El Senado aprobó hoy, con el voto en contra de la minoría novoprogresista, una resolución en rechazo al nombramiento de Jesús González Cruz como secretario interino del Departamento de Educación.

El gobernador Pedro Pierluisi sometió ayer lunes ante la consideración de la Cámara Alta, la designación de González Cruz, tras retirar el sábado el nombramiento de Elba Aponte Santos.

“Esto no es en términos de confrontación”, dijo el presidente del Senado, José Luis Dalmau, quien sostuvo que los artículos 172 y 173 del Código Político de Puerto Rico establecen que cuando “no hay una orden de sucesión, el nombramiento tiene que pasar por el consejo y consentimiento del Senado”.

En el debate de la medida (Resolución del Senado 167) el portavoz de la mayoría popular, Javier Aponte Dalmau dijo que “el Gobernador no puede imponerse a la cañona, tiene que respetar que aquí en la Legislatura hay una pluralidad de partidos”.

“Cómo es posible que nosotros estemos aquí amparados en decidir entre lo malo y lo peor”, reclamó por su parte, el senador independiente José Vargas Vidot.

“Se provoca para mí desde Fortaleza un problema y precisamente para producir una solución. No hay otra cosa que algo calculado. No podemos ceder ante un interinato que no ofrece absolutamente nada. El gobernador en vez de estar buscando una güirita, que tengamos justamente una persona que pueda asumir la responsabilidad completa desde ya”, sostuvo el senador independiente.

La senadora independentista, María de Lourdes Santiago argumentó que la responsabilidad de designar no es del Senado. “Esa responsabilidad reside en La Fortaleza y me parece que habla elocuentemente de la poca prioridad que tiene en el espíritu del gobernador el que siendo perfectamente anticipable que no iba a pasar el nombramiento de la anterior designada, a estas alturas no pueda ofrecer otra cosa que un interinato de aquí al 30 de junio. Que cada cual asuma la parte que le toca. La responsabilidad política del gobernador es presentar un nombramiento ante la consideración de este cuerpo”, expresó la legisladora.

“Lo que no hay interino es el derecho a la educación”, manifestó por su parte la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén. Indicó que mientras González esté al frente del Departamento de Educación tomará decisiones que impactarán la agencia no solo en el área administrativa, sino en áreas docentes, currículos y contrataciones. Dijo que tampoco “sabemos qué compromiso o posición tiene con temas como currículos inclusivos integrados de manera transversal con perspectiva de género, antirracistas y equidad de derechos humanos”.

“En este caso parecería estar muy cerca de la estructura paralela partidista que en muchas ocasiones se ha alejado de los mejores intereses de nuestro proyecto más importante, que es la educación de nuestra niñez y juventud. Preocupa también el que un andamiaje de burocracia que tanto daño le ha hecho al DE prevalezca en guiar esta importante agencia”, agregó la legisladora.

“El nombramiento es una burla al País, al magisterio y a los estudiantes”, dijo la senadora popular por el distrito de Arecibo, Elizabeth Rosa Vélez.

Mientras, el portavoz de la minoría novoprogresista, Thomas Rivera Schatz reconoció que el nombramiento interino tenía que pasar por el Senado, pero dijo que la medida tendría el efecto de paralizar el sistema público de enseñanza.

“Tendríamos una inacción total en el Departamento de Educación… Si deciden rechazar al señor Jesús González, pues detienen el Departamento completo”, sostuvo Rivera Schatz.

Otro novoprogresista, Carmelo Ríos Santiago dijo que el nombramiento interino está dentro de las prerrogativas del Ejecutivo.

“El nominado no tiene en su hoja de vida acciones ni proyectos encaminados u orientados a la educación del País”, dice la Resolución del Senado 167.

Sostiene en la exposición de motivos que si se confirmara a Gonzalez Cruz, técnicamente estaría ejerciendo el cargo de Secretario hasta tanto culmine la presente sesión ordinaria o hasta tanto el Gobernador envíe para consejo y consentimiento un nombramiento en propiedad y sea avalado con el consejo y consentimiento de este Senado.

La medida dice además, que la dirección del Departamento de Educación debe estar a cargo de una persona que conozca el sistema educativo del País. “Las experiencias laborales del nominado han sido en el campo de las agencias de seguridad pública y la dirección de unidades administrativas municipales en el Municipio de Arecibo. El Secretario de Educación, aunque sea un interino, debe ser una persona capaz de presentar un plan coherente y concreto con acciones a corto, mediano y largo plazo para atender la situación actual del Departamento y los retos futuros”, dice la medida.