Segismundo Gutiérrez Jovet era la mano derecha del renunciante senador Henry Neumann Zayas, quien lo endosó para llenar la vacante al escaño por el distrito de San Juan, pero dice que tiene en su contra a “la maquinaria” del Partido Nuevo Progresista (PNP). La elección está programada para este domingo, 11 de septiembre.

“He tenido sentimientos bien encontrados. Yo le he dado 20 años como presidente de la Unidad 5 de Miramar. Soy una persona de partido, soy estadista, soy penepé y ahora, que decido correr por un escaño, que mi jefe me invita a hacerlo, cuando yo me siento bien preparado, porque ya tengo conocimiento de las agencias, de los barrios, de los líderes y que decido correr, me encuentro de frente con una maquinaria que está apoyando al otro candidato (el representante Juan Oscar Morales). Yo no tengo problemas con que la maquinaria lo apoye a él, sí tengo que decir que me duele, no el que no me apoye, sino el hecho de que me están echando a un lado como si yo fuese un desconocido”, reclamó en entrevista con Primera Hora.

“Para mí no tiene ningún sentido el que con tanto problema que se habla de corrupción, de la pureza del Partido, que yo esté corriendo contra un candidato que en este momento está bajo una investigación. Es insólito que le tengan que decir al distrito de San Juan: ‘ustedes tienen que escoger entre Segismundo Gutiérrez con un récord limpio o el otro candidato que está siendo investigado por el Departamento de Justicia’”, dijo Gutiérrez Jovet.

¿Usted dice que tiene la maquinaria del PNP en contra?

“Tengo que admitir que no la tengo a favor. Cuando busco personas que trabajen conmigo como observadores el día de la elección me lo dicen: ‘Segismundo, tú sabes el cariño que te tengo, lo mucho que te quiero, pero no puedo porque me botan’. Están siendo amenazados y todo”, alegó el candidato al escaño vacante al Senado.

Dijo, sin embargo, que consiguió reunir un equipo electoral con observadores. “Que no quede duda alguna de que voy a tener mis observadores en todas las unidades electorales”, aseguró.

En junio pasado, Neumann anunció su dimisión al alto cuerpo para apoyar a su hijo Günther, un joven baloncelista de 14 años que fue becado en la Delbarton School, en Morristown, Nueva Jersey. Ese retiro le llegó al también exsecretario del Departamento de Recreación y Deportes a los 71 años y a la mitad del cuatrienio de su segundo término como senador del distrito de San Juan.

Gutiérrez Jovet tiene 56 años, es casado y tiene dos hijos. Trabajó “toda la vida” en la empresa privada hasta que el huracán Irma azotó a Puerto Rico hace cinco años cuando contactó a Neumann para ofrecerle ayuda con vehículos de una compañía de construcción y mantenimiento que entonces tenía.

Estudió en el Colegio Perpetuo Socorro, en Miramar y cursó estudios en ingeniería, en la Universidad Southern Tech, en Georgia, pero dijo que no es ingeniero licenciado.

“Ni a mí ni a nadie una profesión lo prepara para ver lo que uno ve en las calles en este País. Que tengamos un gobierno con tantos recursos y uno vea, porque eso yo lo vi en un residencial, a una señora acostada en el sofá con cucarachas corriéndole por encima, con la nevera llena de cucarachas y basura. Aquí juramos que todos vivimos con techos de cemento, aire acondicionado y un televisor a colores y eso no es cierto. Hay mucha necesidad y tengo que decir que en estos seis años yo lo viví en el distrito de San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas y yo extrapolo que esto, a nivel isla, debe ser igual o peor”, expresó.

Los planes de trabajo

De ser electo dijo que lo primero que hará es darle continuidad a los trabajos que se estaban haciendo en la oficina de Neumann “porque hay muchos proyectos que estaban comenzados y hay que terminarlos”.

Entre sus propuestas principales mencionó un proyecto para trabajar con la rehabilitación de los confinados a través de la educación. “Aquí ahora mismo me atrevo a apostar que más del 50% reincide cuando sale a la calle. La rehabilitación hay que trabajarla y yo propongo trabajarla a través de la educación”, indicó para agregar que en el renglón económico buscará alternativas para revitalizar el casco urbano de Río Piedras.

Relató que en su juventud trabajó en La Giralda, una tienda de ropa y telas del Paseo De Diego en su época de gloria.

“En las Navidades la gente no podía caminar por allí, la gente se tropezaba. Era una fuente económica inmensa el Paseo De Diego, en Río Piedras. Cuando abre el Mall of San Juan y Plaza Las Américas fue creciendo, le quitan el mercado y el Paseo, poco a poco, fue cayendo. De ser un ‘boom’ económico inmenso para Río Piedras pasó a ser un pasillo fantasma”, lamentó.

Gutiérrez Jovet dijo que allí hay “un montón de locales vacíos y para darle vida, el municipio puede alquilar propiedades, presumiendo que sean del gobierno municipal, mediante un alquiler mínimo, como el 1% de las ventas”.

También consideró que, como parte de la revitalización, hay que dar acceso al Paseo, pues dijo que el otrora próspero sector comercial se quedó, prácticamente, sin estacionamientos.

“Hay que reabrir el ‘Corral de la AMA’, porque era el transporte de la gente que iba al Paseo. La AMA tiene una ruta diferente al Tren Urbano”, agregó.

Para reforzar la seguridad en el Viejo San Juan y el Condado, dijo que propondrá retomar el concepto de la Policía de la Zona Turística.

“Aquí no vienen turistas a ver museos, a hacer compras, vienen a la playa, a conocer el Viejo San Juan, a pasear por Condado y si lo que tenemos para ofrecerles son los deambulantes en la calle y poca seguridad, tenemos un problema bien serio”, indicó.

“En San Juan tengo que admitir que el alcalde (Miguel Romero) está haciendo un trabajo de excelencia con la limpieza, el ornato, la pintura. Se le está lavando la cara a San Juan y eso hay que admitirlo, ahora el problema de los deambulantes en la zona turística, hay que trabajarlo”, sostuvo el candidato a senador.

Mencionó que también “hay que rescatar a la juventud, pues es de todos conocido que lamentablemente estamos perdiendo la batalla contra la criminalidad, la gente joven se nos está muriendo, se están matando entre ellos”.

Añadió que “eso hay que trabajarlo y parte de ello es manteniendo a la juventud ocupada”, a través del deporte, el arte o las artes culinarias. “Hay muchas cosas que el Estado le puede ofrecer a la juventud, las escuelas no deben cerrar a las 3:00 de la tarde, deben ofrecer muchos servicios”, mencionó.

Sostuvo, además, que promoverá legislación para que las canchas y parques estén al servicio de los jóvenes. “Puerto Rico tiene que ser el País donde más parques hay por milla cuadrada, pero hay que rehabilitarlos porque esos parques se han convertido en el hogar de las drogas”, indicó.

“Espero que el día de la elección se corra democráticamente y que salga la persona que más votos tenga. Si el pueblo decide elegir al otro candidato, se le dará la mano y me pondré a disposición de él. Si el pueblo decide escogerme a mí, con mucho orgullo y respeto asumiré el cargo de senador cumpliendo la palabra que le dije al senador Neumann de mantener su obra y manteniendo la elegancia de su oficina. Obviamente, me acercaré al Municipio y al mismo Juan Oscar Morales en el precinto 3 y le brindaré los servicios de la oficina de senador del distrito de San Juan”, expresó Gutiérrez Jovet.