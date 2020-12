“Yo creo que todo Puerto Rico tiene que aceptar que se ve el trabajo”.

Así lo afirmó en la mañana de este miércoles el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras, al recalcar que el estado de las carreteras está mucho mejor hoy en día que cuando la actual administración novoprogresista se hizo cargo del gobierno en el 2017.

Alegó que muchos conductores podrían no tener esta percepción, pero es porque le achacan a la agencia la mayoría de los hoyos que se encuentran en carreteras municipales.

“Definitivamente, cuando nosotros llegamos en el 2017, las carreteras eran un desastre. Llevaban décadas sin mantenimiento. Nosotros comenzamos en la Autoridad de Carreteras el programa de Abriendo Caminos, que yo lo corrí por dos años y luego lo siguió la ingeniera Rosana Aguilar, que ha sido un programa superexitoso”, afirmó a Primera Hora, previo a deponer en las vistas de transición que se realizan en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce.

Explicó que la labor que realizan en las carreteras estatales, que conforman cerca de un 25% de todas las vías del país, no ha culminado. Señaló que falta la última fase, para la cual hay separado $87 millones.

“No se ha terminado. Toma tiempo, toma dinero. Hubo una asignación de dinero estatal, que eso nunca se había visto. Aquí hubo voluntad de los gobernadores para que se asignara el dinero para esos proyectos”, detalló, al sostener que en este arreglo de carreteras de Abriendo Camino se invierte $652 millones.

Contreras, que no permanecerá en cargo de secretario el próximo cuatrienio, dijo que para la próxima administración de Pedro Pierluisi se verá el fruto de todos los proyectos e inversiones realizadas.

“Están viendo muchos menos hoyos. Aquí se han tapado cientos de miles de hoyos. Aquí se han trabajado un montón de kilómetros de carreteras. Busquen. Ninguna administración en el pasado ha hecho el trabajo que se ha hecho para reparar las carreteras de Puerto Rico como se han hecho durante estos cuatro años”, manifestó.

“Recuerda que la mayoría de las carreteras no le corresponden al DTOP, son de los municipios. Estamos hablando que básicamente un 25% de las carreteras de Puerto Rico son las que le corresponde al estado. El resto les corresponde a los municipios. Cada vez que me critican que si en San Juan tal calle no la han arreglado y preguntan cuándo va el DTOP, pues, no. El DTOP no puede dedicar el dinero para las vías estatales para trabajar las vías que no le corresponden, porque si no eso sería también una malversación de dinero”, añadió el titular.

Sobre el alumbrado de las vías, también explicó que se lo achacan al DTOP sin razón. Es que aludió a que solo le corresponde el que está en las autopistas y los expresos. “El resto le toca a la Autoridad de Energía Eléctrica y, de hecho, a los municipios que son los que pagan la factura de la electricidad”, explicó.

Contreras también resumió que al concluir su gestión ha logrado cumplir con todas sus promesas. La primera que mencionó fue el estado de las carreteras. Le siguen resolver el problema de las lanchas de Vieques y Culebra, para la cual se ha logrado una Alianza Público-Privada, así como resolver los problemas de los Centros de Servicio al Conductor (CESCO).

“La gente cuando van a los CESCO se sorprende porque es una experiencia de 15 minutos, cuando muchas veces las personas podían estar 15 horas anteriormente esperando a ser atendido y posiblemente se tenían que quedar para otro día”, indicó, al aludir a que se ha digitalizado muchos de los procesos, incluyendo el que ya se puede sacar la licencia a través de la aplicación CESCO Digital.