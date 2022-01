El Senado aprobó hoy, con enmiendas, un proyecto de ley, de la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), que incluye el delito de acoso callejero como una modalidad del delito de acoso sexual.

La medida P.S. 326 fue enmendada en el título para sustituir hostigamiento sexual por acoso sexual, como se tipifica actualmente ese delito en el Código Penal. Recibió 24 votos a favor, uno en contra y uno abstenido.

“Este es un proyecto que ayuda a romper el ciclo de la violencia en las cosas más sencillas y cotidianas que la gente normaliza como que no pasa nada. No pasa nada cuando usted es una jovencita y pasa por una calle y decide que no va a volver a pasar por ahí por el temor que usted va a tener por el acoso callejero”, indicó la senadora Ana Irma Rivera Lassén, autora de la medida junto al senadora Rafael Bernabe Riefkhol.

Rivera Lassén sostuvo que una experiencia de vida de la mayoría de las niñas en este País, y en muchos otros, donde este tipo de legislación se ha aprobado, es que “son expuestas a acoso solamente porque no les interesa lo que está sucediendo en la cabeza de la persona que acosa, pero esa persona que acosa le somete a una serie de conductas que hace que las calles de Puerto Rico, los espacios públicos, no sean espacios seguros ni espacios donde, sobre todo las niñas, nuestra juventud y las mujeres, puedan caminar de manera libre”. Agregó que el proyecto rompe “esa cuestión de normalizar esa violencia, ese acoso y manda otro mensaje”.

Dijo que la medida, por ejemplo, prohíbe grabaciones de glúteos en aquellos espacios donde hay expectativas de intimidad. “Si usted se mete a un baño a grabar glúteos de una persona, esto no puede estar bajo ninguna manera protegido. Así que decirle al pueblo de Puerto Rico que si usted anda grabando gente va a ser objeto de ser penalizado, eso no es correcto”, indicó la legisladora.

Expresó que la pieza de ley recibió enmiendas del senador novoprogresista Thomas Rivera Schatz para precisar cuál es la conducta que el proyecto tiene intención de tipificar como delito. Dijo también que la medida “rompe” con la modalidad del castigo, pues la persona procesada no iría presa.

“Este es un proyecto que rompe esta cuestión de mandar a la gente presa, habla de multa y de que las personas tengan que recibir conferencias, talleres y que reconozca que esa conducta no es admisible”, detalló.

“Me parece que el lenguaje que se le introdujo a esta medida en las enmiendas y la intención original al ser presentada, nadie puede oponerse a eso”, sostuvo Rivera Schatz.

La única que argumentó en contra de la medida lo fue la senadora del Proyecto Dignidad (PD), Joanne Rodríguez Veve, quien reclamó que la pieza legislativa tenía fallas jurídicas y amplitud excesiva, pero no prevaleció con sus enmiendas.

“Actualmente lo que se pena en nuestro Código Penal es la conducta llevada a cabo por quién es consciente de que su conducta va a resultar en un acto intimidante, humillante u hostil. Sin embargo, con este proyecto la conducta tipificada como delito sería aquella que la alegada víctima perciba como intimidante, humillante u hostil”, dijo Rodríguez Veve.

“Aquí se incluyen los silbidos de carácter sexual y me gustaría que alguien me pudiera dar una respuesta de qué es un silbido de carácter sexual… En la playa lo más que vemos son glúteos, son senos, son cuerpos descamisados, son piernas y verdaderamente mi preocupación estriba en qué si bien hay un propósito que es loable de fomentar un trato respetuoso entre todos, sencillamente esta medida no pasa el crisol jurídico”, alegó.

También se aprobó un proyecto (P.S. 489) que concede una licencia de duelo gestacional de dos semanas a toda persona empleada que haya sufrido un aborto, y a toda persona empleada cuya esposa cónyuge o pareja consensual haya sufrido un aborto; incluyendo la pérdida del embarazo sufrida en un proceso de maternidad subrogada. La medida, de la senadora Migdalia González, obtuvo 20 votos a favor, cinco en contra y uno abstenido.

La senadora Rodríguez Veve tampoco prevaleció con otra enmienda que buscaba que el lenguaje distinguiera entre un aborto natural y uno intencional.

Fue aprobado también hoy un proyecto busca establecer una ley de salario mínimo de empleados públicos. La medida (P.S. 563), del senador Juan Zaragoza, recibió 26 votos a favor.

“Tras la aprobación de la Ley de Salario Mínimo en Puerto Rico (Ley 47-2021) se implementó un nuevo salario mínimo, superior al federal. No hay razón moral por la cual nuestros empleados y empleadas del sector público de Gobierno Central reciban una paga que esté por debajo del salario mínimo prevaleciente para los demás trabajadores del país. De este proyecto convertirse en Ley se adelanta un paso y se labra el camino para hacerle justicia salarial a las empleadas y empleados públicos”, indicó Zaragoza.

Sostuvo que la medida impone un aumento automático del salario mínimo a $8.50 y un aumento escalonado a $10.50 la hora para el 1 de julio de 2024.

“Más aun, esta medida enmienda la recién creada Ley 47-2021 para otorgarle la facultad a la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo a establecer mediante decreto un salario mínimo mayor al salario mínimo federal. Esto garantiza el estudio y revisión continuo del salario mínimo de los empleados públicos en Puerto Rico. Ahora bien, exhorto al Gobernador a cumplir su deber y hacer los nombramientos de la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo que a 4 meses de su aprobación no se han presentado al Senado de Puerto Rico para su debida evaluación. La Comisión Evaluadora de Salario Mínimo es el ente gubernamental creado para asegurarnos de que los empleados públicos y privados cuenten con una revisión continua del salario minino conforme a los indicadores económicos del País”, agregó el senador popular.

Todas estas medidas pasan al escrutinio de la Cámara de Representantes.