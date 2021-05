Los nombramientos de los designados titulares a los Departamentos de Educación, Magaly Rivera; de Familia, Carmen Ana González Magaz; de Recreación y Deportes, Ray Quiñones, así como del Negociado de Bomberos, Javish Collazo Fernández, quienes recibieron informes negativos en vías de lograr su confirmación, serán llevados a votación durante la sesión del Senado, convocada para comenzar al mediodía.

La información fue confirmada por Ángel Matos, quien es portavoz de prensa del presidente del Senado y presidente de la Comisión de Nombramientos del Senado.

La determinación de llevar a votación estos nombramientos controvertibles se da luego de que el gobernador Pedro Pierluisi citara ayer al presidente del Senado a una reunión de emergencia para dialogar sobre el panomara de estos nominados.

Matos detalló que los informes negativos ya fueron radicados en la Secretaría del Senado. El próximo paso, que sería la votación, daría la oportunidad a los senadores para establecer mediante su voto si en realidad están en contra o a favor del nominado.

Ayer, el senador William Villafañe señaló que, a su entender, la secretaria de la Familia y quien también dirige los esfuerzo del gobierno en contra de la violencia de género cuenta con los votos para ser confirmada.

El Senado también llevará a votación el nombramiento de Ana Escobar, designada al Departamento de Corrección y Rehabilitación. Su informe fue positivo y se espera que sea confirmada.

Razones para rechazar los nombramientos

En resumen, el informe de la nominada secretaria de Educación establece que su “historial no compagina con lo que se espera de un designado para el Departamento que más fondos federales recibe. Quien ocupe dicha posición, debe como mínimo ser una persona con capacidad para negociar y con apertura al diálogo. En términos de la comunicación con el magisterio, la persona que lidere el Departamento debe ser empática con los mismos, respetarlos y entenderlos. La dirección de esta importante agencia en los momentos históricos que vive Puerto Rico, requieren de una persona con la capacidad para desarrollar un plan a corto, mediano y largo plazo en beneficio de las comunidades escolares, asunto que lamentablemente la designada no pudo demostrarle a la Comisión de Nombramientos en la vista de consideración”.

Añade el informe que “la designada no pudo tan siquiera expresarle a la Comisión la filosofía que ella llevaría al Departamento de ser confirmada, de hecho, si bien es cierto que ha estado mucho tiempo dentro del Departamento, su conocimiento sobre la estructura, la plantilla y los cambios que haría en la agencia, no fueron presentados”.

En cuanto a la secretaria de la Familia, el informe no establece una justificación para que su confirmación no pase el cedazo del Senado.

Como conclusión, solo se indicó que en la votación realizada en la Comisión de Nombramientos recibió siete votos a favor de que no fuese confirmada, ninguno en contra y siete abstenidos.

Al de Recreación y Deportes, entretanto, se le adjudicó no haber podido presentar su visión de la agencia durante el proceso de confirmación.

“Es de suma preocupación para esta Comisión el hecho de que el nominado haya estado al mando de la agencia desde enero, sin limitación alguna y que no haya podido encaminar su visión, plan de acción y atender las preocupaciones anteriormente esbozadas. Lo que ha movido a la mayoría de los miembros de esta Comisión a no recomendar que el Senado de Puerto Rico preste su consejo y consentimiento sobre el designado”, indica el informe.

Las preocupaciones expresadas por la Comisión de Nombramientos giraban en torno a la falta de un plan estratégico para la población con diversidad funcional y para atender a los municipios, que no tienen comunicación con entidades sin fines de lucro ni los municipios, que no se han rehabilitado áreas recreativas en los municipios, que no tienen un plan de acción de desarrollo deportivo virtual ante la pandemia, entre otras cosas.

En cuanto al nominado a Bomberos, el informe detalla que “durante el proceso de investigación del nominado se detectaron una serie de incidentes a lo largo de su carrera en el servicio público que suponen un problema en la conducta, el carácter y el proceder administrativo y gerencial del señor Javish Collazo Fernández. Las funciones de supervisión y liderazgo deben estar revestidas de los más altos principios éticos. Es bajo estos principios que se construye una atmósfera de respeto, inspiración y paz en el ambiente laboral y para los empleados. Desafortunadamente, esa no ha sido la trayectoria del nominado, ya que ha estado involucrado en reiteradas ocasiones en denuncias y querellas por persecución, discrimen y hostigamiento laboral en las áreas de dirección que ha ocupado”.

