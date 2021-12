El secretario de Salud, Carlos Mellado López, llamó este viernes a la juventud a vacunarse con el refuerzo contra el COVID-19 durante la época de Navidad.

Dicho llamado se emite al titular informar mediante un comunicado de prensa que solo un “el 19.88 por ciento de la población apta cuenta con su dosis de refuerzo” en momentos en que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades aprobó la vacuna de refuerzo de Pfizer a personas de 16 y 17 años seis meses después de haber completado su inoculación.

Según la agencia, 537,889 personas registradas en el Sistema de Inmunización Electrónico de Puerto Rico (PREIS) han recibido la dosis de refuerzo y, en el grupo de edad de 18 a 19 años, solo 3,314 cuentan con la inyección adicional.

“Todos estamos expuestos a contagios, sin embargo, los jóvenes, quienes en su mayoría tienen una actividad de confraternización más activa, deben vacunarse y protegerse, no solo por ellos, sino por sus abuelos, familiares y entorno”, expresó Mellado López. “No podemos bajar la guardia ni dejar de seguir las medidas preventivas. La vacunación sigue siendo la mejor protección contra el COVID-19″.

“Me he reiterado en la importancia del refuerzo en cada paciente. Con la aprobación por parte del FDA y CDC para inocular a los jóvenes nos pone bajo un escenario más alentador aumentando la cobertura comunitaria”, insistió. “Hay que aumentar la protección para no retroceder y las vacunas son herramientas que nos permiten mantener el control del virus”.

Las declaraciones se dan a la vez el Departamento de Salud anuncia que estará llevando a cabo la VacuTrulla, el próximo 17 de diciembre en el Centro de Convenciones de 9:00 a.m. a 10:00 p.m., un evento donde buscarán promover la vacunación de dosis de refuerzo.

Por otra parte, Mellado López anunció también que más de 900 proveedores están listos para continuar el proceso de inmunización en la Isla con el fin de brindar una protección adicional a la población.