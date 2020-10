Luego de 12 días en aislamiento – tras arrojar positivo a pruebas de COVID-19- el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, retoma hoy su jornada laboral con una cargada agenda reconociendo que ha habido un alza en los contagios de coronavirus registrados en Puerto Rico y un aumento en la positividad del virus.

En conversación telefónica con Primera Hora, el secretario dijo estar listo para el retorno y describió lo que experimentó los pasados días desde que fue diagnosticado – el 14 de octubre- con el coronavirus. Asimismo, relató que se sometió al tratamiento de esteroides utilizado en un estudio experimental liderado por los doctores Fernando Cabanillas (oncólogo) y Javier Morales (infectólogo) del Hospital Auxilio Mutuo luego que detectaran una inflamación en sus pulmones.

Expuso que los primeros cuatro días que convaleció presentó síntomas. “Me dio mucho dolor de cuerpo, pero no tuve problemas respiratorios. Fue un dolor generalizado en todo el cuerpo. Fuera de eso ni pérdida de gusto, ni olfato, ni problemas al respirar”, explicó.

Agregó que luego del quinto día comenzó a sentir mejoría y tras una semana en descanso acudió a los doctores Cabanillas y Morales para una revisión. Fue tras una tomografía (CT-SCAN) de pecho que se descubrió que había desarrollado inflamación en los pulmones.

Según explicó hace unos meses Cabanillas a Primera Hora, este tipo de inflamación se desarrolla en una segunda fase de la enfermedad, cuando ya el virus no está presente en el organismo del paciente y cuando su sistema inmunológico está batallando con las consecuencias que provocó el virus.

“Como parecía tener inflamación de pulmón me pusieron esteroide… es un tratamiento que comenzó el pasado miércoles y terminó el sábado”, dijo sobre el proceso ambulatorio que se le administró diariamente y sin necesidad de ser ingresado en una institución hospitalaria.

Agregó que acostumbra a tomar “una palangana de vitaminas” y considera que “en algo" le tienen que haber ayudado porque "no tuve síntomas mayores”.

Sostuvo que desconoce cómo se contagió y rechazó que haya ocurrido en una fiesta como trascendió públicamente. Además, aseguró que las 19 personas que fueron identificadas tras su diagnóstico para el Sistema de Rastreo arrojaron negativo a las pruebas de COVID-19.

“Por mi posición estoy todo el tiempo sobreexpuesto. Estuve en Nueva York trabajando, luego visité a mis hijas -que gracias a Dios dieron negativo, al igual que mi exesposa- y estuve de tránsito en aeropuertos… no te podría decir con certeza dónde ocurrió. Hubo especulación de que ocurrió en una actividad de un cumpleaños y eso no tiene ninguna validación. Eso fue cortar un bizcocho en un restaurante donde exigían el protocolo y se siguó. No hubo aglomeración, ni una fiesta como se ha querido hacer ver. Después de eso fue el viaje a Nueva York en el que estuve compartiendo con la gobernadora (Wanda Vázquez Garced) en diferentes reuniones por una semana y gracias a Dios ella también arrojó negativo”, manifestó sobre la Primera Ejecutiva, quien se hizo dos pruebas moleculares y mantuvo cuarentena preventiva.

“Estamos siguiendo de cerca la situación”

De otra parte, González Feliciano dijo que aunque retomará labores oficialmente hoy, el pasado sábado acudió a las oficinas centrales de Salud donde se llevaba a cabo un recogido de medicamentos expirados. Además, ha estado al pendiente del desarrollo de casos de coronavirus.

El informe de Salud del domingo indicaba que había 31,737 casos confirmados de COVID-19 y 30,766 probables. Los convalecientes alcanzaban 27,348, lo que es indicative de que al menos hay 4,389 casos activos alrededor de la isla. Mientras, el total de fallecimientos alcanzo los 801 casos. De estos 211 decesos ocurrieron en agosto, 235 en septiembre y 95 en octubre. Asimismo, solo el viernes Salud reportó 1,114 de coronavirus, casi todos adjudicados a octubre, un mes en el que en términos generales se han identificado 5,881 casos confirmados, un promedio de 267 por día.

“Estamos siguiendo de cerca todo lo que ocurre. De hecho, luego de la última orden ejecutiva se pidió a los grupos científicos que nos reuniéramos semanalmente para no esperar a la semana previa a que vence la orden, así que esta semana trataremos de reunirnos para recoger el inzumo de los grupos y no esperar a tener un panorama en las últimas semanas. Lo que sí hemos visto, con un análisis que ha hecho el doctor José Rodríguez Orengo del Puerto Rico Public Health Trust, es que la tasa de positividad subió de 7.1% a 7.6% y él reclama que puede subir aun más”, dijo González Feliciano.

Especificó que según los informes entregados en el BioPortal de Salud- algunos con retrasos- se están identificando entre 200 a 300 casos por pruebas moleculares todos los días. “Eso nos preocupa y nos sigue preocupando”, dictó.

En cuanto a las pruebas, dijo que el esfuerzo del Departamento de Salud está centrando en ampliar la realización de análisis hasta a 100,000 al mes mediante las pruebas rápidas de diagnóstico por antígenos, cuyos resultados podrían estar tan pronto como en 15 minutos. Este procedimiento, al igual que la prueba molecular, se hace introduciendo un hisopo en la nariz. Según González Feliciano, Salud realiza 125,000 pruebas mensuales a través de otras iniciativas.

Cabe destacar que, según el portal del FDA (U.S. Food & Drug Administration), “las pruebas de antígeno generalmente proporcionan resultados que diagnostican una infección activa de coronavirus más rápido que las pruebas moleculares, pero las pruebas de antígeno tienen una mayor probabilidad de no detectar una infección activa. Si una prueba de antígeno muestra un resultado negativo, lo que indica que no tiene una infección activa de coronavirus, puede que su proveedor de atención médica ordene una prueba molecular para confirmar el resultado”.

“Ya tenemos en Puerto Rico más de 100,000 pruebas y queremos moverlas a través del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC) que dirige la epidemióloga Fabiola Cruz. Se trata de un procedimiento menos complejo que las pruebas moleculares en el que no se requiere orden médica”, dispuso al agregar que sería el SMICRC el que se encargaría de pasar los datos de resultados positivos o negativos al BioPortal de la agencia y de redirigir los casos a través de las regiones. El proyecto comenzaría esta semana en cinco municipios (no especificados) y se extendería a toda la isla. Las pruebas no tendrían costos para la ciudadanía. Las pruebas fueron compradas por Salud a $35 cada una a la empresa BD Veritor.

De hecho, el pasado fin de semana se llevó a cabo la primera ronda de cernimientos, en San Juan, donde 240 personas se realizaron la prueba de antígenos. De estas 24 arrojaron resultados positivos. “Esto refleja un 10% de positividad y nos deja dicho lo que pudiera estar ocurriendo… y se trata de personas que no tenían ningún tipo de síntomas pero que estaban pululando por ahí en riesgo de contagiar a otros”, manifestó.