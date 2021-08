La tasa de positividad del COVID-19 alcanzó este sábado el 11.5%, por lo que el secretario de Salud, Carlos Mellado, advirtió que si los casos continúan en aumento, el gobernador Pedro Pierluisi podría continuar imponiendo más medidas en la próxima semana para intentar detener el repunte.

Tras insistir que la herramienta principal para combatir el virus es la vacunación, el funcionario afirmó que “tenemos las herramientas para poder trabajar con la pandemia. La ciudadanía tiene que cooperar. Y créeme, el señor gobernador (Pedro Pierluisi), si esto sigue, en la semana tomará las decisiones que vaya a tomar”.

Las expresiones las hizo tras visitar varios centros de vacunación. Uno de ellos fue la Casa Dominicana, ubicada en Santurce, donde vacunó a una joven y conversó con la prensa.

Entre otras cosas, Mellado comentó que el cierre de operaciones de barras y chinchorros todavía no está en el tintero. Pero, subrayó que pudiera estar más cerca la posibilidad de que se le imponga a estos lugares, así como a los restaurantes, la obligatoriedad de exigir a sus comensales la tarjeta de la vacuna o una prueba negativa de COVID-19 realizada en un periodo menor de 72 horas para poder ingresar.

Además de supervisar los trabajos en Santurce, de donde marcharía a otros puntos donde se realizan durante el día vacunaciones similares, Mellado se encargó de inocular pacientes personalmente.

Dijo que si este tipo de comercio, en el que las personas tienen que remover sus mascarillas para consumir alimentos o bebidas, no desean colaborar a detener esta nueva oleada de casos, podría llegar el momento en que el asunto sea obligatorio.

“Si Asore (Asociación de Restaurantes) no quiere que le pongamos vacunados nada más, pues póngalo desde ahora... Asore debería tomar esa posición de ayudarnos”, clamó.

Pero, más allá de que más comercios y entidades se muevan a reclamar la vacunación de la población, Mellado estipuló que también debe ser un acto de “sentido común” de la ciudadanía.

“Si se siguen aglomerando, pues sabes que vamos a entonces tener que restringir, cerrar los lugares donde hay aglomeraciones. Pero, ya tenemos suficientes herramientas como para no tener que hacer un ‘lockdown’, porque ya esas medidas no se tienen que tomar, porque vuelvo y repito, tenemos otras herramientas para contrarrestar la pandemia”, puntualizó Mellado, al insistir en que la clave es la vacunación.

Según explicó el secretario de Salud, el repunte actual, que ya alcanza 11.5% de positividad, es “alto”. No obstante, comentó que, por los efectos de la vacunación, las hospitalizaciones alcanzan solo el 3%.

Indicó que el 24 de noviembre de 2020 fue el mayor repunte de casos de COVID-19, cuando la tasa de positividad alcanzó el 16% y la tasa de hospitalización llegó al 10%. Una situación similar ocurrió entre marzo y abril de este año.

“En este momento, tenemos la data suficiente para validar la vacunación. Hay aumento de casos y lamentablemente el 80% son en pacientes no vacunados y eso también a nivel comunitario pasa exactamente lo mismo. Estamos utilizando la mascarilla, porque es sentido común proteger a la ciudadanía. Pues, vamos a utilizar las mascarillas y vamos a evitar las aglomeraciones. Todas las medidas que se vayan tomando, que se están recomendando, tienen que ser acogidas, porque si no el gobernador va a tener que tomar una decisión, que no es una decisión que queremos. Ya llevamos años y medio. O sea, nosotros necesitamos que nuestros niños vayan a las escuelas, nosotros necesitamos que el que tiene su negocio de comida pueda vender, nosotros necesitamos que el turismo mejore. Puerto Rico necesita eso, pero también necesitamos este nuevo ambiente seguro y es una cuestión de cooperación ciudadana. Mira, estamos en un proceso, vamos a unirnos todos para de cara acabar con esta pandemia. Acabamos con esta pandemia tomando las medidas que ya se sabe que nos han dado resultado, porque llegamos a tener hasta 1% de positividad en Puerto Rico”, manifestó Mellado.

Por otro lado, el secretario de Salud indicó que las medidas tomadas en las pasadas semanas por Pierluisi, como exigir la vacunación obligatoria de los empleados públicos, así como también la imposición de la vacunación a los escolares y universitarios, ha comenzado a incidir en un leve aumento del nivel de vacunación. Sin embargo, en la Casa Dominicana había hoy unas 225 dosis disponibles y al mediodía solo habían acudido unas ocho personas.

“Estamos consistentes, verdad. Obviamente, no es una gran cantidad de gente vacunándose, pero sí está aumentando”, dijo Mellado.

Comentó, de paso, que un estudio en la Isla estableció que el 80% de las personas no vacunadas son los que se contagian. Igual cifra representa la que llega a los hospitales. Mientras, el restante 20% de los hospitalizados tiene sus dosis de prevención. Destacó que se ha demostrado que estos pacientes tienen una recuperación rápida.

Solo 18 personas vacunadas, la mayoría mayores de 70 años y con enfermedades que complican su sistema inmunológico, han fallecido en la Isla. Mellado indicó que esto representa el .001%.

“La vacuna de protege 21 veces más en la mortalidad, tres veces más en infectarse y nueve meses más en caer en hospitalizaciones”, señaló, a base de lo detectado aquí en la Isla.

En resumen, estableció que “ninguna vacuna te va a dar el 100% de efectividad, pero sí tenemos mucha data de que la vacuna te protege, que la vacuna es eficaz y de que la vacuna es segura. Ese es el mensaje que estamos llevando a todo Puerto Rico para que la gente entienda que si nos vacunamos evitamos la propagación de las variantes”.