El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) extendió hasta el 3 de mayo de 2023 la fecha límite para que los ciudadanos americanos puedan realizar vuelos domésticos y visitar instalaciones federales restringidas sin la necesidad de un Real ID.

El plazo vencía el próximo 1 de octubre.

Sin embargo, la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Eileen M. Vélez Vega, exhortó a la ciudadanía a que la solicite desde ahora y no espere hasta el último momento.

La funcionaria hizo el llamado junto a la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés), Carmen Feliciano, al tiempo que explicó que las personas no tienen que esperar a que su licencia pierda vigencia para hacer el cambio a Real ID, ni esperar a mayo de 2023.

PUBLICIDAD

Los interesados pueden sacar una cita a través del sistema de CESCO Citas, ya sea utilizando la aplicación móvil CESCO Digital o entrando a cesco.turnospr.com y renovar su licencia de conducir para que cumpla con el formato Real ID.

“Nuestra exhortación es a que no lo dejen para último momento. Si bien es cierto que para los vuelos domésticos -entiéndase entre Puerto Rico, los 50 estados, Guam, las Islas Marianas del Norte, Samoa Americana e Islas Vírgenes- puede hacerlo con su licencia de conducir, no es menos cierto que en algunos estados se han reportado situaciones de concesionarios de renta de vehículos, por ejemplo, que no le rentan si no tiene una licencia en formato Real ID. Para evitar contratiempos, les invitamos a no dejar para última hora el cambio o solicitud de su licencia o identificación en formato Real ID”, sostuvo la secretaria en declaraciones escritas a la prensa.

Por su parte, Feliciano explicó que “luego de los actos del 9/11, el gobierno federal implantó en todas las jurisdicciones, normas más estrictas para la emisión de documentos de identificación, como los certificados de nacimiento y las licencias de conducir. Estas normas establecen los requisitos mínimos para la emisión y producción segura de licencias de conducir y tarjetas de identificación por el estado, conocidas como Real ID”.

“Si bien nos unimos en la exhortación para que los ciudadanos soliciten y obtengan su Real ID, es importante hacer hincapié en que esta ley es voluntaria. Sin embargo, sin la misma no podrán realizar vuelos domésticos ni visitar facilidades federales. Si la persona piensa que nunca va a tomar un vuelo doméstico, no piensa visitar instalaciones federales restringidas o es menor de 15 años, no necesita Real ID,” sostuvo.

PUBLICIDAD

Feliciano también aclaró que el Real ID no sustituye su pasaporte, en caso de querer viajar a algún lugar fuera de la jurisdicción de Estados Unidos. Siempre se le requerirá su pasaporte o su tarjeta de identificación emitida por el Departamento de Estado federal.

Finalmente, la secretaria de Transportación y Obras Públicas explicó que “la licencia de conducir regular seguirá siendo válida para todas las transacciones oficiales en Puerto Rico, incluyendo conducir un vehículo de motor. Aún después de mayo de 2023, las personas que tengan licencia de conducir en formato regular no se verán afectadas, a menos que necesiten viajar entre Puerto Rico y cualquier jurisdicción de los Estados Unidos, o visitar alguna instalación federal”.

Para solicitar el Real ID

Deberá presentar los siguientes documentos: solicitud debidamente completada, certificado de nacimiento, la tarjeta de Seguro Social y evidencia de su dirección física, como recibo de agua o luz de los últimos dos meses.

Si la persona es extranjera, deberá mostrar evidencia vigente de su presencia legal en Estados Unidos a la fecha de someter la solicitud, así como los comprobantes de Rentas Internas correspondientes.

Los padres de los menores deben obtener el Real ID de sus hijos completando una solicitud, llevar un certificado de nacimiento expedido en no menos los últimos 6 meses, tarjeta del Seguro Social o pasaporte vigente del menor. Si los padres fuesen divorciados, se debe presentar evidencia que establezca que el solicitante tiene la custodia sobre el menor. Además, se requiere un sello del Departamento de Hacienda de $20.00.

A los menores de 16 años no se les expide el Real ID.

¿Quién necesitará un Real ID a partir del 3 de mayo de 2023?

Toda persona que vaya a viajar hacia, desde o entre uno de los 50 estados, Puerto Rico, Guam, las Islas Marianas del Norte, Samoa Americana e Islas Vírgenes.

Toda persona que vaya a visitar una instalación federal restringida como, por ejemplo, una planta nuclear.

¿Quién NO necesita sacar un Real ID a partir del 3 de mayo de 2023?