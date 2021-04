El secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Carlos Rivera Santiago, alertó hoy sobre una “crisis” por la falta de empleados en Puerto Rico que, según dijo, se deriva de los beneficios gubernamentales que aún cientos de miles de puertorriqueños reciben por desempleo.

“La situación que nos han planteado la gran mayoría de los patronos es que no consiguen empleados. Muchos nos mencionan que personas que están alegadamente recibiendo los beneficios, renuncian o no desean comenzar a trabajar dado a los beneficios”, dijo Rivera Santiago en entrevista con WKAQ 580.

“Lo venimos mencionado, una crisis que se está formando por toda la situación de los beneficios, y esto lo que ha creado es que no hay disponibilidad de empleados que estén dispuestos trabajar”, señaló.

Rivera Santiago aseguró que su agencia vela por que los beneficiarios estén recibiendo las ayudas económicas de forma legal. Mencionó que actualmente más de 100,000 ciudadanos en la Isla cobran la Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, en inglés) y unos 77,000 están acogidos al desempleo estatal.

“Estamos también fiscalizando y verificando que todas las personas que reciban los beneficios cumplan con los requisitos en ley y con las guías federales. Una vez es llamado a trabajar o le hacen una oferta de empleo y la persona se niega sin una razón legítima, la persona no cualificaría para continuar con los beneficios”, explicó.

El funcionario destacó que los beneficios estarán disponibles hasta el 4 de septiembre.

“La situación es que de acá al 4 de septiembre van a haber lamentablemente patronos o empresas que a lo mejor se van a ver obligados a cerrar, no por la situación del COVID, sino porque al no poder operar y dar los servicios, se van a la quiebra o cierran permanentemente. Los reclamantes se arriesgan a que cuando digan: ‘cuando acaben los beneficios voy donde mi patrono’, pues cuando vaya a donde su patrono a lo mejor ya no existe o contrató a otra persona”, precisó Rivera Santiago.

Hoy la gerencia del Distrito T-Mobile llevará a cabo una feria de empleo enfocada en reclutar a trabajadores para sus múltiples conceptos, entre ellos restaurantes, sala de conciertos y otras atracciones. Se celebrará en el Coca-Cola Music Hall de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.