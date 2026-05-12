El secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, señaló este martes a las aseguradoras, “a través de su alterego los PBM”, de intentar intimidar a las farmacias al pretender entrar a los recetarios a fiscalizar.

Anunció que, ante las movidas denunciadas por la directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias de la Comunidad, Linda Ayala, emitió la Carta Circular Núm. 2026-003 con el propósito de reforzar las medidas de control y restricción de acceso al área de recetario en las farmacias.

Aceptó, durante una conferencia de prensa realizada en La Fortaleza, que su misión era detener a los “amigos creativos de los PBM”.

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Bajo la carta emitida, se deja claro que “el acceso al recetario esté limitado únicamente al personal autorizado por ley para participar directamente en el proceso de dispensa de medicamentos de receta, conforme a lo establecido en la Ley de Farmacia de Puerto Rico y el Reglamento Núm. 156. La medida busca reforzar el estatuto y evitar riesgos relacionados con errores de medicación, alteraciones en la preparación o dispensación de medicamentos y pérdida de control sobre productos farmacéuticos”.

Ramos explicó a la prensa que los PBM son los que contratan, pagan y auditan a las farmacias, de parte de las aseguradas. Dejó claro que su trabajo no es “entrar a un recetario a ver cuántas pastillas hay de tal marca, si están expiradas. Es trabajo de los organismos reguladores del Departamento de Salud”.

“Ciertamente, estaban tratando de meterse a los recetarios para tratar de pagarle menos a las farmacias, pero a costa de trancar recetarios y ellos no tienen capacidad de trancar recetarios. Esa facultad solo la tiene el Departamento de Salud. La realidad es que pretendían eso, tratando de buscar lo que ellos entienden son farmacias caras, porque usualmente son farmacias que venden ciertos productos que no venden otras, por ejemplo, productos de HIV. Ellos catalogan esas farmacias como farmacias caras. No son caras. Es que están vendiendo medicamentos especializados. Entonces, pretendían cerrar ese tipo de farmacia y no le vamos a permitir hacer, primero, un rol que no tienen, y perjudicar a los pacientes”, puntualizó el pediatra.