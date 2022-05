La exsenadora María Teresa “Maritere” González López fue sentenciada esta mañana a seis meses de probatoria y el pago de multas por $16,200, como parte del acuerdo de culpabilidad al que llegó por 12 cargos de corrupción, que fueron reclasificados a negligencia en el cumplimiento del deber como funcionaria pública.

La sentencia dictada por la jueza Wanda Cruz Ayala, del Tribunal de San Juan, puso fin a un proceso contra la exlegisladora del Partido Popular Democrático (PPD), que se extendió por unos cinco años.

Al dictar la sentencia, y tras aclarar que el informe presentencia era uno positivo, la jueza le indicó a González López que el Tribunal le imponía una pena de seis meses de cárcel, que se cumplirían de manera suspendida y concurrente, lo cual era equivalente a una probatoria regular.

PUBLICIDAD

Agregó que, como parte de las condiciones, quedaría con restricción domiciliaria, y deberá estar en su casa entre 8:00 p.m. y 6:00 a.m.

De igual forma, le impuso una multa de $100 por cada uno de los 12 cargos por los que se declaró culpable.

Además, González López hizo entrega en sala de un cheque por valor de $15,000 a la Oficina del Panel del Fiscal Independiente, que fue otra penalidad incluida en el acuerdo de culpabilidad.

Terminada la vista, el abogado de la exsenadora, el licenciado Yuseph Lamboy, expresó que estaban “satisfechos” con el fin del proceso.

“Se reclasificaron todos los cargos graves a menos graves, no para la cárcel, en menos de un año se borra el récord y no pasó nada acá”, afirmó Lamboy, agregando que “no vamos a hacer expresiones por el momento. Vamos a esperar que se acabe la sentencia suspendida, y que se borre el récord”.

“Lo que empezó siendo un caso de corrupción, terminó siendo un caso de mera negligencia. Que quede eso claro. En menos de un año, récord limpio. Una victoria”, insistió el abogado antes de abordar el elevador junto a su clienta, quien prefirió guardar silencio.

Por su parte, el fiscal especial independiente Ramón Mendoza, afirmó también estar “satisfecho” con la conclusión del proceso.

“La exsenadora acaba de ser sentenciada por doce, doce cargos criminales de corrupción. Así es la forma en que aquellos que comenten delito de corrupción deben pagar ante el pueblo de Puerto Rico”, afirmó.

“Son delitos de corrupción”, insistió Mendoza en respuesta a la afirmación del abogado de que apenas era una situación de negligencia. “Si el abogado dijo eso, pues no está diciendo realmente lo que es cierto. Lo que es cierto es que son delitos de corrupción. Si son menos graves o no, son delitos de corrupción, en o relacionados con la función pública. Son doce cargos por corrupción”.

PUBLICIDAD

“Son delitos reclasificados, pero son cargos criminales. Y son doce. No uno, como en un momento dado creo que el propio compañero abogado hizo expresiones al respecto. No son administrativos y no es uno. Son doce cargos criminales”, reiteró el fiscal del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI).

Mendoza explicó que la exsenadora “hizo un pago de rembolso de gastos a la oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente, de $15,000, y deberá cumplir con la probatoria, que se le ha concedido ese privilegio en el día de hoy por el tribunal”.

Agregó que “se le impuso una multa (de $100 por cada cargo), que está relacionada a la ley especial, que también procedió a pagarla”.

Respecto a la alegación de la defensa de González López, de que en menos de un año se le borrarían esos antecedentes del récord criminal, Mendoza sostuvo que “eso es un derecho que ellos tienen, si eso es lo que piensan hacer y cualifican para eso, buena suerte”.

“Nosotros hemos cumplido, vuelvo de nuevo, con haberla traído ante los tribunales de justicia, y que haya hecho alegación por doce cargos criminales”, insistió el fiscal Mendoza.

En declaraciones escritas emitidas luego de salir del tribunal, González López indicó que “hoy se cierra un capítulo de cinco años de muchas lecciones de vida y de un aprendizaje único e incalculable, que es indescriptible con palabras”.

“Estoy profundamente agradecida de Dios ante todo que sabe hacer las cosas, de mi familia y la extendida también, de mi esposo y de la comunidad que me conoce muy bien y siempre ha creído en mí. Hay demasiada ganancia en mi vida y estoy en paz haciendo lo que sé y lo que Dios me permite hacer y así seguiré siempre”, afirmó la exsenadora.

El licenciado Lamboy, como parte de las declaraciones escritas, señaló que “los cargos menos graves relacionados con negligencia no conllevan como castigo un impedimento para que la exlegisladora pueda trabajar para el Gobierno de Puerto Rico o cualquier entidad municipal”.

González López, de hecho, trabaja actualmente para el Municipio de Arecibo, cuyo alcalde, Carlos “Tito” Ramírez, la respaldó, asegurando que “ella es una servidora pública de confianza en nuestra administración”, que “demuestra total transparencia, compromiso y profesionalismo” en el cumplimiento de sus deberes.