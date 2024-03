El Senado confirmó esta tarde, a viva voz, el nombramiento de la abogada Lisoannette Marie González Ruiz como secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).

El nombramiento se bajó por descargue en la sesión senatorial de esta tarde. No hubo debate.

Los senadores del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe Riefkhol, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago Negrón y el senador independiente, José “Chaco” Vargas Vidot anunciaron sus votos en contra.

El pasado 5 de febrero, en una vista de confirmación, el presidente del Senado y presidente de la Comisión de Nombramientos, José Luis Dalmau dijo que la comisión legislativa no había recibido señalamientos negativos sobre la nominada.

PUBLICIDAD

Relacionadas Cámara da paso a medida que distribuye el incentivo reintegrable

“La secretaria lleva un año de forma interina y hemos visto que allí no han despertado grandes controversias. Ella ha sido muy accesible, he conversado con ella sobre diversos temas como el alza de precios de alimentos, en la gasolina, sugerencias de enmienda a la legislación del DACO. Yo sé que ella ha hecho su trabajo allí de forma razonable. Nunca anticipo el voto, pero entiendo que hasta ahora no ha tenido ningún informe negativo”, dijo Dalmau Santiago luego de presidir la vista pública a la que compareció la nominada en el Capitolio.

Dalmau añadió que había una ponencia “en contra de ella relacionada a un caso de Ponce que está en el expediente” de González Ruiz, pero no ofreció detalles. “Una vez esté listo el informe, cada senador lo ve y decide cómo votar”, indicó el líder senatorial a preguntas de periodistas.

Durante la audiencia, la nominada expresó que el 19 de diciembre de 2022 fue nombrada como subsecretaria del DACO.

“El 27 de abril de 2023, asumí la dirección del Departamento de forma interina, recibiendo la nominación al puesto en propiedad el pasado 7 de enero de 2024. Desde nuestra entrada al Departamento, en conjunto con los servidores públicos que laboran en la agencia hemos laborado en el desarrollo e implementación de una serie de iniciativas dirigidas a atemperar la agencia a las nuevas realidades del Puerto Rico en la tercera década del siglo 21″, indicó en su ponencia.