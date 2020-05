El secretario del Departamento de Salud, Lorenzo Gonzalez Feliciano, se pondrá en cuarenta tras haber tenido contacto con una persona positiva a coronavirus Covid-19.

El funcionario indicó en declaraciones escritas que se aislará y trabajará remoto en lo que llegan los resultados de la prueba molecular que se realizó hoy.

“Como parte de mi agenda de trabajo, en los pasados días estuve en contacto con una persona que obtuvo un resultado positivo a Covid-19, a través de prueba molecular y me identificó como contacto… Tras conocer la situación en el día de hoy, inmediatamente me realicé la prueba molecular e impartí instrucciones para realizarle la prueba a mi equipo de trabajo inmediato o personas con las que tengo contacto directo diariamente… Hasta tanto tenga el resultado de la prueba molecular, me mantendré trabajando a distancia, siguiendo el protocolo establecido para estos casos”, explicó.

Esta tarde, Wanda Vázquez Garced excusó al jefe de Salud de la conferencia de prensa en la que informó, entre otras cosas, sobre la reapertura de nuevos negocios, la extensión de la cuarentena y el permiso de realizar deporte en las playas del País.

“Aprovechamos este momento para excusarlos [al secretario]. Tuvo una emergencia y tuvo que salir, estuvo aquí con nosotros. Así que lo estamos excusando. Esperamos que todo salgo bien, secretario”, indicó la mandataria.

Hasta el momento, no se sabe con exactitud si González Feliciano y Vázquez Garced tuvieron algún tipo de contacto. Primera Hora se comunicó con la oficial de prensa de La Fortaleza, pero no obtuvo contestación.

“Como secretario del Departamento de Salud, mi prioridad es, precisamente, garantizar la salud del país, así como seguir las recomendaciones y protocolos establecidos, como cualquier ciudadano responsable”, reiteró el secretario.

Posteriormente, González Feliciano le indicó a Noticentro (WAPA) que tomó las precauciones para no poner en riesgo a la gobernadora y al gabinete.

“Tuve que salir de la conferencia de prensa calladamente. El lunes estuve reunido con una persona que nos notificaron dio positivo para Covid PCR (prueba molecular). Salí para hacerme la prueba. No era indicado mantenerme en el salón, hasta tanto confirmara el resultado,para evitar exponer a otros. Tome las precauciones necesarias para proteger a la gobernadora, los otros miembros del gabinete y visitantes. Ya me hice la serologica (2 veces hoy ambas negativas) y la PCR que me dan el resultado en la mañana”.

“No era indicado mantenerme en el salón, hasta tanto confirmara el resultado,para evitar exponer a otros.

Tome las precauciones necesarias para proteger a la Gobernadora, los otros miembros del Gabinete y visitantes.Ya me hice la serologica(2 veces hoy ambas negativas) y la PCR — Normando Valentin (@normandoh) May 21, 2020

Salud en orden

Al día de hoy, según el funcionario, ningún empleado de la agencia ha mostrado síntomas relacionados a la enfermedad que ha provocado esta pandemia.

“Es importante señalar que, como parte del protocolo implementado en el Departamento, se tomaron todas las medidas de protección y seguridad que se recomiendan para evitar el contagio del virus. Es una práctica que realizo todos los días y que exijo a mi equipo de trabajo, con el fin de garantizar la salud de los empleados del departamento, así como sus familiares”, sostuvo el titular.

El Departamento de Salud aseguró que han tomado las medidas de seguridad implementadas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) como: la desinfección diaria de las áreas de trabajo, toma de temperatura, distanciamiento social en las oficinas, uso obligatorio de mascarillas y uso frecuente de ‘hand sanitizer’, entre otras protecciones.