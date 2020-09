El secretario de Salud, Lorenzo González no quiso soltar prenda sobre la nueva orden ejecutiva, más allá de decir que debería extenderse por un periodo de 21 días.

Esta tarde la gobernadora Wanda Vázquez Garced anticipó a El Nuevo Día que se acogerían medidas más flexibles.

La orden ejecutiva OE-2020-062 está en vigor hasta este viernes 11 de septiembre. Entre las medidas impuestas por disposición de la gobernadora Wanda Vázquez Garced se destaca un toque de queda de 10:00 p.m. a 5:00 a.m.; un lockdown de 24 horas los domingos; multas de $100 y $500 a personas y entidades jurídicas, respectivamente, que no cumplan con el mandato del uso de mascarillas; y playas, balnearios y cuerpos de agua no están abiertos para bañistas. Solo se permiten corredores, caminantes, deportistas de vela y buceo.

De otra parte, las iglesias pueden llevar a cabo cultos y servicios religiosos todos los días “por disposición constitucional” con una ocupación máxima del 25%. Asimismo, los salones comedores de los restaurantes y los centros comerciales permanecen abiertos de lunes a sábado, siempre y cuando la ocupación máxima sea de 25%. Está prohibido el consumo de alcohol en estacionamientos, terrenos o zonas aledañas a comercios. De permitir esta actividad, los dueños de comercios se exponen a la suspensión de sus licencias.

Además, están cerrados los bares, chinchorros, sport bars, cafetines y cualquier establecimiento dedicado a la venta de bebidas alcohólicas durante la vigencia de esta orden. Casinos, gimnasios, salas de eventos y conciertos, cines, teatros y salones de juego también permanecen cerrados, al tiempo que hay una restricción sobre la venta de bebidas alcohólicas después de las 7:00 p.m.