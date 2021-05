Un proyecto que enmienda el Código Penal para establecer las categorías de feminicidio y transfeminicidio, fue aprobado hoy en el Senado, tras un intenso debate.

El Proyecto del Senado 130 obtuvo 15 votos a favor y seis en contra, de la minoría novoprogresista, excepto el senador William Villafañe, quien votó a favor. Hubo cuatro votos abstenidos, tres de las senadoras penepés Wanda Soto, Maritza Jiménez y Migdalia Padilla y el popular, Albert Torres.

La medida es de la senadora Migdalia González, del distrito de Mayagüez y también se aprobó por descargue otra medida de su autoría, Proyecto del Senado 358, para hacer mandatoria la presencia de fiscales en la radicación de casos de violencia doméstica.

PUBLICIDAD

El paquete de medidas contra la violencia de género se llevó al pleno senatorial luego de los más recientes casos de mujeres asesinadas a manos de sus parejas como el de Keishla Rodríguez Ortiz, cuyo cuerpo fue encontrado flotando en la Laguna San José y el de Andrea Ruiz Costa, cuyo cadáver quemado fue encontrado en un sector de Cayey.

“El discurso de que este es un reclamo histérico cuando las autoras somos mujeres es evidencia adicional de la violencia machista que impera en este País”, expresó la senadora González en turno de riposta al portavoz de la delegación noprogresista, Thomas Rivera Schatz, quien atacó el proyecto y calificó de “histérica” la discusión.

“Es una discusión histérica y apartada de la verdad y los hechos”, dijo Rivera Schatz , quien reclamó que el Código Penal atiende el asesinato en todas sus manifestaciones. “Esto es un acto de hipocresía que nada va a resolver… Es un chijí chijá”, sostuvo el legislador novoprogresista.

“Parecería que algunos polanteamientos que quieren defender a la mujer, realmente lo que tratan es darle un trato VIP”, agregó Rivera Schatz, quien le salió al paso al senador independiente, José Vargas Vidot, luego que este catalogara como histórica la discusión de la medida.

Vargas Vidot cuestionó los discursos dirigidos a justificar que “no se busque la equidad y postergar el momento en donde debemos asumir las cosas por su nombre”.

“Lo de histérica no me preocupa busquen la historia. Desde las hijas de la Edad Media hasta las sufragistas del siglo 19 lo primero que les decían: son unas histéricas. Así que lo cojo con alegría y orgullo y es indicativo de aquellas mujeres que eran las histéricas y ahora las honramos”, dijo por su parte el senador del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Rafael Bernabe.

PUBLICIDAD

“Después de este fin de semana no me cabe en la cabeza tener que argumentar aquí que el feminicidio existe. Esto no es asunto de VIP, reclamó Bernabe.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago este proyecto es un gran paso para que a las jujeres y a las personas transgénero se les identifique como cuales y se les cuente. Es el reconocimiento de una violencia particular dirigida hacia mujeres trans”, sostuvo la legisladora.

Además, fue avalada hoy la Resolución del Senado 140 para investigar el discrimen, el estigma y la invisibilización de las mujeres mayores de 60 años y cómo su edad y sexo afecta su bienestar, derecho y oportunidades.

Unos 14 senadores utilizaron sus turnos iniciales en la sesión para expresarse sobre los casos de Keishla y Andrea y otros, expresaron condolencias por la muerte del ex gobernador Carlos Romero Barceló.