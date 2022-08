El Senado aprobó hoy dos resoluciones conjuntas que buscan allanar el camino a nueva transición en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), ante una eventual cancelación o no renovación del contrato que tiene el consorcio LUMA Energy para la transmisión y distribución de energía en el país.

Una de las medidas, la RCS 326, ordena a la AEE y a la Autoridad de las Alianzas Públicos Privadas (AAPP), a que presenten en un término no mayor de 20 días un plan de trabajo completo ante la posible cancelación del contrato a LUMA, ya sea por incumplimiento o por vencimiento de la fecha del contrato suplementario que expira el 30 de noviembre próximo.

PUBLICIDAD

El RCS 327 ordena al Negociado de Energía a que presente, en un término no mayor de 20 días calendario, un informe detallado de las métricas de cumplimiento de la ejecución del contrato otorgado al consorcio energético en junio de 2021.

Ambas medidas, de la autoría del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, recibieron 16 votos a favor, cuatro en contra y cuatro abstenciones. Los votos en contra fueron de los novoprogresistas, Migdalia Padilla, Gregorio Matías, Marissa Jiménez y Carmelo Ríos Santiago. Los senadores William Villafañe, Wanda Soto Tolentino, Kerem Riquelme y Nitza Morán, también del Partido Nuevo Progresista (PNP), votaron abstenidos.

“Aquí hay personas que cuando yo presenté la medida me dijeron: ‘Pero, en 20 días van a hacer un trabajo completo, pues miren, compañeros, es bien sencillo, cuando se firmó el contrato de LUMA Energy con las alianzas público privadas, que es la que contrata, dice la minuta (de la reunión) que la discusión para firmar ese contrato duró 25 minutos, así que puedo asumir que no se lo leyeron porque 300 y pico de páginas que tiene el contrato (no se leen en 25 minutos)”, dijo Dalmau Santiago al defender las piezas legislativas.

Aunque dijo no tener esperanzas en que las medidas sean puestas en vigor, la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón votó a favor. “Tanta esperanza como poner a un vegetariano al frente de la carnicería, esas son las posibilidades que tienen estas propuestas de que realmente se materialicen”, dijo la legisladora durante la discusión de las resoluciones.

PUBLICIDAD

“Aquí tiene que haber, no la petición para que hagan lo que sabemos que no van a hacer. A aquí tiene que haber una confrontación con el ejecutivo ante su incapacidad de aceptar el fracaso de su proyecto privatizador para el cual contaron en algún momento con la aprobación, con el visto bueno, con la colaboración activa del Partido Popular Democrático (PPD)”, sostuvo Santiago Negrón.

Por su parte, el senador Rafael Bernabe Riefkhol, portavoz alterno del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), dijo que espera que las medidas se conviertan en la “antesala” de la cancelación del contrato.

Sostuvo que la crisis energética amerita no solo “salir” del contrato de LUMA, sino también transformar la manera en que está organizada la AEE, transicionar de forma acelerada a fuentes de energía renovables y renegociar de la deuda de la corporación pública.

Mientras, el senador independiente José Vargas Vidot también apoyó las medidas, pero cuestionó si la respuesta legislativa hubiese sido la misma si la ciudadanía no se hubiera movilizado para exigir la salida de LUMA Energy.

“Yo pienso que en este momento en Fortaleza tiene que haber una provisión inmensa de Imodium. Tiene que haber algo interesante pasando allí, porque sin lugar a duda, las características que se evidencian en las calles sobre el desencanto que tiene la población van encaminándose a una repetición de una renuncia”, sentenció Vargas Vidot.

Se aprobó también el Proyecto del Senado 845 de la senadora Elizabeth Rosa Vélez que enmienda la “Ley de Transformación y ALIVIO Energético”, a los fines de que la Oficina Independiente de Protección al Consumidor pueda participar y comparecer como parte peticionaria o como parte interventora en cualquier acción en los tribunales locales o federales, en reclamo de posibles daños a enseres eléctricos o alimentos dañados que hayan sido ocasionados como consecuencia de apagones o fluctuaciones de voltaje.

PUBLICIDAD

Aprueban también Proyecto que amplía la lactancia

Igualmente, fue aprobado hoy el Proyecto del Senado 224, de la senadora independentista Santiago Negrón, que flexibiliza la Ley para Reglamentar el Período de la Lactancia para establecer que el período de una hora diaria de extracción de leche materna sea utilizado como la madre lactante lo entienda necesario. Actualmente las madres lacantes tienen que fraccionar el tiempo en dos períodos de 30 minutos o en tres de veinte minutos.

La medida elimina la disposición de que los períodos para la lactancia sean preacordados con el patrono, que la lactancia no tenga que limitarse a los casos de jornada parcial y se exime a la madre de presentar una certificación médica para obtener la licencia de lactancia.

La medida obtuvo 22 votos a favor y dos abstenciones de las senadores penepés, Marissa Jiménez y Nitza Morán.

La senadora Joanne Rodríguez Veve, del Proyecto Dignidad, se opuso a que el lenguaje de la medida incluyera a personas gestantes y personas lactantes como se propuso en el trámite de evaluación del proyecto de ley la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales.

“Las personas trans existen. A usted puede que le guste o no, que existan las personas trans y ante esa realidad tenemos dos opciones: podemos reconocer su existencia y sus derechos como seres humanos o podemos negar su existencia y negarles sus derechos. El MVC con orgullo de frente no solo reconoce las personas trasn o transgénero, celebra la diversidad de las indentidades de género de la humanidad y no tiene niugun miedo en que nuestro lenguaje también tenga que transformarse para reconocer esas identidades y esos derechos”, dijo el senador Bernabe Riefkohl.

Todas las medidas pasan a la evaluación de la Cámara de Representantes.