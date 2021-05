El Senado confirmó esta tarde, con la oposición de los senadores del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el nombramiento de la ingeniera Eileen M. Vélez Vega como secretaria del Departamento de Trasportación y Obras Públicas.

“Mi voto no es un cheque en blanco, estoy prestando mi voto, pero estaré muy vigilante”, dijo la portavoz alterna de la mayoría popular, Gretchen Hau. La senadora aludió al mal estado de las carreteras en distintos puntos del País. Dijo que Vélez Vega sería la primera mujer en ocupar el cargo de Secretaria del DTOP.

La senadora María de Lourdes Santiago dijo que votaría en contra por la falta de respuestas concretas de la nómina en torno a la fiscalización del contrato de privatización del servicio de lanchas a las islas municipio de Vieques y Culebra.

“Durante la vista pública me chocó su absoluto desconocimiento de lo que está ocurriendo con la transportación marítima de Vieques y Culebra. No me pudo dar ni una cifra aproximada del costo de transportación ni sobre el alcance del contrato con HM Ferries.

“Al día de hoy la ingeniera no se ha reunido con las comunidades de las islas municipios. No puedo votar por una nominada que no ha sacado tiempo de su agenda para el ejercicio de escuchar de primera mano lo que siente la gente de Vieques y Culebra”, dijo la legisladora del PIP.

La senadora del MVC Ana Irma Rivera Lassén anunció que tanto ella como el senador, Rafael Bernabe, no favorecerían el nombramiento. Rivera Lassén indicó que también le sorprendió que Vélez Vega no les presentara en la vista pública ante la Comisión de Nombramientos un plan concreto para atender el viejo reclamo de transportación de los viequenses y culebrenses.

El senador independiente José Vargas Vidot dijo votaría a favor porque la nominada “tiene los quilates”, pero indicó que estará vigilante de su desempeño.

“Más allá de la bendición de este cuerpo con la confirmación, debe haber alguien que diga, estamos poniendo en tus manos un reto permanente, que atienda las necesidades de los municipios sin que lo más importante sea el color del municipio”, sostuvo Vargas Vidot.

“Me impresionó el conocimiento que demostrado en tan poco tiempo en la agencia”, dijo el senador novoprogresista, Henry Neumann. Dijo que la nominada tiene “un amplio resumé y destacó el desempeño de Vélez Vega en el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos.

Durante la discusión del nombramiento estaba en el hemiciclo el alcalde Sábana Grande, Marcos Valentín Flores.

El Senado también confirmó esta tarde , sin debate, al abogado Edan G. Rivera Rodríguez como secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).

La abogada Terilyn Sastre Fuente fue confirmada como Administradora de la Administración del Sustento de Menores (ASUME). Los senadores Rivera Lassén, Bernabe y Santiago rechazaron el nombramiento por considerar que en la vista pública de la Comisión de Nombramientos, la nominada no demostró conocer el funcionamiento del sistema de pensiones.

Fue confirmado también el nombramiento del abogado Walter Alomar Jiménez, como miembro de la Junta de Directores de la Aministración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA).

La senadora Santiago rechazó el nombramiento “por su nefasta experiencia en la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico”.