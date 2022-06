El Senado aprobó esta noche con enmiendas en sala, el Proyecto de la Cámara 1133, que aumentaría de $2.13 la hora a $4.25 la hora, el salario base que reciben los meseros y meseras y de aquellos trabajadores cuyo sueldo está sujeto a propinas.

La medida había sido aprobada en la Cámara la madrugada del martes y al ser enmendada hoy por los senadores, regresa a la cámara baja. El proyecto de ley dispone que el salario base de los meseros y de otros trabajadores que dependen de propinas, siempre alcanzará el 50% del salario mínimo vigente.

“Nos parece que esta medida constituye un progreso en relación con la situación actual, aunque todavía no hace justicia a las personas que trabajan por propinas en Puerto Rico. En el País existe la convicción de que la propina es una especie de premio por encima del salario y ese no es el caso. Los patronos pueden pagarle apenas un sub salario $2.13 la hora”, dijo el senador del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Rafael Bernabe Riefkhol.

Dijo que en Estados Unidos se ha generado un movimiento amplio para eliminar el subsalario mínimo, porque se presta a “la arbitrariedad”. Mencionó que las personas que trabajan a base de propinas están expuestas a situaciones de discrimen por la vestimenta, piercings y tatuajes.

“Tambien crean una situación propicia para el hostigamiento y acoso, sobre todo a las mujeres, las meseras”, sostuvo para agregar que siete estados de los Estados Unidos han eliminado el concepto del sub salario, entre ellos, California y Washington.

El senador indicó que la medida aumentaría por lo menos de $2.13 a $4.25 la hora. “Eso es lo que los patronos tienen que garantizar a los trabajadores. “Es un paso al frente, todavía no hace justicia, pero es un paso al frente y dada la composición de la legislatura actual es a lo que podemos aspirar”, sostuvo.

El senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos Santiago también asumió un turno a favor de la medida y se comprometió a hacer gestiones para que la pieza legislativa sea firmada por el gobernador Pedro Pierluisi.

“Este es un tema que he trabajado hace un tiempo. Yo fui mesero”, expresó Ríos Santiago, quien dijo que la medida “es la mitad del camino, pero hace justicia”.

“El proyecto es bueno y haré lo posible porque se firme”, sostuvo el legislador. “Deberíamos enviar el mensaje a los miles de trabajadores y a los patronos que sepan que un empleado contento rinde más. La inmensa mayoría de ellos viven de cheque a cheque”, sostuvo.