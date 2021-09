El Senado aprobó esta tarde, con una votación mixta, el informe de conferencia de la Resolución Conjunta 138, que asigna $20 millones en donativos legislativos a instituciones públicas, semi-públicas y privadas de labor social.

La suma será repartida entre 591 organizaciones sin fines de lucro. Ante la falta de acuerdos en la pasada sesión ordinaria, la medida había quedado en un comité de conferencias de ambos cuerpos legislativos. El informe sería aprobada mañana en la Cámara de Representantes.

Algunas de las organizaciones que recibirán los fondos son: A Ti Mujer Imparable Inc. con la cantidad de $16,834; A.M.I.G.O.S Inc con $5,465; ABC Infantil Inc. $7,867; Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación $75,000.00 y la Academia Puertorriqueña de la Historia $5,000.

En el Senado, el informe de la medida recibió 15 votos a favor de senadores de la mayoría popular, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y Proyecto Dignidad.

Seis senadores votaron en contra: los novoprogresistas, Thomas Rivera Schatz, Carmelo Ríos, Migdalia Padilla, Gregorio Matías y Henry Neumann y la senadora independentista, María de Lourdes Santiago. Otros cinco novoprogresistas votaron abstenidos al igual que el senador independiente, José Vargas Vidot.

“Se logró la aprobación de los donativos legislativos”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Zaragoza, quien como parte del análisis de la medida envió a los 27 senadores una presentación gráfica en papel de la distribución de los fondos.

Zaragoza explicó que un total de 591 entidades recibirán donativos, de las cuales, indicó que 146 son nuevas.

“Una vez esto lo apruebe la Cámara, nuestra Comisión va a trabajar con sentido de urgencia para hacerles llegar el dinero lo antes posible, pues muchas de estas organizaciones dependen significativamente de estos fondos”, sostuvo el senador y ex Secretario de Hacienda.

“Me siento satisfecho hemos hecho algo un poco más científico. Hemos sido más rigurosos. Se han visitados cintos de instituciones. Quisiera tener cinco millones más para dárselos”, agregó.

Sostuvo que varias entidades “todavía están bajo investigación” en su oficina. “En unas ya detectamos que habían violado el reglamento por no rendir informes o por hacer cheques cash y se les está pidiendo el dinero de vuelta. A estas no se les asignó nada”, dijo para detallar que son alrededor de 10 organizaciones en toda la Isla.

Los fondos asignados en la Resolucion Conjunta 138 deberán ser desembolsados por el Departamento de Hacienda en o antes del 30 de septiembre de 2021.

“Los beneficiarios de los fondos asignados en la sección 1 de esta Resolución Conjunta deberán evidenciar que los gastos constituyen parte de los servicios cubiertos en su propuesta aprobada para el referido periodo de tiempo, así como cumplir con cualquier documentación adicional que se le requiera por virtud de la Ley 113-1996 y la Ley 20-2015. Los fondos aquí asignados podrán ser pareados con fondos estatales, federales, municipales v privados”, indica el informe de la medida .

El Senado también aprobó hoy el Proyecto del Senado 375, de la autoría del presidente del Senado José Luis Dalmau Santiago, que propone enmendar la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico para establecer mediante ley, unos incentivos para los maestros del sistema educación pública de Puerto Rico que se trasladen a residir de forma temporera o que viajen diariamente a impartir las clases en las escuelas de las islas municipio de Vieques y Culebra.