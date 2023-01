Diciembre de 2022 cerró con una cifra de un 6% de desempleo en Puerto Rico, para una reducción de 0.2% en comparación con noviembre pasado, anunció hoy el secretario del Trabajo, Gabriel Maldonado González.

El funcionario dijo que cuando la cifra se compara con el mes de diciembre de 2021, la baja fue de .07% y si se contrasta con enero del pasado año -cuando el desempleo rondaba por el 9.1%- serían 3.1 puntos porcentuales menos.

Aclaró, sin embargo, que fue en julio de 2021 cuando se registró la tasa más baja de desempleo con un 5.7%.

“Al finalizar el 2022, vemos cómo el mercado laboral se mantuvo en constante crecimiento y con una tasa de desempleo sumamente baja al igual que en meses anteriores. Estamos viendo un repunte económico después de la pandemia del Covid, en marzo de 2020″, reclamó el titular del Trabajo en un encuentro con la prensa desde la oficina central de la agencia en Hato Rey, en la que también anunció una nueva plataforma digital para acceder a datos estadísticos sobre el mercado laboral en el país.

Maldonado González detalló que en diciembre de 2022 había 73 mil personas desempleadas en Puerto Rico, unas tres mil menos que en noviembre de 2022. Con relación a diciembre de 2021, dijo que el número de desempleados disminuyó en 9 mil personas.

En torno a la tasa de participación laboral no ajustada estacionalmente dijo que en diciembre de 2022 se estimó en 45.1%, con un incremento sobre el mes anterior, que era de un 44.4%.

El estimado del grupo trabajador no ajustado estacionalmente en diciembre de 2022 fue de 1,233,000 personas, 17 mil más que el mes anterior y el número de personas empleadas en la isla era de 1,160,000. Dijo, de igual forma, que el empleo asalariado en diciembre de 2022 (927,100) disminuyó con relación a noviembre del mismo año (928,600).

Más hombres que mujeres en la fuerza laboral

Maldonado González destacó que cuando se mira la participación laboral de mujeres versus hombres, en el informe de diciembre de 2022, los varones ocupan un 52.5%, mientras que las féminas están rezagadas en un 38.5%. “Cuando tú miras personas trabajando como tal, hay 600 y pico mil hombres y 500 y pico mil mujeres. Hay una diferencia marcada, tomando en consideración que hay más mujeres en la población y que las mujeres se están graduando más de nuestras instituciones de educación superior que los hombres desde hace mucho tiempo”, precisó el secretario del Trabajo.

Sostuvo que como resultado de diversa legislación en reclamo de equidad y de movimientos de derechos humanos “esa brecha se ha cerrado, pero no se ha cerrado lo suficiente”.

“Creo que todavía nos falta mucho para llegar a donde queremos, que es una verdadera paridad, que sean equitativos los términos y condiciones de las mujeres versus los hombres en el trabajo. Esto va a ser un esfuerzo continuo que va a ir de la mano con educación sobre el tema y con iniciativas puntuales que vamos a estar develando próximamente”, dijo Maldonado González en alusión al estudio titulado “Estado de la Mujer Trabajadora” que la agencia anticipó en noviembre del año pasado.

A pesar de la disparidad en los números, dijo que actualmente no hay ninguna querella pendiente a nivel local de discrimen por falta de igual paga por igual trabajo. Añadió que la misma tendencia se observa a nivel federal.

En cuanto al renglón del empleo por cuenta propia, el funcionario resaltó que después de la pandemia ha estado cerca de las 200 mil personas.

“Son de 40 a 50 mil personas más de lo que tradicionalmente había en ese renglón. Es un aumento considerable y es más impresionante aun cuando tomas en cuenta que los empleados como tal, trabajando con los patronos (cuenta propistas), también han aumentado. Realmente, todo está subiendo y tomando en consideración que hay menos población que la que había hace seis años”, expresó.

Para 2023 dijo que no se prevé un mayor impacto con el cierre de empresas tecnológicas en Estados Unidos.

“Mirando todo el contexto económico en que nos encontramos en 2023, lo que pasó en 2022, la expectativa nuestra es que la tendencia económica en Puerto Rico continúa positiva, no que estos números no puedan bajar o subir, estamos hablando de estadísticas y esto puede fluctuar para arriba o para debajo de mes a mes, pero lo importante es ver la tendencia, compararlo con el histórico y salvo que venga un desastre natural, Dios no lo quiera o algo que esté fuera de nuestro control, la expectativa es que sea positivo”, sostuvo el funcionario.

Dijo que los sectores industriales que registraron bajas en empleo fueron: comercio, transportación y utilidades (700), minería, tala y construcción (500), gobierno (400), servicios educativos y de salud (300), mientras registraron aumentos, finanzas (200) y recreación y alojamiento (200). Agregó que los sectores de manufactura, información, servicios profesionales y comerciales, se mantuvieron sin cambios.

El secretario dijo que con relación al año anterior registraron alzas: recreación y alojamiento (9,100), servicios profesionales y comerciales (5,600), comercio, transportación y utilidades (5,400), manufactura (5,100), servicios educativos y de salud (3,400), minería, tala y construcción (2,900), gobierno (600), información (200) y otros servicios (200).

Todavía hay gente que recibe PUA

El titular no pudo precisar, de momento, cuántas personas todavía reciben los beneficios del Programa de Asistencia de Desempleo Pandémica (PUA, en inglés) al tiempo que rechazó que por recibir los beneficios del programa federal muchos no quieran reincorporarse a la fuerza laboral.

“Puede haber personas que todavía lo estén recibiendo porque están en etapa de apelación, pero la inmensa mayoría de los casos que están pendiente del PUA es porque tienen algún punto controvertible relacionado con un potencial fraude”, indicó.

Reconoció que en 2020 y 2021, por el propio PUA y por la particularidad que estaba pasando en términos del Covid y las restricciones, el programa tuvo un impacto en el mercado local, pero dijo que no cree que “esa sea la realidad en 2023 y probablemente la mayoría del 2022 tampoco”.

“Lo que estamos viendo ahora ya desde finales de 2021 fue el repunte económico que se refleja en estas estadísticas que estamos recopilando. El mercado laboral de hoy tiene otro tipo de problema y de la manera en que lo explico es que como el desempleo está tan bajo y hay tantas personas trabajando, es muy posible que estemos ya muy cerca o sobrepasamos el límite de lo que tradicionalmente tenemos para ofrecer en términos de empleomanía”, sostuvo el secretario.

Dijo que hay que mirar “cuidadosamente ese 1.5 millones de personas que no están en la fuerza laboral para ver cómo podemos insertar una parte y suplir esta demanda que hace falta”.

Reconoció, sin embargo, que algunos empresarios continúan denunciando que siguen confrontando problemas para reclutar mano de obra en algunos sectores de servicios, como restaurantes

“Creo que hay unas áreas que tienen un reto particular, puede ser que los restaurantes tengan más problemas, ventas al detal y parte de por qué tienen más problemas puede ser porque son empleos que tienen menos flexibilidad en términos de horarios”, indicó.

En torno a la nueva plataforma digital sobre el mercado laboral, que estará disponible en el portal trabajo.pr.gov, dijo que proveerá de forma simple y en tiempo real los datos de un sinnúmero de informes estadísticos que produce el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).

“Este tablero de datos simplificará la forma en que mensualmente se presentan parte de nuestros estudios. Ejemplo de ello son las publicaciones de Empleo Asalariado No Agrícola y de Empleo y Desempleo, que durante el pasado año reflejaron cifras muy positivas, algunas históricas y nunca antes vistas en Puerto Rico. Queremos que expertos en temas económicos, laborales y de recursos humanos, estudiantes y todo aquel que lo necesite tenga acceso a esta valiosa información, producto del esfuerzo de los empleados de nuestra agencia en coordinación con el gobierno federal”, dijo Maldonado González.