El Senado aprobó esta tarde, sin enmiendas, un proyecto de la Cámara que saca de la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública (DSP) al Negociado de Ciencias Forenses y le devuelve a la agencia la autonomía fiscal y administrativa.

Los restantes seis negociados, incluyendo la Policía y Bomberos, se quedan adscritos al DSP.

Las minorías consignaron su voto a favor de la medida, pero dejaron claro que se debió “implosionar y disolver” a la sombrilla completa.

La pieza legislativa, de la autoría del representante novoprogresista José “Quiquito” Meléndez, fue aprobada en la Cámara en la pasada sesión ordinaria y el Senado no lo consideró. Ahora fue incluido en la sesión extraordinaria y tampoco estaba en el panorama del Senado, hasta que la comisionada del Negociado de Ciencias Forenses, María Conte Miller advirtió en días recientes que si no sacaban a la agencia de la sombrilla del DSP se veía obligada a renunciar.

“No nos podemos dar el lujo de perder una funcionaria que ha puesto orden un lugar tan crucial, tan sensitivo como el Negociado de Ciencias Forenses, pero a la misma vez, tenemos que escuchar su voz cuando nos dice, esto no funciona”, dijo el senador novoprogresista, Henry Newman, quien abrió el debate.

El senador popular, Cirilo Tirado indicó por su parte, que Conte Miller puso a la Legislatura contra la pared.

“Hay que reconocer que la doctora Conte ha tratado de enderezar el Negociado con pocos recursos, pero ha puesto a la legislatura contra la pared, a una legislatura que estaba como el avestruz que no quería admitir que ese embeleco no sirve. Tuvieron que esperar a que ella les dijera que si no me sueltan me voy porque me tienen amarrada”, sostuvo Tirado.

El senador independentista, Juan Dalmau dijo que votaba a favor, pero recalcó que la medida es insuficiente, que aunque es un paso en la dirección correcta, lo que procede es la disolución de la ley que creó el DSP, con la integración de siete agencias.

“Alguien pensó que como los largartijos y los celadores de la AEE trepan postes, son lo mismo”, expresó Dalmau.

“El proyecto nunca logró desarrollar la administración gerencial adecuada… es un desastre de arriba abajo”, argumentó el senador independiente José Vargas Vidot.

“Ella no ha hecho ninguna amenaza, ha sido cordial”, reclamó por su parte, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. “La doctora Conte es una servidora pública competente y lo que nos está diciendo es porque conoce y domina esa materia”, sostuvo Rivera Schatz.