El principal oficial de Epidemiología del Departamento de Salud, José Becerra, vuelve a ser protagonista de una polémica pública, luego que utilizara su blog personal de Consultas Epidemiológicas de Puerto Rico (CEPUR), para hacer acusaciones de “terrorismo mediático” y señalar de “inescrupulosa” la cobertura periodística que ha dejado al descubierto los cuestionables cambios que han ocurrido en el Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC), tras la salida de la epidemióloga Fabiola Cruz, y en medio de un preocupante repunte de contagios de coronavirus.

Esta tarde el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, indicó que se estaría reuniendo con Becerra y se distanció de sus expresiones.

En su cuenta de Twitter, Mellado indicó: “Las expresiones del Dr. Becerra no representan mi opinión. Aunque no son expresiones en su carácter oficial, él es un funcionario público. Dichas expresiones y ataques personales no representan el estilo del Gobernador ni el mío. Sobre el particular, tendré un diálogo con el Dr. Becerra. Nuestro deber es enfocarnos en atender la pandemia con vacunación y educación al Pueblo. Hoy en la tarde estaré junto al Gobernador haciendo anuncios importantes para atender los nuevos retos del COVID-19”.

Becerra recurrió a unas “cápsulas informativas” de su blog personal para reaccionar a un reportaje escrito por el periodista David Cordero de El Nuevo Día, donde se denuncia la suspensión de pruebas de cernimiento de coronavirus en los centros de cuido prolongado de adultos mayores, unas facilidades en las que se han desarrollado más de una veintena de brotes en las últimas semanas.

El escrito de Becerra, titulado “Denuncia de fraude”, describe como una “mentira difundida por terroristas mediáticos y sus cómplices en la prensa” la información descrita en el reportaje, unos datos que también fueron denunciados por Primera Hora y otros medios de comunicación del país.

Aunque Becerra reconoce que las pruebas fueron “suspendidas” porque “la transmisión comunitaria era baja” describe a Cordero como un “reportero inescrupuloso” y un “fotuto”.

“Sus tendenciosas preguntas en el pasado han servido de fotuto de Danilo Pérez, un oportunista sin capacitación epidemiológica, despechado por haber perdido su jugoso contrato con el Departamento de Salud”, agrega Becerra en el blog Denuncia de fraude

“Yo no le temo a los terroristas, porque quien mora en la verdad no le teme a la mentira. Ni le temo a los periodistas inescrupulosos que la trafican. Adelante con sus mentiras, que serán expuestas a la luz de la verdad de los hechos. Así reafirmo mi vocación científica”, escribió más adelante.

Becerra hace referencia a quien fuera hasta mayo pasado el principal analista de datos del SMICRC y quien, actualmente, dirige la Coalición de Salud Comunitaria de Puerto Rico (COSACO). El contrato de Pérez no fue renovado. Días después de la salida del analista de datos, renunció Wilmarí De Jesús, demógrafa que dirigía el sistema de vigilancia escolar con el fin de garantizar la seguridad de los estudiantes puertorriqueños y el personal de instituciones educativas. En redes sociales, De Jesús describió que en el equipo -dirigido entonces por Becerra- se recibía un “trato poco profesional, desconsiderado e intimidatorio”.

Tanto Pérez como De Jesús fueron reclutados por la doctora Cruz, quien diseñó el sistema de vigilancia municipal en Villalba y lo trasladó a toda la isla. Cruz renunció en febrero para dedicarse a sus estudios en medicina.

Luego, en julio, surge otra baja en el SMICRC, con la renuncia de su directora Yonaica Plaza, quien hizo público que su dimisión respondía al malestar que le provocaba que la Oficina de Epidemiología limitara su trabajo para informar al pueblo sobre la evolución y el manejo del COVID-19 en la isla.

“La información no sale a la luz de manera clara, y mis principios profesionales y personales no me permiten continuar haciendo el trabajo de manera eficiente y organizada”, apuntó Plaza en una carta que envió a sus compañeros de trabajo y trascendió públicamente. “Se ha perdido el enfoque de lo que es el servicio y acción inmediata para la gente de nuestro país, y no formaré parte de decisiones que no apruebo”, agregó.

Becerra, por su parte, le respondió en una carta que hizo pública - precisamente a través de su blog- y en la cual expuso cómo, a su juicio, deben manejarse los datos que genera el SMICRC.

“Durante el periodo de casi tres meses que he tenido la oportunidad de supervisar tu trabajo profesional, he detectado deficiencias en tus conocimientos y experiencia que he documentado ampliamente y que se refleja en informes deficientes. También te he indicado maneras de rectificar esas deficiencias y te he provisto modelos, tanto de mi redacción personal, como del MMWR (Morbidity and Mortality Weekly Report), sin evidencia de progreso significativo”, expresó el doctor que añadió que su labor en Salud es ad-honorem y por “puro anhelo de servicio altruista”.

Primera Hora solicitó una reacción al gobernador Pedro Pierluisi, a fin de conocer si endosa el blog de Becerra y su contenido.

Se precisó que cualquier pregunta alusiva al tema se respondería esta tarde en una conferencia de prensa en la que Mellado y Pierluisi anunciarán nuevas estrategias para desacelerar los casos de COVID-19 e impulsar la vacunación en la isla.

Mientras, las Juntas de Directores de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y el Overseas Press Club (OPC) repudiaron las expresiones de Becerra mediante declaraciones escritas.

“En momentos en que se cuestiona la deficiencia en el manejo de los datos sobre la pandemia del Covid-19 por el Departamento de Salud de Puerto Rico (DS), su principal oficial de epidemiología, el Dr. José Enrique Becerra López ha decidido catalogar de ‘traficantes’ de desinformación y ‘mentira’ a periodistas en vez de rendirle cuentas al país sobre sus ejecutorias y determinaciones recientes sobre esta emergencia de salud pública”, lee el comunicado.

“Sus insinuaciones no solo son una afrenta al derecho a saber de todos los puertorriqueños y su prensa, sino es un acto que denota desesperación ante el ejercicio de fiscalización sobre su gestión que, aunque la catalogue como un ejemplo de ‘altruismo’, continúa siendo objeto de escrutinio público como cualquier otro funcionario o contratista de esta y cualquier administración”, agregan las expresiones de los gremios.

El último reporte de Salud registra seis muertes adicionales a causa del virus y 346 hospitalizaciones, incluyendo 35 pacientes pediátricos. De otra parte, la agencia detalló que semanalmente hay un promedio de 288 casos positivos confirmados por pruebas moleculares y 299 por pruebas de antígeno.

Acerca de la vacunación contra el COVID-19, unas 1,918,238 (67.3%) personas ya están completamente vacunadas y 2,189,410 (76.9%) han recibido al menos una dosis. En Puerto Rico hay 2,848,293 personas aptas para vacunarse, según Salud.

Las personas que se sientan ansiosas por el coronavirus, pueden llamar a la Línea PAS de Assmca al 1-800-981-0023. Las que presenten síntomas pueden contactar al Departamento de Salud al 787-999-6202.