El Senado de Puerto Rico citará a seis de las agencias y corporaciones públicas de la rama ejecutiva que le deben millones de dólares a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por morosidad en el pago de la factura de energía eléctrica, a modo de estrategia para resaltar las contradicciones de la solicitud del gobernador, Pedro Pierluisi, para transferir, a la AEE, $205.5 millones de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE).

“Ha salido a la luz pública que hay (entre) 10 a 12 entidades que le deben $210 millones a la AEE. Es una cantidad similar a la que el gobernador está proponiendo sacar de la CFSE. Hemos sido consistentes de que hay que mirar soluciones a largo plazo, pues una solución a largo plazo para el país es asegurarnos que la AEE se corre eficientemente”, planteó el presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado, Juan Zaragoza Gómez.

El senador anticipó que abordarán a la AEE sobre las gestiones de cobro, así como si hay controversia sobre la cantidad adeudada. La comisión citó también a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Administración de Servicios Médicos (Asem), el Departamento de Educación, la Administración de Vivienda Pública, la Autoridad de Puertos, la CFSE y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

“El que tú cobres unas deudas viejas no significa que vas a usar ese cobro de deuda vieja para pasar ese dinero a los consumidores. No hay una relación directa. Lo que vamos es a la contradicción. Se está buscando subsidiar a la AEE y la AEE tiene $200 millones en la calle (sin cobrar). Algo no cuadra”, clarificó el legislador a preguntas de este diario.

Durante la última vista técnica del Negociado de Energía, la gerente de tarifas y presupuestos de LUMA Energy, Joseline Estrada, rechazó que el cobro de esas deudas vaya a mitigar el alza tarifaria. “No va a tener ningún efecto en la reconciliación (si las agencias pagan la deuda). Lo que deben las agencias ya fue reconciliado en facturas previas, que ya fueron cobradas a los clientes. Por tanto, esa deuda no tendrá impacto en las reconciliaciones futuras”, informó Estrada el 24 de junio.

Los clientes de la AEE y LUMA Energy han experimentado trimestralmente siete aumentos consecutivos en el costo de ese servicio. Es decir, siete aumentos en un período de un año y nueve meses desde octubre de 2020. El costo por kilovatio-hora (kWh) aumentó, en ese período, de 18.1 centavos kWh a 33.5 centavos kWh.

El gobernador Pierluisi urgió ayer a que ambos cuerpos bajen a votación la medida. “Si se aprueba esta medida, vamos a tener cero aumento por estos tres meses: julio, agosto y septiembre. Por eso es que yo insisto. El dinero (de la CFSE) no viene de sus reservas. No afecta en nada sus finanzas”, defendió Pierluisi.

Sin embargo, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, aceptó que ese cuerpo carece de los votos necesarios para aprobar el Proyecto del Senado 931, que pretende mitigar, a corto plazo, los aumentos en las facturas de agua y luz eléctrica al transferir $225.5 millones de la CFSE a la AEE y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). La AEE recibiría $205.5 millones, mientras que la AAA recibiría $20 millones, según la medida propuesta.

“Esa medida en este momento no tiene los votos para ser aprobada. Hay demasiados interrogantes”, contestó Dalmau Santiago.

Detalló que algunas de estas interrogantes están asociadas al desconocimiento sobre el impacto que tendrá retirar ese dinero de las arcas de la CFSE, a consecuencia de los recortes de presupuesto o lo que el administrador denominó como “los ahorros y las eficiencias que se han implementado”.

“(Son) interrogantes de que el fondo pierda su capacidad económica, que en el futuro se aumenten las primas a los patronos para tratar de resolver la falta de capital y el hecho de que, en el pasado, se ha hablado de privatizar la CFSE... que esta no sea una estrategia para desestabilizarlo económicamente y sea la excusa para privatizarlo”, enumeró Dalmau Santiago como razones que les provocan suspicacia a los legisladores de su partido.

Asimismo, indicó que no presentará enmiendas, “hasta tanto se den las vistas públicas”.

El portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD), Javier Aponte Dalmau, había anticipado conversaciones sobre enmiendas, para que la AEE y la AAA se vean obligadas a repagar el dinero prestado por la CFSE.

Aponte Dalmau presidirá una primera vista pública que se celebrará mañana, martes, a la cual se citó a la gerencia de la AEE, LUMA Energy, la CFSE, así como a la Unión de Empleados de la CFSE.

En tanto, la vista pública, que presidirá Zaragoza Gómez, el miércoles, se centrará en las gestiones de cobro para las agencias con deudas morosas.

Durante un turno en la sesión extraordinaria, el senador por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Rafael Bernabe Riefkohl, se expresó opuesto a que se saquen los fondos de la CFSE y urgió al gobernador a sacar el dinero del fondo de reserva de más de $750 millones, que se le requirió a LUMA Energy por contrato.

También expresó su oposición, en un aparte con la prensa, el senador independiente, José Vargas Vidot.