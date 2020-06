El Senado de Puerto Rico confirmó hpy a Orlando López Belmonte como nuevo secretario del Departamento de la Familia (DF). El nombramiento fue favorecido por los senadores de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) pero con el voto en contra de los senadores del Partido Popular Democrático (PPD), Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y José Vargas Vidot.

El portavoz del PNP, Carmelo Ríos Santiago, definió a López Belmonte como una persona “que tiene trayectoria, que no es nueva, con capacidad y no es un novato. Es una persona que viene a resolver y a buscar soluciones. Lo he visto en su desempeño y nos honra que esté disponible”.

PUBLICIDAD

Se desprende del informe positivo de la Comisión de Nombramientos que se realizó un “minucioso análisis” de los documentos financieros sometidos “y no arrojó situación conflictiva alguna que le impida ocupar el cargo de secretario del DF”. También, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) emitió la correspondiente certificación con relación a la no existencia de situación conflictiva en los recursos, inversiones o participaciones del ahora confirmado Secretario.

Asimismo, el informe, firmado por el vicepresidente de la Comisión Carlos Rodríguez Mateo, señala que una de las personas que se expresó a favor del secretario fue el actual alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera.

López Belmonte asistió ayer a su vista de confirmación en la que los senadores presentes en la misma tuvieron la oportunidad de preguntar y expresarles sus preocupaciones particulares de la agencia y los servicios que ofrece.

Por otra parte, el nominado se comprometió con el senador y presidente de la Comisión de Agricultura, Luis Berdiel Rivera a iniciar, tan pronto como en julio o antes, los Mercados Familiares que también se han visto afectados por la pandemia del COVID 19.

“Se está dialogando con los supermercados para que adquieran (los productos) y ayuden a los agricultores locales y también hemos estado trabajando para que muy probablemente en el mes de julio, con las debidas medidas de seguridad, comencemos nuevamente con los Mercados Familiares”, informó el nominado.

El designado, aunque viene de la empresa privada, en el 2009 se desempeñó como subsecretario del DF y entre 1996 y el 2000 fue el director de presupuesto de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), donde laboró en la planificación financiera, análisis de política pública, administración y el proceso de subastas y compras de la agencia.

Posee un bachillerato en Administración de Empresas y una maestría en Contabilidad, ambos de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez.