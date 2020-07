Al señalar que cree “injusto” que se hagan comentarios negativos sobre su alegado aumento de salario sin conocer las razones, el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, reveló este sábado que por los próximos dos meses devengaría $29,750 mensuales, no los $21,000 mensuales que se acordó al momento de aceptar el cargo.

La explicación que ofreció el titular sobre este aparente alza salarial es que se llegó a un acuerdo para saldarle lo que se le adeuda tras habérsele pagado en abril solo $3,500 de su salario.

“Hay un comentario que yo creo que es injusto para mí”, afirmó el titular, en entrevista con Primera Hora.

“Se dice que me aumentaron el salario a mí. Eso yo digo que es increíble, verdad. Cuando dije del salario (de $21,000 mensuales), eso es por la necesidad que yo tengo para cubrir las bases mías y eso es una realidad en mi vida, que no voy a entrar en eso porque es personal. Pero, el cambio de $21,000 al mes a $29,750 tiene una razón. Yo fui confirmado el 28 de marzo y empecé el 29 que fue domingo, 30 fue lunes, 31 fue martes. De esos primeros días, no me pagaron nada. El mes de abril que era por $21,000, el salario que me dieron a mí fue de $3,500 por un problema que hubo en el contrato. Lo hicieron prorrateados, yo entendiendo que debieron haberlo hecho del 1 de abril. Esa diferencia, que son $17,500, se dividió en dos meses. Yo le pedí que me la adjudicaran en el mes de julio y agosto. Así que si le aumentas $21,000 y le añade $8,750 son los $29,750 que me pagarían en el mes de julio y agosto. Después en el próximo mes, que sería septiembre, iría otra vez a $21,000, que era lo que se había acordado”, añadió.

González Feliciano comentó que estos acuerdos se han realizado con otras personas en el gobierno. “No es distinto”, precisó.