El Senado aprobó hoy una medida que ordena al Departamento de Educación y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) a identificar $4.3 millones para cubrir en o antes de que culmine el año fiscal 2022-2023, los pagos adeudados a maestros y maestras por concepto de Ley de la Carrera Magisterial.

El Programa de la Carrera Magisterial, establecido mediante ley en 1999, está paralizado desde 2014, tras la aprobación de la Ley de Sostenibilidad Fiscal.

El Proyecto del Senado 573 que enmienda la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal” se aprobó a viva voz esta tarde y sería llevado a votación esta noche en el Senado.

“Es lamentable que los maestros regresen al salón de clases esperando que esta promesa sea cumplida, los maestros llevan años ejerciendo la carrera magisterial y la lucha de justicia salarial para ellos, de carrera se ha convertido en maratón”, expresó la senadora Ada Montes García, autora de la pieza legislativa junto a los senadores Juan Zaragoza y Rafael Bernabe.

La legisladora, quien es maestra de profesión, indicó que todos los maestros y maestras merecen mejores condiciones salariales. Dijo que el P.S. 573 es el resultado de múltiples vistas públicas e investigación.

La medida sostiene que actualmente la OGP necesita una asignación adicional por parte del Departamento de Educación para implantar la carrera magisterial, tras la paralización impuesta por la Ley 66 de 2014.

El aumento salarial bajo la Carrera Magisterial está fundamentado en el trabajo académico, educación continua, evaluaciones satisfactorias y, en algunos casos, en la realización de proyectos especiales en la comunidad escolar.

“Aquí no hay ambigüedad ni vaguedad, aquí hay un mandato directo para que se concrete esta consideración. Estamos hablando de una de las columnas de la sociedad, tomando en cuenta que el maestro y la maestra tienen prioridad. Me gustaría pensar que este proyecto se concretará a la mayor brevedad… Estaré pendiente a que esto pase para que se acabe el relajo con los maestros. Defenderé a capa y espada este proyecto que es tan importante”, expresó por su parte, el senador José Vargas Vidot.

Otra medida que recibió apoyo multipartita lo fue el Proyecto del Senado 344, que propone enmendar la “Ley de Menores de Puerto Rico” a los fines de establecer que la jurisdicción del Tribunal de Menores será ejercida sobre los(as) menores entre la edad de 13 años y menores de 18 años y establecer procedimientos alternos para menores que no hayan cumplido los trece 13 años de edad.

También la medida requiere el agotamiento de remedios administrativos establecidos en el sistema de educación público o privado cuando la situación elevada a la consideración del foro judicial, Sala de Asuntos de Menores, se origine en una institución educativa.

“Nuestra ley de menores es del siglo pasado y promueve el encarcelamiento de menores que usualmente son estudiantes pobres de escuelas públicas y no se tiene una edad mínima para el procesamiento de menores… se procesan menores por situaciones ocurridas en planteles escolares que bien se pueden resolver en las escuela. Demos un paso con firmeza por algo que tiene trascendencia”, sostuvo el senador independiente Vargas Vidot.

Por su parte, el senador novoprogresista Henry Neumann Zayas también elogió la pieza legislativa. “Les admito que este es mi proyecto favorito. No puedo concebir que exista una civilización a estas alturas que tengan como nosotros tenemos niños en cárceles. Yo no lo puedo concebir y en este momento en Puerto Rico hay 83 niños encarcelados. Este proyecto lo que hace es sacar a estos niños del sistema judicial. El Departamento de Educación debería tener unos programas alternos que no sean la cárcel”, subrayó el legislador.

La senadora del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén dijo que se unió al proyecto porque cree en la justicia restaurativa. “Se requiere tener alternativas en la comunidad que sirvan de respaldo a esa justicia restaurativa. Estamos empezando a dar un paso en la dirección correcta de reconocer que estos y estas jóvenes hay que darles la oportunidad”, sostuvo Rivera Lassén.