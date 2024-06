En un festival de medidas legislativas al acercarse el cierre de la sesión ordinaria, el Senado aprobó y derrotó hoy varios proyectos y piezas de ley.

No pasaron el cedazo senatorial, el Proyecto de la Cámara 1557, que buscaba “reglamentar” los alquileres a corto plazo y el Proyecto del Senado 753 que buscaba establecer por ley la enseñanza de un curso de sindicalismo, negociación colectiva y otros derechos constitucionales en el sistema de enseñanza pública. Ambas medidas fueron derrotadas a viva voz, por lo que no pasaron a votación final.

En el debate del PC 1557 el senador novoprogresista por el distrito de San Juan, Juan Oscar Morales dijo que la medida aunque entiende que “va en la dirección correcta”, no reconoce la actividad de rentas a corto plazo como una actividad comercial y va en contra de los municipios.

“Creo que no estamos haciendo lo correcto en tener un negocio que a todas luces es ahora una actividad comercial. No estamos siendo justos con las otras actividades que se les exigen un sinnúmero de requisitos, sin embargo, a estos negocios, que yo tengo duda alguna de que lo son, no se les está exigiendo ningún requisito. Mi otra gran preocupación es que esto va a afectar a los municipios, porque le quitamos responsabilidad, le estamos quitando dinero a los municipios”, expresó el senador novoprogresista. Agregó que municipios como San Juan, Isabela, Lajas y Cabo Rojo, entre otros, han tenido que aprobar ordenanzas municipales para reglamentar estos negocios.

La senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén dijo que la proliferación de negocios de alquileres a corto plazo, si ninguna regulación, se presenta como un fenómeno “sumamente perjudicial”.

“Si bien es cierto que estos (negocios) aportan a la generación de empleos directos e indirectos asociados a la limpieza y la administración de propiedades, la realidad es que el desplazamiento y el efecto que tienen sobre la crisis de vivienda son temas de mayor peso”, sostuvo. Rivera Lassén agregó que el proyecto debió ser sido discutido con “el universo de sectores que se ven impactados por esta industria”.

“No tengo duda que los alquileres a corto plazo pueden y deben tener un lugar en la economía vinculada al turismo, pero no puede ser convertir en un sacramento el desorden”, argumentó por su parte, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón.

Al igual que la senadora Rivera Lassén, la legisladora independentista cuestionó que de primera intención la medida no se iba a llevar a vistas públicas y que no fueron incorporadas a la legislación las enmiendas sugeridas por las comunidades afectadas.

Santiago Negrón sostuvo que sectores comerciales han denunciado que los alquileres a corto plazo se han convertido para todo efecto real en hoteles clandestinos en competencia leal con los paradores y pequeñas hospederías puertorriqueñas,

En torno al PS 753, votaron a favor los senadores Javier Aponte Dalmau (PPD), Rafael Bernabe Riefkhol (MVC) y José Vargas Vidot (Independiente). Los votos en contra fueron de: Carmelo Ríos (PNP), Juan Oscar Morales (PNP), Marially González Huertas (PPD), Hector Santiago (PPD), Albert Torres Berríos (PPD) y Joan Rodríguez Veve (PD).

Bernabe, autor de la medida junto con la senadora Rivera Lassén, dijo que la pieza legislativa lo que pretende es que a los estudiante se les enseñe lo que dice la Constitución del Estado Libre Asociado, que en su carta de derechos, consagra el derecho a la sindicación, a la negociación colectiva y a la huelga.

Entre las medidas aprobadas, figuró el Proyecto del Senado 495 que requiere que una menor de 15 años tenga el consentimiento de un adulto para practicarse una terminación de un embarazo. La medida, de la autoría de Rodríguez Veve, originalmente aplicaba a partir de los 18 años, pero fue enmendada para bajarla a los 15 años.

Esta medida, cuyo informe fue radicado por la Comisión de Vida y Familia, que preside Rodríguez Veve, no fue debatida en el hemiciclo.