol. Durante eta semana vimos una merma en contagios y una positividad de casi 4%. Son muchos los héroes trabajando en controlar la pandemia, lo que me parece un acto irresponsable de algunos ciudadanos exponerse sin seguir las medidas cautelares para la prevención del virus”, manifestó Mellado en declaraciones escritas a Primera Hora.

Miles de personas se dieron cita al evento, efectuado el viernes 1 de octubre. El estimado de la agencia es que habían más de 3,000 ciudadanos “entre vacunados y no vacunados”. “Tampoco se realizó solicitud de prueba negativa con 72 horas antes de cualquier actividad. Es importante mencionar que, los organizadores de la actividad no solicitaron la dispensa que autoriza este tipo de eventos multitudinarios que involucra la asistencia de más de 500 personas”, detalló por su parte, el director de la Oficina de Investigaciones, Jesús Hernández.

Según expresó Hernández por comunicación escrita, personal de la agencia entrevistó a asistentes y organizadores de la actividad, cuya segunda parte (que se efectuaría la noche del sábado 2 de octubre) quedó suspendida por alegadas violaciones a las órdenes ejecutivas que impone el gobierno para mantener control del COVID-19.

“Estamos vigilantes al cumplimiento de las directrices que tienen como fin evitar la propagación del virus. Una vez, advinimos en conocimiento, personal de la Oficina procedió a cancelar la actividad, tras encontrar que no contaban con los protocolos establecidos. No había distanciamiento social, personas no tenías mascarillas y la actividad tuvo asistencia de más de 3,000 personas”, acotó Hernández.

Los organizadores se exponen a multas de hasta $5,000 y seis meses de cárcel.

Por su parte, el productor del evento Pablo Márquez, dijo en entrevista con Radio Isla que sí cumplían con los requisitos de ley y aseguró que contaban con autorización del Departamento de Hacienda y el Municipio de San Juan para llevar a cabo la actividad musical.

En cambio, la portavoz de prensa del municipio de San Juan, Leticia Jover, negó las expresiones realizadas por Márquez.

“La organización del evento llamó al sistema de rastreo epidemiológico del Municipio de San Juan donde se les orientó sobre el proceso de solicitar permiso con el Departamento de Salud. En ningún momento se les dio autorización ya que en el municipio no tenemos la potestad para eso”, subrayó Jover.

Por su parte, Márquez insistió en la entrevista radial que las imputaciones eran falsas.

“Es totalmente mentira”, dijo Márquez sobre las alegaciones de que en el evento había personas vacunadas y no vacunadas. Aparte, explicó que el personal de Salud llegó a las inmediaciones del evento la noche del sábado, antes que empezara la actividad pautada para ese día, la cual fue suspendida posteriormente por la agencia sanitaria.

Mientras, en la página de Facebook, los organizadores expresaron lo siguiente: "

Hola Puerto Rico, Day of Colors no canceló el evento que uniría a miles de jóvenes, el Departamento de Salud de Puerto Rico alega que no estábamos cumpliendo con las normas establecidas. Day of Colors en todo momento las cumplio exigiendo vacunación como la ley lo exige. Nosotros estábamos identificando a cada persona que entraba al evento con una “bandita conmemorativa”. Somos el primer concierto o festival fuera de algún coliseo. No nos dieron ninguna alternativa, le pedimos que ellos ejercieran la labor que estabamos haciendo, nos dijeron que ellos aparentemente no se prepararon para el concierto. El Day of Colors estaba anunciado desde Junio 28. Invertimos mucho tiempo preparación, etc. gracias por venir Puerto Rico, el evento no ha sido cancelado ha sido pospuesto. Le daremos mas detalles lo mas pronto posible.

“Day of colors” fue promocionado a través de Ticketera y se enfatizaba que era una actividad exclusiva para personas vacunadas o personas que llevaran prueba negativa PCR realizada hasta 48 horas antes del evento. Esta actividad se distingue por lanzar pinturas, mientras el público se divierte al ritmo de música electrónica.