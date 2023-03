El Senado aprobó en la tarde de hoy lunes, un proyecto sustitutivo de dos piezas legislativas, a fin de prohibir el uso de bolsas plásticas desechables en Puerto Rico.

La medida busca enmendar la Ley 247 de 2015 para la Promoción de Bolsas Reusables y la Reglamentación del Uso de Bolsas Plásticas. Recibió 18 votos a favor y dos en contra, del senador popular Rubén Soto y la senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve. Se abstuvieron, los novoprogresistas, Thomas Rivera Schatz, Migdalia Padilla y Gregorio Matías.

Es un sustitutivo del Proyecto de la Cámara 1152 y el Proyecto del Senado 510, se aprobó con enmiendas y pasa a la Cámara de Representantes. De convertirse en ley, se elimina y prohíbe el uso de bolsas plásticas desechables y se ordena su reemplazo por alternativas ecoamigables “con la flora y fauna, tal y como lo son, las bolsas reusables”.

PUBLICIDAD

“Conscientes del cambio del cambio de cultura y de costumbre que esta nueva ley impone a los ciudadanos, exhortamos a analizar el costo ambiental que tiene el uso desmedido de las bolsas plásticas desechables y a participar del proceso de conservación y protección de la naturaleza, mediante el simple acto de cambiar el modo de hacer compras”, establece la pieza legislativa.

El informe que acompaña la medida sostiene que en cumplimiento con la Ley 247 de 2015 los establecimientos han dejado de regalar bolsas plásticas y en su lugar, ofrecen para la venta, bolsas reusables a un precio de fluctúa entre 10 y 11 centavos, de un material más grueso que las bolsas plásticas prohibidas, por lo que su desecho “es más complicado y requieren más tiempo para su degradación”.

Sostiene el documento legislativo, de la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales, que preside el líder senatorial, José Luis Dalmau Santiago, que ante los efectos del calentamiento global y que la política pública establecida hace más de cinco años en el país, no es cónsona con la Ley 33 de 2019, mejor conocida, como Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, “es meritorio prohibir cualquier tipo de bolsa reusable hechas con polipropileno o polietileno no tejido (non woven) para garantizar la reducción de este material nocivo para el medio ambiente”.

La medida establece que luego de 12 meses de ser convertida en ley y haberse completado un programa educativo y de orientación “todo establecimiento comercial dentro de los límites territoriales de Puerto Rico cesará la práctica de brindar bolsas plásticas desechables a sus clientes para el acarreo de los artículos. La prohibición no aplica a los establecimientos de comida ni a las bolsas plásticas denominadas como Security Tamper-Evident Bags, provistas en las zonas francas de los aeropuertos y puertos.

PUBLICIDAD

Luego de transcurridos los 12 meses y por un período de 6 meses los comercios que incumplan con la nueva ley recibirán una notificación de falta y a partir de entonces (18 meses), el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), impondrá multas que comienzan en $500.00 (primera infracción) y de $1,000 por una segunda infracción y $5,000 por cada violación posterior. Las cantidades recaudadas ingresarán al Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático.

En la sesión de hoy, el Senado aprobó también el Proyecto del Senado 911, que busca enmendar la Ley de Reciclaje y Desperdicios Sólidos de Puerto Rico para agregar nuevas definiciones e incluir residuos orgánicos (materiales vegetativos y residuos de cultivo) y residuos de comida, agrícolas y estiércoles) como material reciclable a ser separado y clasificado en el lugar de origen.

Esta medida recibió 23 votos a favor y también va a la Cámara para el análisis de rigor.